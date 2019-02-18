Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет

Британско-российское совместное предприятие по созданию всемирного спутникового интернета перешло под контроль российской стороны. Раньше оно на 40% принадлежало «Роскосмосу» и на 60% — британской OneWeb, теперь доля «Роскосмоса» составляет 51%.

Реструктуризация СП

АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «Уанвеб» — это совместное предприятие «Гонца» и спутникового оператора OneWeb, которое реализует проект всемирного спутникового интернета. По данным СПАРК, доля «Гонца» в «Уанвеб» выросла с 40% до 51%, а доля OneWeb сократилось с 60% до 49%.

OneWeb еще в конце января 2019 г. сообщал, что совместное с «Гонцом» предприятие будет реструктуризовано с целью соблюдения российских законов. После реструктуризации контроль над СП должен был прийти к российской стороне. До этого Reuters со ссылкой на собственные источники писал, что OneWeb намеревается обменять у российских властей 12,5% своих акций на частоты, которые нужны оператору в России. И российское правительство, и сам OneWeb опровергли данные Reuters.

Также в конце января РБК писал со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке, что бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров намерен выкупить 12,5% OneWeb, для чего собирает группу инвесторов. Он предлагал поучаствовать в сделке основному владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, совладельцу USM Алишеру Усманову, совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону, крупнейшему акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину и совладельцу Альфа-банка Петру Авену.

Что предложит миру OneWeb

OneWeb (бывшая WorldVU) — британская компания, целью которой является создание международной спутниковой сети мобильной передачи данных. Основатель и руководитель OneWeb Грег Уайлер (Greg Wyler), выходец из Google, сообщил, что для этого необходимо как минимум 600 спутников, потом их количество можно довести до 900.

Совместное предприятие OneWeb и «Роскосмоса» перешло под контроль российской стороны

В число инвесторов OneWeb входят Virgin Group Ричарда Брэнсона (Richard Branson), Airbus, производитель чипсетов Qualcomm и японский Softbank. Планируемые инвестиции в проект составляют $3 млрд.

Частоты и другие проблемы в России

В России часть необходимого OneWeb диапазона частот уже занята одним из проектов российской системы низкоскоростной спутниковой передачи данных «Гонец» — системой «Гонец-ВЭБ». В 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие для работы в России — ООО «Уанвеб». Британцы получили в нем долю в 60%, «Гонец» — 40%.

«Уанвеб» подала в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) просьбу на получение частот. Компания запрашивала частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос) и 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля).

Однако комиссия отказалась выделять частоты для сети спутникового интернета OneWeb. Предположительно, причиной стало то, что необходимые для этой системы частоты могут потребоваться для российской группировки арктических спутников.

Против участия России в проекте OneWeb выступала Федеральная служба безопасности (ФСБ) — по ее мнению, спутниковая сеть может использоваться в разведывательных целях в ущерб национальной безопасности России. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заметил в ответ, что проект может быть реализован и без участия России, причем тогда она лишится возможности как бы то ни было на него влиять.

Отметим, что ранее «Роскосмос» стал партнером OneWeb. В конце 2017 г. стороны подписали соглашение, что «Роскосмос» на ракетах «Союз» осуществит девять запусков спутников OneWeb. Запуск первых шести спутников OneWeb запланирован на 27 февраля. Запуск будет осуществлен ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру.