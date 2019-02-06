Госдума напала на Apple за «тормознутые» iPhone

Госдума предложила провести проверку Apple и Samsung с целью возможного выявления умышленного замедления ими своих смартфонов, реализуемых на территории России. Исполнением поручения займется Роспотребнадзор. В дальнейшем дело может быть передано на рассмотрение в суд.

Apple и Samsung под прицелом

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил провести проверку компаний Apple и Samsung на предмет умышленного замедления производительности своих мобильных устройств в целях повышения спроса на новые модели, сообщает «РИА Новости». Запрос на проведение проверки будет передан в Роспотребнадзор, а соответствующее протокольное поручение разработал депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов.

В своем поручении Старовойтов отметил, что Apple и Samsung намеренно замедляют свои устройства во многих странах мира, в том числе и в России.

«Выражаем уверенность, что данный алгоритм замедления программного обеспечения в целях увеличения продаж новых гаджетов используется и на территории РФ», – сказано в документе.

Также депутат опирается на успешный опыт итальянских антимонопольных органов, доказавших факт запрограммированного замедления гаджетов и взыскавших с Apple штраф в размере 15 млн евро, а с Samsung – 5 млн евро.

Предложение депутата

Поручение Александра Старовойтова тоже предусматривает возможность наказания Apple и Samsung в том случае, если будут найдены доказательства факта замедления смартфонов обеих компаний. В этом случае депутат предлагает перенести рассмотрение вопроса в Судебную инстанцию. По состоянию на 6 февраля 2019 г. актуальная судьба поручения неизвестна, а проверка Роспотребнадзором не инициирована.

С чего все началось

Пользователи стали подозревать Apple в умышленном замедлении старых смартфонов с целью повышения продаж новых гаджетов еще в 2015 г., но на тот момент доказательств этому не было, и дальше подозрений и слухов дело не шло. Однако уже осенью 2017 г. Apple сама призналась в злодеянии, но облекла все это в форму заботы о своих пользователях, аккуратно обойдя аспект повышения продаж даже в письме к владельцам своей техники, размещенном на официальном сайте.

iPhone 6 и 6s тоже подвержены замедлению

Apple заявила, что действительно встроила алгоритм замедления в свои гаджеты, но разработан он был исключительно с благой целью продления «жизни» смартфона от аккумулятора по мере его деградации. Другими словами, сразу после покупки новый iPhone работает быстро и долго, но с течением времени его батарея теряет емкость, и смартфон начинает разряжаться быстрее, выдавая ту же производительность. Алгоритм Apple увеличивает время автономной работы устройства, снижая частоту процессора и, тем самым, уменьшая его энергопотребление.

Общественный резонанс

Заявление Apple прогнозируемо вызвало шквал негативных комментариев и отзывов – мало кому понравилось владеть дорогим гаджетом, уже через пару лет своей жизни сравнимым по производительности с Android-смартфонами среднего класса. На Apple посыпались судебные иски, в том числе и от гражданки США Виолетты Майлян (Violetta Mailyan), потребовавшей от компании почти $1 трлн в качестве компенсации. Иск против Apple с требованием выплаты менее крупной суммы в размере $100 млн подала другая американка, Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy). Она обвинила Apple в нечестных методах конкуренции и введении покупателей в заблуждение. Все эти события разворачивались в ноябре-декабре 2017 г.

В качестве извинения Apple снизила стоимость услуги по замене аккумулятора в старых iPhone в официальных сервисных центрах с первоначальных $79 до льготных $29. Соответствующее заявление было сделано 29 декабря 2017 г. и вступило в силу в январе 2018 г.

В результате за весь 2018 г., как сообщил глава Apple Тим Кук (Tim Cook), компания заменила 11 млн аккумуляторов для iPhone, хотя в предыдущие годы меняла от 1 млн до 2 млн батарей в год.

Тим Кук очень недоволен происходящим с его компанией

Общее количество исков в суд против Apple не уточняется, и большинство из них до сих пор находятся на стадии рассмотрения. После череды неудач, связанных со слабыми продажами новых iPhone 2018 модельного года и падением прибыли в четвертом квартале 2018 г., Apple больше не уверена в том, что суд встанет на ее сторону. Сейчас, по данным Business Insider со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Apple усиленно готовится к возможным выплатам по всем или большинству исков. Компания, как утверждается, даже внесла соответствующую статью расходов в свой план на первое полугодие 2019 г.

Ситуация с замедлениями смартфонов Samsung, заметим, столь широкой огласки не получила, и на южно-корейского вендора связанные с этим многочисленные иски не сыпались.

Лазейка для Apple

Возвращаясь к потенциально возможной проверке Apple и Samsung в России, подчеркнем, что у Apple уже есть механизм защиты против новых исков. Практически сразу же после признания факта замедления она встроила в iOS возможность отключения программного снижения частоты процессора. Теперь пользователь сам делает выбор – он получает или максимально производительный и при этом быстро разряжающийся (в зависимости от степени износа батареи) смартфон, или сравнительно медленный, но зато долгоиграющий гаджет.

Новое меню, в котором можно отключить замедление iPhone

Соответствующий алгоритм интегрирован во все современные версии iOS, начиная с вышедшей в марте 2018 г. версии 11.3, вне зависимости от региона распространения мобильных устройств Apple. Прошивку могут установить владельцы как новых, так и старых моделей iPhone, уже изъятых из розничной продажи. В смартфонах Samsung подобная функция пока не представлена.