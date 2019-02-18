Стартапы с искусственным интеллектом вытеснят с рынка традиционные контакт-центры

Аналитики предсказывают, что в этом году усилится роль стартапов на рынке контакт-центров. Они все более активно будут использовать технологии искусственного интеллекта, в том числе – наработки лидеров отрасли.

Стартапы начнут поджимать традиционных лидеров

Аналитики отраслевого издания UC Today обозначили основные тренды отрасли контакт-центров на 2019 г. Как считают эксперты, в этом году усилится влияние, которое оказывают на рынок стартапы. Идеи, которые они будут предлагать, должны сыграть важную роль и в бизнесе традиционных лидеров. Среди новых возможностей, которые предложат стартапы, – большая клиентоориентированность и революционные способы интеграции контакт-центров с инфраструктурой заказчиков. На технологическом уровне они все больше будут зависимы от искусственного интеллекта и поведенческой аналитики. Вместе с тем, многие молодые компании будут поглощены гигантами рынка.

Это может привести и к усилению позиций Five9 (отраслевой лидер магического квадранта Gartner за 2018 г.) на рынке облачных контакт-центров. Поспособствовать этому должен также приход на позицию CTO Джонатана Розенберга (Jonathan Rosenberg), который последние годы работал в Cisco, но ранее сотрудничал с нынешним главой Five9 Роуэном Троллопом (Rowan Trollope).

Еще одним кадровым решением, которое может повлиять на рынок, эксперты UC Today назвали приход Гурава Пасси (Gaurav Passi) в Avaya, где он будет заниматься развитием облачной стратегии. У него почти десятилетний опыт работы с облаками, а последняя его работа как раз в Five9 была связана с модернизацией собственного облачного контакт-центра компании.

Решения Google и Twilio изменят отрасль

Говоря о самих решениях, аналитики выделяют Amazon Connect. Этот облачный контакт-центр предназначен для того, чтобы предоставить компаниям инструменты, необходимые для обеспечения максимально полного обслуживания клиентов при минимальных затратах. Не так давно были представлены новые функции системы, в том числе – возможность потоковой передачи звука. Предприятия могут транслировать аудио-звонки клиентов в режиме реального времени, что позволяет улучшать качество работы и искусственного интеллекта.

Фото: depositphotos.com Стартапы предложат большую клиентоориентированность и революционные способы интеграции контакт-центров с инфраструктурой заказчиков

Другим важным событием года должно стать осмысление тех возможностей, которые дала бизнесу платформа Flex компании Twilio. Это решение с многочисленными подключаемыми модулями позволяет заказчикам самостоятельно создавать стратегии контакт-центров на базе искусственного интеллекта. Аналитики говорят об универсальности, которую дает бизнесу платформа, но пока сомневаются, что Twilio сумеет опередить традиционных лидеров, которые также продолжают развивать свои решения с искусственным интеллектом.

Наконец, последним трендом 2019 г. названо применение контакт-центра Google, также основанного на технологиях искусственного интеллекта. Он позволяет вести диалоги с клиентами бизнеса на начальных этапах звонка. Кроме того, разработка Google отличается более естественным языком и манерой поведения у ботов. В ближайшие месяцы этот опыт будет использован другими компаниями.

«Системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для контакт-центров помогают предприятиям оптимизировать и расширять свои контакт-центры, – утверждает Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ. – В результате интеграции платформы на основе искусственного интеллекта (ИИ) компании Genesys с системой на основе ИИ для контакт-центров Google Cloud наши общие клиенты получили возможность беспрецедентно быстрого развертывания ботов: теперь достаточно просто запустить систему и "обучить" ее необходимым действиям. Главная цель нашего сотрудничества –сделать клиентский опыт на основе ИИ более доступным для предприятий любого масштаба, и мы намерены продолжить совместную работу в этом направлении».