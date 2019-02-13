Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа

Миноритарии «Казахтелекома» требуют от компании выкупить их акции в связи со сделкой по приобретению сотового оператора Kcell. В ответ «Казахтелеком» инициировал расследование в отношении миноритариев и изменил методику оценки стоимости выкупа собственных акций, сделав такой выкуп бессмысленным.

«Казахтелеком» оценил свои акции по новому

Внеочередное собрание акционеров «Казахтелекома» — крупнейшего в Казахстане оператора фиксированной связи — одобрило изменения методики определения стоимости выкупа собственных акций. Как сообщает агентство «Интерфакс», теперь выкуп обращающихся на рынке ценных бумаг по требованию акционера будет осуществляться с дисконтом в размере 20% к сложившейся на рынке средневзвешенной цене.

Вопрос с изменением методики определения стоимости выкупа возник после того, как группа миноритарных акционеров «Казахтелекома» во главе с казахстанским фондом Falcorny Capital потребовала выкупа принадлежащих им ценных бумаг. Причиной этого стала заключенная в конце 2018 г. сделка по покупке «Казахтелекомом» 75% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell.

Миноритарии «Казахтелекома» требуют выкупа своих акций

Продавец Kcell шведская Telia получила за свой пакет $446 млн. Группа миноритариев посчитала, что для осуществления этой сделки «Казахтелекому» придется привлекать заимствования, что, в свою очередь, отрицательно скажется на дивидендных выплатах компании.

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В этой связи миноритарии потребовали выкупа принадлежащих им ценных бумаг. В соответствии с законодательством Казахстана «Казахтелеком» в течение 30 дней должен был выкупить у них акции по утвержденной методике. Однако, как утверждают в фонде Falcorny Capital, вместо этого «Казахтелеком» инициировал в отношении их досудебное расследование по статье 230 Уголовного кодекса Казахстана об использовании инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами.

Разбирательство проводит служба экономических расследований при департаменте государственных доходов по Алма-Ате, бывшей столице Казахстана. Затем «Казахтелеком» инициировал вышеупомянутое изменение методики определения стоимости выкупа собственных акций.

Директор Falcorny Capital Руслан Ахмедов отмечает, что такое изменение ущемляет права миноритариев. «Сам смысл этой нормы теряется, поскольку зачем вам требуется выкуп с 20% скидкой, если вы можете реализовать акции на рынке по рыночной цене», — говорит Ахмедов.

В этой связи Falctorny Capital обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд Астаны (столицы Казахстана) в связи с отказом от выкупа акций. Кроме того, фонд утверждает, что Нацбанк Казахстана начал расследование в отношении «Казахтелекома» в связи с предполагаемым ущемлением прав миноритариев. Пресс-служба «Казахтелекома» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Как «Казахтелеком» скупает сотовых операторов Казахстана

Напомним, что еще до покупки Kcell «Казахтелеком» владел долей в другом сотовом операторе, созданном совместно со шведской Tele2. «Казахтелеком» владеет в совместном предприятии 49% голосующих долей и 51% экономических долей. Tele2, наоборот, владеет 51% голосующих долей и 49% экономических долей.

При создании совместного предприятия в 2015 г. стороны также заключили друг с другом опционы типа Call и Put. Они позволяют «Казахтелекому» выкупить долю Tele2, а Tele2 — продать «Казахтелекому» данную долю.

Сразу после сообщения о сделке по покупке Kcell шведская Tele2 уведомила «Казахтелеком» о намерении реализовать put-опцион на продажу своей доли в совместном предприятии. Сумма будущей сделки будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости предприятия. После этой сделки единственным конкурентом «Казахтелекома» на сотовом рынке останется «Кар-тел» (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon.