Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад

Индекс цифровой грамотности россиян за год упал на 14,7%. Исследователи поясняют это тем, что пользователи стали скромнее оценивать свои навыки в сфере информационной безопасности. Все больше людей предпочитает не пытаться чинить гаджет самостоятельно, а отнести профессионалам. Все меньше пользователей уверены, что способны отличить легальный контент от пиратского.

Индекс цифровой грамотности

В 2018 г. индекс цифровой грамотности россиян упал на 14,7% по сравнению с предыдущим годом — с 5,99 пункта до 4,52 пункта. Об этом свидетельствуют данные ежегодного всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан РФ», проведенного РОЦИТ в партнерстве с исследовательской группой ЦИРКОН. В 2015 г., когда исследование было проведено впервые, индекс составлял 4,79 пункта.

При этом субиндекс цифровых компетенций упал в 2018 г. с 6,48 до 5,44 пункта, субиндекс цифрового потребления снизился с 5,35 до 4,49 пункта, а субиндекс цифровой безопасности провалился с 5,43 до 3,29 пункта.

На сайте РОЦИТ исследователи поясняют, чем вызвана такая динамика. «Резкое падение среднего значения объясняется в первую очередь увеличением диспропорций между уровнем цифровых компетенций, цифрового потребления и цифровой безопасности россиян. Если в 2015 и 2016 гг. цифровые компетенции граждан были их главной уязвимостью, то в 2017 и 2018 гг. они вышли на первое место по значению. При этом по сравнению с прошлыми годами в знаниях и навыках россиян значительно увеличился разрыв между цифровыми компетенциями и цифровой безопасностью», — отмечается на сайте.

То есть, чем более грамотным в цифровом отношении становится пользователь, тем больше возникает у него проблем с информационной безопасностью. Например, делать покупки в интернете научились все, но обезопасить себя во время этого процесса могут очень немногие. В результате субиндекс информационной безопасности стремится вниз, увлекая за собой среднее значение индекса цифровых компетенций.

По словам директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, новые гаджеты стимулируют пользователей осваивать новые цифровые навыки. Накопленный опыт в свою очередь провоцирует рост уровня критического мышления пользователя. Понимая, что пока не может компетентно отличить пиратский контент от легального или проконтролировать безопасность онлайн-платежа, пользователь склонен оценивать уровень своей защищенности в интернете как невысокий.

Основные тенденции

Исследователи отмечают, что в 2018 г. для России было характерно развитие инфраструктуры и вовлеченности россиян в информационные процессы. Также были зафиксированы рост и расширение спектра цифровых компетенций.

Индекс цифровой грамотности россиян упал почти на 15%

Если в первом полугодии 2015 г., по данным Mediascope, мобильным интернетом в месяц в среднем пользовались 51,6% россиян, то в 2018 г. доля мобильных пользователей достигла 67,6%. Одновременно произошло снижение активности использования интернета на настольных ПК.

В 2015 г. ежедневно или практически ежедневно поиском в интернете пользовались 38,9% россиян, а в 2018 г. этот показатель увеличился до 49,7%. Одновременно россияне стали чаще использовать финансовые онлайн-сервисы и электронные госуслуги.

Отношение к безопасности

В 2017 г. около 22% пользователей предприняли бы попытку самостоятельно привести в порядок свой гаджет, если на нем возникнет угроза данным или появятся вирусы — не зная при этом, как это делается. В 2018 г. доля таких пользователей сократилась до 8%. Доля пользователей, которые попробуют самостоятельно решить проблему, поскольку считают себя профессионалами в этой области, сократилось с 31% до 13%.

К друзьям, родственникам или знакомым в 2017 г. в этой ситуации обратились бы 12% россиян, а в 2018 г. — 21%. Доля пользователей, которые обратятся за помощью к профессионалам, увеличилась за год с 33% до 43%. В тоже время, количество пользователей, которые ничего не будут предпринимать, выросло с 1% до 8%.

В 2015 г. 21,7% опрошенных пользователей были уверены, что всегда отличат легальную музыку, фильмы и книги от пиратских. В 2018 г. такая уверенность сохранилась только у 17%. В 2015 г. 24,1% россиян считали, что им хватит умений и навыков, чтобы защитить в интернете свои персональные данные. В 2018 г. так полагали только 22,1% респондентов.

Компетенции по регионам

Стабильнее всего цифровая грамотность развивается в Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Северо-Западный федеральный округ находится на первом месте по цифровому потреблению и цифровых компетенциях, но в сфере цифровой безопасности уступает Дальневосточному округу. Если говорить о среднем значении индекса, то лидером является Северо-Западный округ, за ним идет Дальневосточный, далее следуют Центральный, Уральский, Сибирский, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский.

Самый большой рост продемонстрировал Сибирский округ, поднявшийся на две позиции в списке, и Дальневосточный, поднявшийся на одну. При этом в области цифровых компетенций Дальневосточный округ совершил скачок с седьмого места на второе. Центральный и Южный округа просели на одно место, Северо-Кавказский — на два.