Microsoft передумал «убивать» легендарный графический редактор Paint

Информация, распространенная участниками программы предварительной оценки обновлений Windows — Insider Preview, позволяет сделать предположение о том, что корпорация Microsoft отказалась от исключения Paint из стандартной поставки своей операционной системы.

Paint будет жить?

Microsoft, по всей видимости, решил не исключать графический редактор Paint из перечня стандартного программного обеспечения, предустанавливаемого вместе с операционной системой Windows 10. Такой вывод сделали авторы ресурса Mspoweruser на основании анализа изменений в последней тестовой сборке ОС под индексом 19H1, доступной участникам программы предварительной оценки обновлений Windows — Insider Preview.

С выходом обновления Windows 10 Fall Creators осенью 2017 г. в интерфейсе культового графического редактора появилась кнопка Product alert («оповещение продукта»), по нажатию которой программа сообщает о том, что она вскоре будет перемещена в магазин приложений Microsoft Store. В списке изменений, которые принесло обновление, разработчики также пометили Paint как deprecated («устаревший»), что свидетельствовало о планах по его удалению в будущих версиях ОС.

Предполагалось, что Paint заменит оснащенная функциональностью создания трехмерных изображений программа Paint 3D, впервые добавленная в дистрибутив Windows 10 весной 2017 г. Однако, редактор не снискал популярности целевой аудитории – пользователи по ряду причин оставались верны классическому приложению.

Уведомление о скором удалении Paint из Windows

Возможно, негативная реакция пользователей на запланированное изменение повлияла на решение разработчиков, поскольку в тестовой версии Windows 10 кнопка «оповещение продукта» бесследно исчезла, что, впрочем, не гарантирует Paint место в релизе.

В тестовой сборке Windows 10 кнопка «оповещение продукта» отсутствует

Напомним, что Paint – многофункциональный, но простой в использовании растровый графический редактор – был выпущен в 1985 г. вместе с выходом первой версии Windows. В Windows 3.0 программа была переименована в Paintbrush, но в релизе Windows 95 вновь появилась под старым названием, которое сохраняет за собой и по сей день.

Уступки со стороны Microsoft

Несмотря на многолетнюю политику диктата в вопросах развития собственных продуктов, проводимую Microsoft с момента обретения Windows монопольного положения на рынке настольных ОС, корпорация в последние годы все же демонстрирует большую внимательность к запросам пользователей.

Так, в конце января 2019 г. в Сети появилась информация о том, что в одном из будущих обновлений из меню «Пуск» могут исчезнуть так называемые живые плитки. Предположение основывалось на отсутствии в тестовой сборке 19H1 возможности для пользователя самостоятельно закреплять в «Пуске» плитки с нужными ему приложениями — пиктограммы с новыми программами появляются только после их установки. Таким образом, стартовое меню может вернуться к виду, характерному для Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.

В сентябре 2018 г. CNews собщал о том, что Microsoft передумал полностью отказываться от поддержки Windows 7 в 2020 г. Компания пошла на встречу корпоративным пользователям, не желающим переходить на Windows 10, и предоставила возможность в течение еще двух лет получать важные обновления на платной основе.