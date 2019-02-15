Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней

Под маркой Energizer анонсирован смартфон Power Max P18K Pop с рекордной емкостью аккумулятора – 18 000 мАч. Заявленное время автономной работы – до 50 дней в режиме ожидания. Мировая премьера смартфона состоится в конце февраля 2019 г.

Впечатляющая автономность

Компания Avenir Telecom провела предварительный анонс нового смартфона под брендом Energizer – Power Max P18K Pop с аккумулятором емкостью 18 000 мАч, сообщило издание Business Wire. Модель пока не имеет аналогов в мире, так как даже третий эшелон китайских производителей смартфонов не предлагает гаджеты со схожей батареей. Business Wire пишет, что в устройстве стоит «аккумулятор самой большой емкости, когда-либо замеченный в смартфоне».

По заявлениям разработчиков, Energizer Power Max P18K Pop способен продержаться 90 часов или чуть меньше четырех дней в режиме разговора, а в режиме ожидания заряда АКБ хватит на 50 суток. Меломанам смартфон обеспечит 100 часов прослушивания музыки, а киноманы смогут смотреть на нем видео в общей сложности в течение двух дней в режиме нон-стоп.

За восполнение энергии аккумулятора отвечает комплектное зарядное устройство мощностью 18 Вт. Для зарядки используется современный симметричный интерфейс USB-C. В течение какого количества времени смартфон сможет зарядиться от 0 до 100%, производитель не сообщает.

Интересные характеристики

Energizer Power Max P18K Pop – это не флагманский смартфон. По характеристикам его можно отнести к устройствам среднего класса, но задатки топового гаджета у него все же есть. В первую очередь это тройная основная камера с сенсорами на 12, 5 и 2 Мп, а также практически полное отсутствие рамок вокруг дисплея, за исключением нижней грани.

Выдвижная камера позволила минимизировать верхнюю рамку и избавиться от моноброви

Вырезов и отверстий в экране тоже нет – Avenir Telecom отказалась от идей, продвигаемых Apple и Samsung, в пользу решения, в 2018 г. предложенного компанией Vivo в своем флагманском смартфоне Nex. Фронтальная фотокамера Energizer Power Max P18K Pop здесь выдвижная и при этом двойная – ее разрешение составило 16+2 Мп, и она поддерживает съемку в портретном режиме с функцией размытия фона, а также распознавание лиц.

К основным спецификациям устройства относятся 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон базируется на 8-ядерном 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio P70 с частотой до 2,1 ГГц, наделенном встроенной 3-ядерной графикой Mali-G72 MP3. Экран смартфона получил диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2340х1080 точек (формат Full HD+). Соотношение сторон дисплея и тип используемой матрицы неизвестны.

Прошивка и габариты

Наделенный вполне современной аппаратной составляющей, Energizer Power Max P18K Pop снабжен и актуальной прошивкой Google Android 9 Pie. Пока не сообщается, используется ли в этом смартфоне дополнительная оболочка, или же производитель предпочел стандартный интерфейс Google.

Наличие аккумулятора на 18 000 мАч привело к заметному увеличению габаритов устройства. Если по ширине и высоте он сравним с другими 6,2-дюймовыми моделями (153х75 мм соответственно), то толщина его заметно выше – 18 миллиметров. Вес смартфона производитель не раскрывает.

Дата премьеры и стоимость

Avenir Telecom предоставила далеко не всю информацию о своем новом смартфоне, поскольку это лишь предварительный его анонс, к тому же, это онлайн-дебют. Мировая премьера Energizer Power Max P18K Pop состоится ровно через 10 дней, 25 февраля 2019 г., и пройдет в Барселоне (Испания) в рамках международной выставки Mobile World Congress 2019.

Внешне Energizer Power Max P18K Pop похож на обычный смартфон 2019 г. - никаких брутальных форм.

На презентации Avenir Telecom расскажет о стоимости смартфона и сроках его появления в продаже, а также раскроет недостающие данные о нем, включая засекреченную на данный момент стоимость.

Смартфоны с большим аккумулятором

Крупные производители смартфонов, такие как Samsung и Apple, не производят устройства с АКБ более 4500 мАч – даже в очень дорогом Apple iPhone XS Max, стоимость топовой комплектации которого в России превышает 130 тыс. руб., работает от АКБ емкостью 3174 мАч. Это практически в шесть раз меньше, чем в новинке Energizer.

Xiaomi, в отличие от них, с успехом преодолела барьер в 5000 мАч: ее фаблеты Mi Max 2 и Mi Max 3, вышедшие в 2017 г. и 2018 г. соответственно, работают от АКБ емкостью 5300 и 5500 мАч, но выше этого значения Xiaomi пока не поднялась.

Смартфоны с 5000 мАч предлагает и Asus (модель Max Pro M2), а также ряд менее известных производителей. Но, если нужно что-то с батареей от 10 000 мАч, то тут уже в дело вступают китайские бренды третьего эшелона. В частности, компания Oukitel предлагает смартфоны K7, K10000 Pro и K10 с батареями, соответственно, 10 000, 10 100 и 11 000 мАч, а у Doogee есть смартфон BL12000 с АКБ 12 000 мАч. Последний, к слову, доступен в российской рознице.