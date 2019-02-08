МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции

МТС может уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи. Компания рассматривает вариант, при котором основным местом листинга для ее ценных бумаг станет Московская биржа.

МТС пересматривает стратегию рынков капитала

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о намерении обновить стратегию своего присутствия на рынках акционерного капитала. Речь идет об анализе и оценке структуры листинга, предпочтений инвесторов и поиске наилучшего баланса затрат и преимуществ для компании и инвесторов.

МТС провела IPO (первичное размещение акций) в 2000 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На этой площадки акции компании котируются в виде американских депозитарных расписок (ADR). С 2003 г. акции МТС также котируются на Московской бирже (MOEX).

МТС может уйти с Нью-Йорской фондовой бирже, оставшись на Московской бирже

МТС планирует рассмотреть механизмы по возможному повышению объемов торгов на Московской бирже, проанализировтаь нынешнюю структуру присутствия на рынках капитала, а также структуру, при которой MOEX могла бы стать основной площадкой для торговли акциями компании.

Также планируется оценить, отвечает ли листинг в США интересам акционеров с учетом высоких затрат на его поддержание или более предпочтительным может быть листинг на других площадках. То есть компания рассматривает возможность ухода c NYSE с сохранением листинга на MOEX.

МТС рассматривает вариант ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи

Как отмечают в МТС, при обновлении стратегии компании необходимо учитывать ряд факторов: устойчивость мирового тренда по развитию локальных биржевых площадок, и, соответственно, рост присутствия публичных компаний на домашних рынках капитала; возросшую роль Московской биржи в качестве современного финансового центра, предоставляющего полный спектр услуг на уровне ведущих международных биржевых площадок и эволюцию операционной и финансовой стратегии МТС в сторону большей ориентации на российский рынок.

МТС намерена начать взаимодействие с институциональными инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций компании в свободном обращении. Среди прочего МТС планирует обсудить такие вопросы, как доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расхода, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения.

По словам вице-президента МТС по финансам и инвестициям Андрея Каменского, компания хочет обсудить с акционерами их предпочтения, возможности и потенциальные ограничения в отношении различных вариантов листинга. При этом консультации не подразумевают немедленных решений и носят стратегический характер.

«Мы уверены, что полученная от инвесторов информация позволит нам определить такой формат присутствия МТС на рынках капитала и структуру её листинга, которые будут максимально привлекательными для наших инвесторов и акционеров в контексте любых изменений на рынке, -заявил Каменский. - Для нас стратегически важно быть публичной компанией, сохранять прозрачность в отношениях с инвесторами, соответствовать лучшим практикам корпоративного управления и обеспечивать привлекательную доходность акционерам.

«Московская биржа» стала не хуже Нью-Йоркской

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин напоминает, что 20 лет назад, когда МТС делала IPO на NYSE, эта площадка была наиболее удобной для привлечения средств от западных инвесторов. «Но сейчас времена изменились и средства западных инвесторов можно привлекать и через MOEX, сократить при этом расходы на поддержание двух листингов, - говорит Либин. - Кроме того, существует гипотетическая вероятность попадания МТС или его основного владельца (АФК «Система») под западные санкции».

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что у МТС есть основания для ухода с NYSE. «Все публичные отечественные телекомы сегодня находятся в сходной ситуации – для удержания курса акций им приходится платить дивиденды и формировать программы выкупа акций с рынка, - отмечает Делицын. -. При этом очевидных драйверов роста, которые переломили бы тренды и заставили игроков рынка поверить в перспективы быстрого увеличения выручки – не найдено. Однако, в случае американских бирж есть ещё один неприятный фактор – там могут внезапно наложить штраф объемом в сотни миллионов долларов за какие-нибудь действия на глубоко второстепенных рынках, причём давно. С учетом политической обстановки, подобные сценарии могут превратиться в инструменты давления».

В 2018 г. другая российская телекоммуникационная компания «Мегафон» уже попрощалась с западными финансовыми плоащдкам. Компания прекратила свой листинг на Лондонской фондовой бирже, сохранив его на Московской бирже. В рамках делистинга «Мегафон» осуществил оферту на выкуп собственных акций, которая обошлась компании в 76 млрд руб.

Впрочем, «Мегафон» преследовал иные мотивы, нежели МТС: компания в принципе решила перестать быть публичной. Листинг на Московской бирже сохраняется в связи со сложностью процедуры делистинга с данной площадки.

Инвесторы ответили распродажей акций МТС

Инвесторы негативно отреагировали на объявление планов МТС. Перед открытием торгов на NYSE (9:30 утра по североамериканскому восточному времени и 17:30 по московскому времени), акции компании в ходе предварительной сессии упали на 5,5% до $7,8. После открытия торгов акции продолжили падение, которое составило 5,6% по состоянию на 17:40 московского времени.