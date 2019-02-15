В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов

«Цифровая долина Сочи» получит до 250 млн руб. частных инвестиций. «Долина» представляет собой акселератор, который уже отбирает первые ИТ-проекты для финансирования. Особое внимание предполагается уделять разработчикам отечественного ПО и идеям, связанным с искусственным интеллектом и интернетом вещей.

«Цифровая долина Сочи»

Частные инвесторы могут вложить в создание акселератора ИТ-проектов Sochi. Digital Valley («Цифровая долина Сочи») до 250 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Фонда содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики «Атом».

Вместе с администрацией Сочи «Атом» будет работать над созданием «Цифровой долины» — соответствующая договоренность уже была достигнута. Соглашение подписали глава муниципального образования город-курорт Сочи Анатолий Пахомов и председатель попечительского совета «Атома» Антон Немкин, который одновременно является лидером проекта Sochi. Digital Valley. Документ был подписан на Российском инвестиционном форуме, который проходит 14-15 февраля в Сочи.

Наряду с «Атомом», инвестором проект выступает компания AT Consulting — там Немкину принадлежит кресло в совете директоров. Также идут переговоры об участии в «Цифровой долине» Фонда развития интернет-инициатив, который должен помочь в акселерации стартапов. Сам «Атом», созданный в 2017 г., располагает специалистами в сфере ИТ, управления и экономики.

Отбор проектов

Сам по себе акселератор уже запущен — летом 2019 г. должен завершиться отбор команд и проектов, которые получат инвестиции в первую очередь. Победителям отбора «Атом» намерен предоставить 5 млн руб. По условиям участия в Sochi. Digital Valley, часть полученных денег победители должны будут вложить в акселерацию своего стартапа.

В Сочи появится своя «Цифровая долина»

В конкурсе участвуют более 500 проектов, из них будет отобрано порядка десяти. Право на участие имеют как собственно российские проекты, так и россияне из-за рубежа. Приоритетом в «Долине» будут пользоваться в первую очередь те проекты, которые относятся к сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и разработки отечественного ПО.

По словам Немкина, молодым талантливым разработчикам не всегда удается реализовать свои идеи не только потому, что нет финансирования, но и потому, что не налажена достаточно качественная коммуникация. Эту проблему и должна решить площадка Sochi. Digital Valley, где разработчики смогут найти опытных менторов для акселерации проектов. Первый выпуск акселератора запланирован на осень 2019 г.