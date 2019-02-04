Microsoft «убил» классический Skype

Skype Classic в прошлом

Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки классической версии своего мессенджера Skype для настольных ПК и ноутбуков, сообщает ресурс MSPoweruser. Все пользователи Skype Classic с индексом версии 7.4 были поставлены перед выбором – обновиться до Skype 8.x и начать привыкать к новому не лишенному недостатков (по собственному признанию Microsoft) интерфейсу или прекратить пользоваться сервисом и выйти из системы. Продолжить работу с версией 7.4 они больше не смогут.

Выход есть

Несмотря на прекращение поддержки Skype Classic, пользоваться классической версией мессенджера можно и сейчас, хотя для этого потребуется совершить нетипичные для большинства современных пользователей действия. Инструкция проста: необходимо удалить с десктопа или лэптопа Skype 7.4 и установить версию 7.36.0.101, которая не содержит алгоритмы принудительного обновления и не будет выдавать окошко с предупреждением о необходимости перехода на Skype 8.

Интерфейс классического Skype 7.xx

Однако скачать указанную версию Skype Classic с сайта Microsoft уже нельзя – ссылка на соответствующий дистрибутив была удалена. Искать программу придется на сторонних ресурсах, но в данном случае это не относится к пиратству, поскольку Skype распространяется на бесплатной основе.

Временное решение

Фактически, отказ от поддержки Skype Classic – это очередная мера продвижения Windows 10 среди пользователей, не желающих отказываться от Windows 7. C одной стороны, пользователь может просто установить Skype 8, оставаясь под Windows 7, но, с другой стороны, под этой ОС будут работать не все функции мессенджера, например, режим раздельных окон (Split View) доступен теперь только под Windows 10.

режим Split View, поддерживаемый Skype 8 только в Windows 10

Желающие получить все возможности современного Skype, смогут сделать это лишь после перехода на актуальную операционную систему Microsoft. К тому же, период расширенной поддержки ОС Windows 7, вышедшей в 2009 г., истекает в январе 2020 г., то есть уже меньше чем через год. Это повлечет за собой постепенный отказ от ее поддержки разработчиками сторонних программ, в том числе браузеров.

Добавим также, что у Microsoft уже есть опыт по исключению программных платформ из списка поддерживаемых Skype. Так, в 2010 г. она прекратила обновлять мессенджер под собственной мобильной ОС Windows Mobile. Тогда же свое развитие прекратил клиент Skype Lite для Java, а в 2014 г. была прекращена поддержка Skype под Symbian OS – некогда популярной мобильной платформой, на базе которой выпускались смартфоны Nokia.

Неудачный редизайн

Skype 8 – это, фактически, новая программа с прежним названием. Она изменилась внешне и внутренне, приобретя новый дизайн и новые возможности. Над усовершенствованием Skype Microsoft начал работать в 2016 г., спустя пять лет с момента его приобретения в 2011 г. за $8,5 млрд. Сам проект изначально был создан разработчиками из Швеции, Дании и Эстонии, основавшими компанию Skype Technologies. Первая версия Skype вышла в 2003 г.

Возможность ознакомиться с новыми функциями и полностью переработанным внешним видом Skype появилась в феврале 2017 г. у пользователей устройств на базе Android – Microsoft выложил в магазине Google Play бета-версию мессенджера под названием Skype Preview.

Дебют финальной версии Skype с новым интерфейсом для мобильных устройств состоялся в июне 2017 г. Если раньше мессенджер был сфокусирован в первую очередь на деловой аудитории и на основных возможностях (голосовых и видеозвонках), то в новой версии упор был сделан на всех пользователей, а также текстовое общение, что сделало мобильный Skype похожим на WhatsApp, Viber и другие приложения для общения.

Интерфейс мобильного приложения Skype, переработанный с учетом пожеланий пользователей

В Skype добавили эмодзи, стикеры и «Моменты» — функцию, скопированную из мессенджера Snapchat и позволяющую публиковать несколько фото или видео с доступом для людей из списка контактов. После просмотра контента пользователи могут отреагировать на публикацию с помощью эмодзи. Аналогичную функцию сейчас можно найти в большей части современных мессенджеров и социальных сетей.

Новый облик популярного мессенджера был воспринят пользователями преимущественно негативно: многие полезные функции, доступные в старой версии, в новой попросту исчезли, но вместо них появились новые, интересные далеко не всем. В целом, дизайн показался многим неудобным и неудачным, и в последующие месяцы Microsoft регулярно вносил в него коррективы, основываясь на отзывах пользователей. Это касается как мобильной, так и десктопной версии мессенджера.

Microsoft признал ошибку

Тысячи негативных отзывов и отток пользователей по всему миру вынудили Microsoft признать, что редизайн Skype оказался неудачным. В этой связи в августе 2018 г. корпорация даже официально продлила поддержку Skype Classic для настольных ПК на «некоторое время» (цитата из пресс-релиза), которую изначально планировала прекратить в сентябре 2018 г.

Актуальный на февраль 2019 г. дизайн настольной версии Skype

В начале осени того же года Microsoft сообщил об очередных изменениях в дизайне мессенжера, на этот раз направленных на улучшение пользовательского восприятия. Так, из мобильной и настольной версий Skype была удалена функция «Моменты», а в мобильном приложении разработчики переделали навигацию по интерфейсу, разделив его на три понятных экрана – чаты, звонки и контакты.

В версии Skype для ПК и ноутбуков кнопки чатов, звонков и контактов были перемещены в верхний левый угол окна с целью повышения сходства со Skype Classic. Сам интерфейс был упрощен за счет удаления целого ряда графических элементов, плюс разработчики сделали упрощенную тему оформления с голубыми оттенками, снова отсылающую к дизайну Skype Classic.

Все эти нововведения и позволили Microsoft отказаться от поддержки классического Skype — ненужные пользователям компоненты удалены, дизайн упрощен, и старую версию на плаву можно больше не держать.