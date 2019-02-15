Задержан основатель Baring Vostok - крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

Основатель компании Baring Vostok, которая инвестировала $2,8 миллиардов в российскую экономику, задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.

Арестован основатель Baring Vostok

В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви (Michael Calvey).

Как следует из базы данных Басманного районного суда Москвы, в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным Reuters, об аресте Калви ходатайствовал Следственный комитет России. Вопрос о заключении предпринимателя под стражу будет решен 15 февраля 2019 г.

Как сообщает ТАСС, следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств. По данным агентства, дело было возбуждено на основании обращения в Управление «К» ФСБ члена совета директоров банка Шерзода Юсупова 7 февраля 2019 г. Сбор доказательств занял пять дней.

Инвестиции Baring Vostok

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. По данным официального сайта компании, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает $3,7 млрд, а в общей сложности Barink Vostok инвестировала в экономику России $2,8 млрд (80 различных проектов).

Глава Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Baring Vostok инвестировал в «Яндекс» на ранней стадии развития проекта. Также инвестиции фонда в разное время получали: Ozon.ru, «Авито», «СТС медиа», «Тинькофф банк», «Центр финансовых технологий», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», Kaspi.kz, «Вкусвилл», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и другие компании.

В настоящее время фонды группы Baring Vostok владеют долями в «Яндексе», сервисе для частных объявлений Avito, онлайн-кинотеатре ivi, «Тинькофф банке». Vostok Emerging Finance (VEF), помимо прочего, принадлежит 3,5% акций компании «Тинькофф кредитные системы».