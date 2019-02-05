Россияне создают небьющийся экран для смартфонов

Ученые университета РХТУ и компания LG совместно разработают новый материал, превосходящий по прочности защитные стекла, используемые в смартфонах. Стороны уже приступили к работе, но точные сроки ее завершения не называются.

Русско-корейский дисплей

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) заключил контракт с южнокорейской компанией LG Chem, дочкой LG, на разработку нового материала для небьющихся дисплеев, сообщается на официальном сайте РХТУ. Специалисты будут работать над специальным стеклокристаллическим материалом (ситаллом) нового поколения.

Ситаллы разрабатываются и изучаются с середины XX века, а само слово введено в обиход основателем кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ Исааком Ильичом Китайгородским.

Особенности ситаллов

Ситаллы отличаются особой структурой, которая придает им устойчивость к воздействию высоких и низких температур, а также высокую степень механической прочности. К числу основных характеристик ситаллов относится и сравнительно невысокая стоимость производства, и в сочетании все эти свойства делают ситаллы потенциально пригодными для использования в современных гаджетах, выпускаемых миллионными тиражами.

В настоящее время стеклокристаллические материалы используются для создания зеркал телескопов и лазерных гироскопов. Их также применяют в различных областях строительства и медицины. Без ситаллов не обходятся и в сфере приборостроения.

Ситаллы в смартфонах

Стеклокристаллический материал, по задумке ученых РХТУ, заменит собой все виды стекол, используемых в современных гаджетах, в первую очередь в смартфонах и планшетах. В планы российских специалистов входит разработка принципиально нового вида стекла, которое будет вырабатываться в виде тонкой ленты для последующей нанокристаллизации и создания прочной ситалловой структуры.

Разработка ученых РХТУ позволит забыть о таких неприятностях

Новый материал должен получиться прочнее всех современных видов защитных стекол, в том числе и Gorilla Glass, которое, несмотря на все усилия специалистов Corning и маркетологов производителей смартфонов, царапается и бьется, вне зависимости от поколения. Очень показательным оказался случай с подверженными царапинам дисплеем флагмана 2016 г. Samsung Galaxy Note 7 – поцарапать его не составляло особого труда, несмотря на наличие стекла Gorilla Glass 5.

Пока не сообщается, будет ли ситалл разработки РХТУ защищен от появления сетки царапин – в первую очередь он создается для сопротивления ударным нагрузкам. Другими словами, такое стекло не должно трескаться и, тем более, разбиваться, к примеру, при падении смартфона на твердую поверхность.

Сотрудничество россиян и корейцев

По состоянию на 5 февраля 2019 г. сроки выполнения условий контракта не раскрываются, и стороны не уточняют, когда будет готов первый прототип ситалла, и в течение какого времени разработка войдет в стадию производства опытных образцов. Роль LG Chem на первых этапах создания ситалла нового поколения тоже не проясняется: задачу по разработке первых прототипов выполнит российская сторона. Корейцы же в дальнейшем предоставят свои лаборатории для проведения исследований и тестов.

Британские ученые в деле

Над решением задачи по созданию небьющегося дисплея для гаджетов работают специалисты и других стран мира. Так, силами исследователей из Университета Сассекса в Великобритании в сентябре 2016 г. был разработан сенсорный экран на основе тонкого слоя серебряной нанопроволоки и графена.

Применение таких материалов не только повысило прочность дисплея, но также снизило его производство в пять раз по сравнению с затратами на выпуск традиционных тачскринов. Сенсорная проводимость британского дисплея тоже не пострадала – напротив, она оказалась выше, чем у стеклянного экрана.

Производством новых «серебряно-графеновых» дисплеев планирует заняться британская компания M-Solv UK, специализирующаяся на лазерной и струйной микромеханической обработке.

Разработки крупных компаний

Известные производители мобильных устройств тоже ищут технологию создания высокопрочных дисплеев. Так, еще в сентябре 2013 г. компания Apple запатентовала технологию повышения прочности сапфирового стекла и удешевления его производства для интеграции во все выпускаемые ею гаджеты. По прошествии более пяти лет эту технологию Apple так и не внедрила, ведь замена разбитых дисплеев обеспечивает ее стабильной дополнительной прибылью. Для примера, замена дисплея на iPhone XS Max стоимостью $1100 за максимальную комплектацию, составит $330, а услуга по замене экрана на iPhone X обойдется в $280. Все цены актуальны для рынка США.

Фото: AndroidPolice Стекло небьющегося экрана в Motorola Z2 Force покрылось царапинами.

Смартфон с небьющимся экраном есть и в ассортименте китайской компании Lenovo – это Motorola Z2 Force, вышедший летом 2017 г. и оснащенный дисплеем ShatterShield. Разбить такой экран действительно непросто, в том числе и за счет повышенной прочности корпуса в районе углов и торцов. Его стекло хоть и не боится падений, но очень легко царапается.