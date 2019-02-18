Apple готовит к выпуску гигантский MacBook и новое поколение Mac Pro

Стало известно о скором анонсе многочисленных новинок Apple. Для мобильных пользователей Apple приготовила новый MacBook с увеличенным дисплеем, а тех, кто предпочитает настольные ПК, она порадует 6К-монитором и обновленным компьютером Mac Pro.

«Железные» новинки

Компания Apple готовит масштабное обновление своей линейки компьютеров, которая будет включать ноутбук MacBook с новым большим дисплеем. Об этом сообщил портал MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известного своими точными прогнозами относительно развития модельного ряда Apple.

Сроки выпуска новинок, даже приблизительные, аналитик не указывает, но ближайшее крупное мероприятие Apple пройдет уже в марте 2019 г., а на начало лета 2019 г. у компании запланировано проведение ежегодной конференции WWDC 2019 (World Wide Developers Conference). В список новинок Apple войдут настольный ПК Mac Pro следующего поколения и монитор с очень высоким разрешением и большой диагональю.

Новый MacBook

Ноутбук MacBook (обычный или Pro – не сообщается) от имеющихся в продаже моделей будет отличаться в первую очередь габаритами за счет экрана с диагональю 16 или 16,5 дюйма. Это будет самый крупный ноутбук Apple на сегодняшний день (последний 17-дюймовый MacBook увидел свет в 2012 г.). Подробности о его стоимости и технических характеристиках не раскрываются.

Apple MacBook 2018

Как отметил Минг-Чи Куо, Apple не обойдет стороной и актуальные модели ноутбуков – так, 13-дюймовый Mac получит комплектацию с 32 ГБ оперативной памяти, тогда как сейчас такой объем доступен только для 15-дюймового Macbook Pro.

Новое поколение Mac Pro

Самый первый компьютер Mac Pro увидел свет в 2006 г. Mac Pro – это настольная рабочая станция, ориентированная на продвинутых пользователей. Компьютер выделяется мощной аппаратной начинкой, позволяющей работать в очень ресурсоемких приложениях.

В 2013 г. произошла смена поколений – Apple выпустила совершенно новый Mac Pro в том виде, в котором он существует и сейчас. С тех пор, если не брать в расчет незначительные изменения в конфигурации, компьютер больше не обновлялся. В этой модели пользователь самостоятельно может менять лишь оперативную память – апгрейд прочих компонентов затруднен или невозможен.

Компьютер Apple Mac Pro второго поколения

Третье поколение Mac Pro, по данным Минг-Чи Куо, обеспечит более широкий простор в плане замены комплектующих, что, вероятно, отразится на дизайне компьютера. Возможным намеком на скорый дебют нового Mac Pro может быть недавний выпуск обновленного неттопа Mac Mini – четвертого его поколения. До этого Apple в последний раз обновляла этот ПК во второй половине 2014 г.

Профессиональный монитор

Еще одной новинкой Apple в сегменте стационарных ПК и аксессуаров к ним станет профессиональный монитор, название которого не разглашается. По имеющимся данным, это будет модель с диагональю 31,6 дюйма и высоким разрешением 6К, в шесть раз более высоким в сравнении с Full HD. Одной из особенностей монитора станет подсветка Mini LED.

Монитор Apple Thunderbolt Display официально снят с производства

На 2019 г. в каталоге Apple есть лишь архивные модели мониторов, в том числе небезызвестный Thunderbolt Display, анонсированный в 2011 г. Модель восьмилетней давности предлагала пользователю 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2560х1440 точек (формат Quad HD), светодиодную подсветку, соотношение сторон 16:9 и время отклика матрицы 12 мс. Thunderbolt Display снят с производства в 2016 г.

Планы Apple на 2019 г.

Apple практически никогда не сообщает общественности о своих целях на ближайший год. Исходя из ранее произошедших утечек информации, в 2019 г. компания анонсирует новое поколение смартфонов под названием iPhone XI, обновит платформу iOS до версии 13 и создаст фирменное новостное приложение с платной подпиской. Оно предоставит пользователям доступ к платным статьям различных крупных новостных ресурсов и изданий.

Также в 2019 г. ожидается анонс второго поколения беспроводных наушников AirPods и выпуск станции беспроводной зарядки AirPower. Ее Apple показала одновременно с iPhone X в сентябре 2017 г., но в силу технических причин так и не выпустила.