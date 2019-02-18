 

Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер

Техника
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, Текст: Владимир Бахур
Несмотря на уход Samsung и Oppo, рынок плееров и дисков 4K Blu-ray пока на подъеме благодаря поддержке Голливуда. Выживут ли оптические носители в противостоянии потоковому вещанию?

Samsung покинул здание

Компания Samsung окончательно свернула производство мультимедийных плееров под оптические диски 4K Blu-ray. Этот факт представители компании официально подтвердили изданиям CNet и The Forbes.

В комментарии порталу Digital Trends представитель Samsung уточнил, что компания не планирует выпуск новых моделей плееров Blu-ray или 4K Blu-ray на рынке США. Технически это может означать, что какое-то время компания может продолжить поставки таких плееров на другие рынки, например, на европейский, однако этому противоречат действия компании в последние полгода.

Так, ранее Samsung не представила ни одной новой модели своих плееров 4K Blu-ray на стенде: сначала в рамках августовской выставки IFA 2018 в Берлине, и затем на январской выставке CES 2019 в Лас-Вегасе. По данным источников The Forbes, еще в январе в планах Samsung на 2019 г. числился выпуск одного плеера 4K Blu-ray класса high-end, однако в настоящее компания отказалась даже от этой модели.

До этого в 2018 г. от выпуска плееров 4K Blu-ray полностью отказалась компания Oppo – даже несмотря на тот факт, что ее модели неоднократно получали восторженные отзывы от прессы.

Поддержка и продажи 4K Blu-ray на подъеме?

Уход таких крупных игроков как Samsung и Oppo из сектора 4K Blu-ray мог бы означать сворачивание этого рынка или даже смерть стандарта, если бы не противоречащие этому данные статистики. Так, если продажи Blu-ray действительно снижаются, что оптические диски 4K Blu-ray напротив, в фаворе: поддержка стандарта со стороны крупнейших студий Голливуда только усиливается, и сегодня чуть ли не каждый новый фильм выпускается в формате Ultra HD Blu-ray.

По данным издания Variety, цитирующего аналитику DEG (The Digital Entertainment Group), продажи дисков формата 4K Ultra HD Blu-ray в третьем квартале 2018 г. «взлетели на 68%» о сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Более того: по словам Эдди Кэннингема (Eddie Cunningham), президента Universal Pictures Home Entertainment, один из десяти дисков, продаваемых сейчас в США, является диском 4K UHD.

По словам Боба Бучи (Bob Buchi), главы глобального подразделения Paramount Home Media Distribution, продажи дисков 4K UHD по итогам трех кварталов 2018 г. взлетели на 87% по сравнению с тремя кварталами 2017 г.

Конкуренция со всех сторон

Одной из причин сворачивания производства плееров 4K Blu-ray крупными игроками Samsung и Oppo может быть острая конкуренция. При этом существенное давление могут оказывать не только традиционные игроки рынка 4K UHD Blu-ray, такие как Sony, LG и Panasonic, но также Microsoft со своей игровой консолью Xbox One X.

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Samsung M9500, возможно, последний 4K Blu-ray плеер компании

По данным DEG, всего за первые три квартала 2018 г. только в США было продано порядка 4,2 млн устройств для воспроизведения дисков Ultra HD Blu-ray, однако отдельной статистики по плеерам и игровым консолям никто не ведет. В то же время Мэт Пескателла (Mat Piscatella), аналитик рынка видеоигр из NPD, утверждает, что 2018 г. стал феноменально успешным для игровой консоли Xbox One X, и, в частности, именно этот факт стал причиной вытеснения Samsung с рынка плееров.

Согласно данным исследования Nielsen за II квартал 2018 г., только 66% владельцев телевизоров в настоящее время имеют в своем распоряжении плеер DVD или Blu-ray, хотя всего лишь годом ранее таких насчитывалось 72%. По данным Nielsen, взрослый американец в среднем посвящает не более пяти минут в день контенту на дисках Blu-ray или DVD.

В целом, прогнозы о том, что рынок оптических дисков и других емких физических носителей для записи мультимедийного контента ждет смерть и забвение не подтверждается – также, как и любые прогнозы о смерти и забвении электронной почты. Даже такой архаичный по нынешним временам носитель как диск DVD до сих пор занимает порядка 58% от всех продаж оптических носителей.

Тем не менее, давление на рынок физических носителей со стороны сервисов онлайнового потокового вещания постоянно увеличивается. Так, в настоящее время потоковые сервисы Apple и Google предлагают просмотр 4K-фильмов по той же цене, что и фильмы с качеством 1080p HD.

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Использование домашних развлекательных систем. Nielsen, 2017/18

Многие онлайн-кинотеатры, включая Netflix, Amazon Prime, ivi, Okko и другие, в настоящее время позволяют смотреть фильмы с качеством 4K и расширенным динамическим диапазоном (HDR) в совокупности с окружающим звуком Dolby Atmos – и все это по цене ниже стоимости диска Ultra HD Blu-ray.

Представители Sony по этому поводу отметили, что отсутствие поддержки дисков 4K Ultra HD в приставках PS4 и PS4 Pro заключается в том, что онлайн является предпочтительным способом для просмотра контента такого типа. Что, впрочем, не мешает компании выпускать собственные отдельные плееры 4K Ultra HD.

Вячеслав Солопов, Консист Бизнес Групп

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