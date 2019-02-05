В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор

Роман Кравцов назначен гендиректором «ТрансТелеКома»

Совет директоров «ТрансТелеКома» продлил полномочия генерального директора Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Впервые Роман Кравцов занял пост руководителя компании в 2016 г.



Роман Васильевич Кравцов родился в 1978 г. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а в 2006 г. – Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2004 г. работал в Сибирском филиале «Ростелекома», где последовательно занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 г. перешел на работу в корпоративный центр «Ростелекома» в Москве, был директором департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», а также являлся вице-президентом по информационному обществу «Ростелекома».

Роман Кравцов вновь назначен генеральным директором «ТрансТелеКома»

В 2014–2015 гг. являлся генеральным директором ЗАО «7Интек». До прихода в ТТК с апреля 2015 года занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В январе 2016 г. решением совета директоров возглавил «ТрансТелеКом».

О ТТК

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – РЖД, владеет 99,99% акций компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK Eurasia Highway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, КНДР, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.