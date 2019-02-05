Биткоин поставил исторический антирекорд

Вниз по наклонной

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) установила новый антирекорд снижения курса – уже больше года стоимость главной мировой крипты падает без особых надежд на рост в ближайшей перспективе. По данным CoinDesk.com, Bitcoin дешевеет 414 дней с момента преодоления им отметки в $20 000 17 декабря 2017 г.

В 2018 г. биткоин отметил свое десятилетие – его первое появление датировано 2008 г. По оценке экспертов, это самое затяжное падение курса криптовалюты за всю историю ее существования.

Bitcoin идет на рекорд

Биткоин – это самый настоящий рекордсмен: сперва он показал многократный рост в кратчайшие сроки, на который пока не способна ни одна криптовалюта в мире, затем рекорд со стремительным падением. Теперь же «биток» гонится за новым рекордом, который был установлен им же в 2011 г.

Биткоин теряет в цене больше 400 дней без остановки

Речь о падении курса в процентном соотношении. Так, в 2011 г. менее чем за полгода (если точнее, за 163 дня) стоимость крипты упала с $31.5 до $2.0, то есть на 93%. Сейчас снижение курса составляет 83%, так что до еще одного антирекорда рукой подать. По состоянию на 5 февраля 2019 г. курс «битка» находится в пределах $3418 (статистика CoinBase), а курс Etherium (второй по популярности криптовалюты в мире) стоит сейчас $107.

Обвал за обвалом

Сомнения в стабильности и надежности биткоина появились практически сразу же после взятия планки в $20 000 за одну виртуальную монету, а спустя чуть меньше месяца, 16 января 2018 г., курс «битка» опустился ниже $12 000. На тот момент обвал связали с негативным отношением Китая к криптовалюте в целом и к Bitcoin в частности.

Фото: CoinDesk График падения курса биткоина за последние 414 дней

Ближе к концу 2018 г. произошло еще одно резкое снижение курса – в октябре 2018 г. биткоин относительно стабильно оценивался в пределах $5000, а 20 ноября 2018 г. упал ниже $4500, всего за сутки потеряв 16% стоимости. К 25 ноября 2018 г. курс просел ниже $3650.

Надежда умирает последней

Но, даже несмотря на стремительное падение биткоина и выход с крипторынка многих инвесторов и майнеров, еще находятся те, кто верит в успех «битка» в перспективе. И это даже не только глава McAfee, очень рискующий здоровьем в случае краха биткоина (он пообещал съесть свой пенис, если курс Bitcoin не подскочит до $1 млн к концу 2020 г.). 4 февраля 2019 г. создатель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) в интервью телеведущему и подкастеру Джо Рогану (Joe Rogan) сказал, что убежден в жизнеспособности биткоина. По его словам, когда в Глобальной Сети появится собственная нативная валюта, ею станет именно Bitcoin. «В интернете может появиться собственная основная валюта. Полагаю, Bitcoin вполне способен стать ею, ведь он создан и развивается непосредственно в интернете и проходит через множество испытаний тоже в интернете», – отметил Дорси.

Достойная замена

Между тем, дальнейшему развитию и популяризации биткоина мешает целый ряд факторов, в том числе и гигантские темпы роста сложности сети, что становится причиной снижения объема дохода майнеров за период времени. Кроме того, систему биткоина нельзя назвать быстрой – она обрабатывает 7 транзакций в секунду, и даже Etherium может работать с 30 транзакциями в секунду. Подобные результаты не позволяют популярной крипте тягаться с традиционными платежными системами – той же Visa с результатом 1700 транзакций в секунду.

Достойную скорость работы пока демонстирует лишь новая криптовалюта Unit-e разработанная американскими учеными из Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли. Сеть Unit-e рассчитана на 10 тыс. транзакций в секунду.