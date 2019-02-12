В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда

Операторы связи «Ростелеком» и Tele2 создадут отдельную сотовую сеть для социально значимых объектов. Проект уже находится в разработке, и завершить его реализацию планируется в течение пяти лет. К работе над ним будут привлечены локальные операторы и интернет-провайдеры.

Федеральная сеть связи

Операторы связи «Ростелеком» и Tele2, с одобрения Минкомсвязи построят в стране сотовую сеть для социально значимых объектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замминистра связи Олега Иванова.

Проект по созданию сотовой сети, пользоваться которой будут, в том числе, Росгвардия, МЧС и МВД, рассчитан на пять лет – до конца 2024 г. Суммарный объем денежных средств, выделенных на его реализацию, составит приблизительно $73 млрд руб. Из них на подключение к сети социально значимых объектов уже в 2019 г. из государственного бюджета будет выделено 5 млрд руб, а в 2020 г. – 8,652 млрд руб. Расходы по проекту в 2021 г. достигнут 13,065 млрд руб., и за эти три года к сети планируется подключить порядка 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры Российской телерадиовещательной сети (ФГУП РТРС).

Первые этапы развития проекта

На 12 февраля 2019 г. у Минкомсвязи уже подготовлена концепция подключения к сети социально значимых объектов, и 13 февраля 2019 г. она будет рассмотрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и информационным технологиям.

Контракт с исполнителями может быть заключен уже во втором квартале 2019 г., после чего во второй половине 2019 г. будет проведено тестирование услуг связи. Оно пройдет не во всех регионах страны – пока лишь в Тверской, Новгородской и Псковской областях. Сеть будет использовать телекоммуникационное оборудование отечественного производства. Как отметил замминистра связи, свою заинтересованность в участии в проекте проявили два российских производителя базовых станций и один зарубежный локализованный в России производитель.

Кто сможет подключаться к сети

Концепция включает в себя перечень социально значимых объектов, которым полагается доступ к новой сети. К ним относятся, в том числе, участковые пункты полиции, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные посты и части, а также избирательные комиссии (как региональные, так и территориальные), фельдшерско-акушерские пункты и подразделения Росгвардии.

Отделы полиции обязательно подключат к новой сети

Документ также предусматривает возможность подключения к сети физических и юридических лиц.

Техническая составляющая

Беспроводной доступ в рамках проекта обеспечит консорциум РТРС, Tele2 и «Ростелекома», тогда как подрядчик проводного интернета будет выбираться в каждом субъекте на конкурсной основе. В настоящее время ведется обсуждение общей модели сети и рассматривается вариант с прокладкой волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) непосредственно до объектов РТРС. К этим линиям будут подключены базовые станции с поддержкой LTE и различных диапазонов частот.

Пользователи будут подключаться уже к самим базовым станциям, используя соответствующие LTE-модемы, интегрированные в смартфон, планшетный компьютер или ноутбук. Также допускается использование USB-модемов и стационарных сотовых модемов, установленных на крышах социальных объектов.

В январе 2019 г. на заседании Правительства вице-премьер Максим Акимов в рамках обсуждения проекта отметил, что «Ростелеком» будет основным, но не единственным оператором подключения к интернету социально значимых объектов. В работе над реализацией идеи смогут принять участие локальные операторы связи, а также крупные провайдеры – «Эр-телеком» и «Транстелеком».

Представители «Эр-телекома» поддержали идею выбора подрядчиков на конкурсной основе и подготовку заказчиком технических требований, пишет «Коммерсант». Победивший оператор получил бы возможность самостоятельно выбирать технологию оказания услуг на основе этих требований. По словам представителей «Эр-телекома», компания примет участие в конкурсах во всех субъектах присутствия в случае, если заявленные условия будут экономически выгодными для нее.

По данным пресс-службы «Транстелекома», оператор рассматривается в качестве вероятного соисполнителя по проекту. «Транстелеком» тоже примет участие в конкурсах.