«Ростелеком» ворвался на рынок «Wi-Fi по паспорту»

«Ростелеком» предлагает бизнесу — например, владельцам ресторанов, магазинов, гостиниц — услугу идентификации пользователей бесплатного Wi-Fi. Услугу можно интегрировать с уже имеющимся у заказчика оборудованием и сетью Wi-Fi — для этого понадобится один дополнительный коммутатор.

«Идентификация как сервис»

«Ростелеком» запустил услугу «Идентификация как сервис» для бизнеса в Центральной России. Решение предназначено для идентификации пользователей в сетях Wi-Fi. Услуга дает возможность проводить идентификацию различными способами: с помощью пароля в SMS-сообщении, бесплатного звонка или входа через портал госуслуг, сообщает компания.

Напомним, идентификация пользователя при входе в сеть Wi-Fi в России является обязательной согласно законодательству. «Идентификация как сервис» рассчитана на использование в различных организациях, которые предоставляют клиентам бесплатный Wi-Fi — это могут быть рестораны, магазины, торговые центры, гостиницы и т. д. По закону такие организации должны обеспечивать идентификацию пользователей в сети самостоятельно.

Как проходит подключение

Если у заказчика уже есть необходимое оборудование и развернута сеть Wi-Fi, то «Идентификацию как сервис» можно интегрировать прямо в существующую инфраструктуру. При этом не имеет значения, какое именно оборудовании и ПО используется, и кто является интернет-провайдером, то есть услуга является универсальной.

По словам директора Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александра Яресько, в имеющуюся у заказчика инфраструктуру нужно будет добавить только один дополнительный коммутатор. Процесс авторизации пользователя через «Идентификацию как сервис» Яресько охарактеризовал как интуитивно понятный.

«Ростелеком» запустил услугу идентификации пользователей публичного Wi-Fi

Если у заказчика еще нет сети Wi-Fi и соответствующей инфраструктуры, «Ростелеком» предлагает услугу «Wi-Fi для бизнеса» под ключ. В рамках данного сервиса оператор предоставляет необходимое оборудование, обеспечивает доступ в интернет с аутентификацией пользователя и техническую поддержку.

Запрет анонимного Wi-Fi

Напомним, в 2014 г. в России был принят ряд нормативно-правовых актов, задачей которых было закрыть террористам доступ к публичному Wi-Fi. Для этого следовало обеспечить обязательную идентификацию всех пользователей при подключении к Wi-Fi в общественных местах. С этой целью были приняты федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г., постановление правительства № 758 от 31 июля 2014 г. и постановление правительства № 801 от 12 августа 2014 г.

Данные нормативно-правовые акты обязали владельцев точек бесплатного Wi-Fi идентифицировать личность пользователей. Идентификация может быть проведена по номеру телефона — с помощью разового кода, присланного в SMS-сообщении, или звонка, на который нужно ответить. Возможна также идентификация через учетную запись на портале госуслуг или по паспортным данным.

Согласно Кодексу административных правонарушений, отсутствие идентификации пользователей при получении доступа к публичному Wi-Fi карается штрафами. Для граждан штраф составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Первые предложения по идентификации пользователей Wi-Fi появились осенью 2014 г., сразу после вступление в силу новых правил. Например, в октябре с таким предложением выступил стартап «Честный Wi-Fi». Затем появились аналогичные пропозиции от HotWi-Fi, прошедшего акселерацию в Фонде развития интернета, BrandWi-Fi, WiFly и др. В июне 2015 г. CNews писал, что еще одна российская компания такого профиля — Freee SocilaBox, занимающаяся продвижением решений для организации точек доступа Wi-Fi «под ключ» — получила инвестиции в размере 2,5 млн руб.

