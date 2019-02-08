На iPhone нового поколения появляются таинственные трещины

Пользователи iPhone XS массово жалуются, что на защитном стекле основной камеры устройства таинственным образом появляются трещины, хотя они не роняли и не били аппарат, и вообще очень бережно с ним обращались. Apple отказывает в гарантийном ремонте, утверждая, что это результат физического воздействия.

Треснувшие камеры

Пользователи iPhone XS и XS Max массово жалуются на появление трещин на защитном стекле основной камеры устройства. Они в один голос утверждают, что не роняли телефон, хранили в чехле и вообще обращались с ним исключительно аккуратно, а трещины появились сами по себе. Жалобы публикуются на форуме поддержки Apple.

При этом неважно, насколько давно был приобретен iPhone. У некоторых пользователей трещины появились спустя несколько дней после покупки, у других — спустя несколько недель. В некоторых случаях стекло, прикрывающее камеру, в итоге отлетело полностью. Ряд пользователей сообщает, что на их устройствах были объемные чехлы — толще, чем выпуклость камеры — поэтому камера не соприкасалась ни с какими поверхностями, даже если положить аппарат объективом вниз. Напомним, iPhone XS с 64 ГБ постоянной памяти официально стоит в России 87990 руб.

Многие пользователи отмечают, что у них были iPhone и до этого, что они годами пользовались устройствами Apple, и на телефонах не появилось ни царапины, поэтому упрекнуть их в небрежном обращении с новым аппаратом нельзя. Примечательно, что появление таинственных трещин на защитном стекле камеры было характерно и для iPhone X, о чем профильные СМИ писали в мае 2018 г.

Жалобы пользователей

«У меня iPhone XS Max, и я так его нянчила! Как и все остальные, сегодня я обнаружила трещины на объективе камеры, я так разочарована, у меня никогда не было никаких проблем с другими моими iPhone», — пишет пользователь MyVivian.

«Только что купил IPhone XS Max, он у меня две недели. Телефон был в чехле и с защитой экрана с момента, как я вышел из магазина! Я нянчил его как сумасшедший», — пишет korissa162, у которого проявилась та же проблема.

На защитном стекле камеры iPhone XS появляются таинственные трещины

«Задняя крышка объектива камеры моего нового iPhone XS 64GB начала трескаться при нормальном использовании. С самого первого дня у меня телефон в защитном жестком чехле, и я на 100% уверен, что я никогда не ронял его и не обращался с ним плохо, и на самом деле относился к нему с особой бережностью, учитывая, сколько я за него заплатил. @Apple, это явно не механическое повреждение, а очевидное следствие неверного дизайнерского решения», — пишет пользователь Raosaj82.

Реакция Apple

Всем, кто принес аппарат с такой проблемой в службу технической поддержки, специалисты Apple отвечают одно и тоже — трещины являются результатом физического воздействия. Apple отказывается устранять неполадку или менять устройство по гарантии. Замена возможна только с доплатой, которая равна половине стоимости iPhone.

Tones007 пишет, что ему удалось переговорить по телефону со старшим менеджером Apple, который заявил, что все пользователи, должно быть, каким-то образом повредили защитное стекло камеры. По словам менеджера, несколько сотен жалоб на фоне миллионных продаж не являются основанием для отзыва устройства или для гарантийной замены стекла. Даже 2 тыс. жалоб для этого было бы мало, сообщил представитель Apple.

Пользователь kennyosh, также обнаруживший в один прекрасный момент трещины на камере, договорился с Apple о замене устройства за $99. Но при этом он является участником расширенной программы технической поддержки AppleCare, которая стоит дополнительные $200. Пользователь Kwmullin рассказывает, что ему тоже заменили IPhone XS с этой проблемой за 79 фунтов стерлингов по программе AppleCare, однако на втором телефоне стекло тоже треснуло.

Обнаружив таинственные трещины, пользователи сообщают Apple серийные номера своих устройств в надежде, что по этим номерам компания сможет определить, когда и где была допущена производственная ошибка, но компания пока не делала заявлений о готовности расследовать инцидент.