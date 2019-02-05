Россияне создают небьющийся экран для смартфонов
Русско-корейский дисплей
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) заключил контракт с южнокорейской компанией LG Chem, дочкой LG, на разработку нового материала для небьющихся дисплеев, сообщается на официальном сайте РХТУ. Специалисты будут работать над специальным стеклокристаллическим материалом (ситаллом) нового поколения.
Ситаллы разрабатываются и изучаются с середины XX века, а само слово введено в обиход основателем кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ Исааком Ильичом Китайгородским.
Особенности ситаллов
Ситаллы отличаются особой структурой, которая придает им устойчивость к воздействию высоких и низких температур, а также высокую степень механической прочности. К числу основных характеристик ситаллов относится и сравнительно невысокая стоимость производства, и в сочетании все эти свойства делают ситаллы потенциально пригодными для использования в современных гаджетах, выпускаемых миллионными тиражами.
В настоящее время стеклокристаллические материалы используются для создания зеркал телескопов и лазерных гироскопов. Их также применяют в различных областях строительства и медицины. Без ситаллов не обходятся и в сфере приборостроения.
Ситаллы в смартфонах
Стеклокристаллический материал, по задумке ученых РХТУ, заменит собой все виды стекол, используемых в современных гаджетах, в первую очередь в смартфонах и планшетах. В планы российских специалистов входит разработка принципиально нового вида стекла, которое будет вырабатываться в виде тонкой ленты для последующей нанокристаллизации и создания прочной ситалловой структуры.
Новый материал должен получиться прочнее всех современных видов защитных стекол, в том числе и Gorilla Glass, которое, несмотря на все усилия специалистов Corning и маркетологов производителей смартфонов, царапается и бьется, вне зависимости от поколения. Очень показательным оказался случай с подверженными царапинам дисплеем флагмана 2016 г. Samsung Galaxy Note 7 – поцарапать его не составляло особого труда, несмотря на наличие стекла Gorilla Glass 5.
Пока не сообщается, будет ли ситалл разработки РХТУ защищен от появления сетки царапин – в первую очередь он создается для сопротивления ударным нагрузкам. Другими словами, такое стекло не должно трескаться и, тем более, разбиваться, к примеру, при падении смартфона на твердую поверхность.
Сотрудничество россиян и корейцев
По состоянию на 5 февраля 2019 г. сроки выполнения условий контракта не раскрываются, и стороны не уточняют, когда будет готов первый прототип ситалла, и в течение какого времени разработка войдет в стадию производства опытных образцов. Роль LG Chem на первых этапах создания ситалла нового поколения тоже не проясняется: задачу по разработке первых прототипов выполнит российская сторона. Корейцы же в дальнейшем предоставят свои лаборатории для проведения исследований и тестов.
Британские ученые в деле
Над решением задачи по созданию небьющегося дисплея для гаджетов работают специалисты и других стран мира. Так, силами исследователей из Университета Сассекса в Великобритании в сентябре 2016 г. был разработан сенсорный экран на основе тонкого слоя серебряной нанопроволоки и графена.
Применение таких материалов не только повысило прочность дисплея, но также снизило его производство в пять раз по сравнению с затратами на выпуск традиционных тачскринов. Сенсорная проводимость британского дисплея тоже не пострадала – напротив, она оказалась выше, чем у стеклянного экрана.
Производством новых «серебряно-графеновых» дисплеев планирует заняться британская компания M-Solv UK, специализирующаяся на лазерной и струйной микромеханической обработке.
Разработки крупных компаний
Известные производители мобильных устройств тоже ищут технологию создания высокопрочных дисплеев. Так, еще в сентябре 2013 г. компания Apple запатентовала технологию повышения прочности сапфирового стекла и удешевления его производства для интеграции во все выпускаемые ею гаджеты. По прошествии более пяти лет эту технологию Apple так и не внедрила, ведь замена разбитых дисплеев обеспечивает ее стабильной дополнительной прибылью. Для примера, замена дисплея на iPhone XS Max стоимостью $1100 за максимальную комплектацию, составит $330, а услуга по замене экрана на iPhone X обойдется в $280. Все цены актуальны для рынка США.
Смартфон с небьющимся экраном есть и в ассортименте китайской компании Lenovo – это Motorola Z2 Force, вышедший летом 2017 г. и оснащенный дисплеем ShatterShield. Разбить такой экран действительно непросто, в том числе и за счет повышенной прочности корпуса в районе углов и торцов. Его стекло хоть и не боится падений, но очень легко царапается.