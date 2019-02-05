В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы»

«Битрикс24» проинтегрирован с голосовым помощником «Алиса»

Пользователи облачного сервиса коллективной работы «Битрикс24» смогут использовать голосовой помощник «Алиса», разработанный «Яндексом». Об этом CNews рассказали в компании «1С-Битрикс», разработавшей сервис «Битрикс24».

Для работы с «Алисой» пользователи «Битрикс24» должны активировать эту возможность в своем приложении. В ответ приложение сгенерирует специальный код.

Затем в приложениях «Яндекса», поддерживающих «Алису», пользователю нужно произнести команду «Алиса, запусти навык «Битрикс24». После этого «Алиса» попросит ввести код, после чего произойдет интеграциях обоих продуктов. Аналогичная возможность доступна и владельцам «Яндекс.Станции» - умной колонки с поддержкой «Алиса».

Чем «Алиса» поможет предпринимателям

С помощью «Алисы» пользователи «Битрикс24» смогут добавлять встречу в календарь, ставить задачи коллегам и писать сотрудникам в чат. При этом «Алиса» может уточнять запросы. Например, если сказать «Создай задачу», то голосовой помощник спросит ее название, крайний срок и описание.

Сервис «Битрикс24» научился работать с голосовым помощником «Алиса»

Одной из главных задач, которую будет решать «Алиса» для пользователей «Битрикс24» - это тайм-менеджмент и организация встреч руководителей. В дальнейшем разработчики планируют полностью интегрировать функционал «Битрикс24» с голосовым помощником от «Яндекса».

Разработчики «Битрикс24» планируют развивать интеграции и с другими голосовыми помощниками. В ближайшее время предприниматели смогут работать в сервисе с помощью Google Assistant.

«Алиса» – угроза ассистентам предпринимателей

По прогнозам аналитиков «Битрикс24», в ближайшие несколько лет голосовой помощник может заменить личных ассистентов российских предпринимателей и топ-менеджеров.

К 2020 г. рынок роботов и интеллектуальных операционных систем составит более $320 млрд, прогнозируют аналитические центры IFR и Myria Research. А к 2023 г. из-за отсутствия деловых навыков под угрозой увольнения будут находится около 2 млрд молодых людей.

Подключение «Алисы» к «Битрикс24»

Сейчас помощник руководителя зарабатывает от 26 тыс. руб. до 104 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата в данной категории составляет 60 тыс. руб., следует из данных портала Trud.com. Наиболее высокооплачиваемые вакансии открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Вместе с налогами компании тратят на зарплату личного ассистента около 1 млн руб. в год.

«Сегодня роботы могут выполнять только техническую часть и делать это гораздо лучше человека, - отмечает эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов. - «Но личный помощник — это человек, который выполняет не только простейшие поручения, но и отлично понимает руководителя. Кроме рутины, ассистент додумывает, осмысливает, напоминает, предлагает боссу разные решения».

В то же время уже в 2020-2030-х годах роботы, с помощью больших данных и нейронных сетей, смогут самостоятельно оценивать, выбирать решения и делать выводы.

«Пока мы видим зачатки этих решений на рынке электронной коммерции. Голосовые помощники уже знают наши интересы в кино, продуктах питания или одежде. Они предлагают человеку персонализированные товары и даже самостоятельно заказывают их домой, - говорит Кулешов. - Скоро все эти технологии массово войдут в большой бизнес и заменят много человеческих профессий».

В каких продуктах доступна «Алиса»

Голосовой помощник «Алиса» был представлен «Яндексом» в 2017 г. во время визита в офис компании Президента России Владимира Путина. «Алиса» доступна через мобильные приложения «Яндекса» и через «Яндекс.Браузер» для настольных компьютеров.

С 2018 г. стал формироваться рынок устройств с поддержкой «Яндекс.Алиса». Первым таким устройством стала умная колонка «Яндекс.Станция». Позднее были представлены более дешевые варианты умной колонки – Irbis A и Dexp Smartbox.

Также «Алиса» работает в смартфоне «Яндекс.Телефон», детских часах-телефоне Elari KidPhone 3G, Bluettoth-гарнитуре Sony Xperia Ear Duo и в каршеринговом сервисе «Яндекс.Драйв».

Кроме того, летом 2018 г. «Яндекс» запустил возможность для сторонних разработчиков создавать собственные навыки для «Алисы» через сервис «Яндекс.Диалоги». После добавления нового навыка модераторы проверяют его, после чего соответствующая голосовая команда начинает восприниматься «Алисой».

«Битрикс24» - облачный сервис, в основе которого лежит концепция социального интранета. Сервис объединяет классические рабочие инструменты (база знаний, управление задачами, календари, CRM, работа с документами и отчетами) с социальными коммуникациями («лайки», обсуждения, «живая» лента, «социальный» поиск», мгновенные сообщения и рабочие группы»). Число пользователей сервиса составляет 4 млн.