CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС

«Открытая мобильная платформа» и CommuniGate Systems договорились о совместной работе по созданию комплексной инфраструктуры на базе защищенной мобильной ОС, пользовательских приложений, а также серверных компонентов. Как планируют разработчики, в итоге пользователи Sailfish Mobile OS RUS получат возможность мобильного доступа к службам и сервисам, функционирующим на платформе CommuniGate Pro, с использованием обширного спектра протоколов.

Цель сотрудничества

CommuniGate Systems, разработчик мультипротокольного коммуникационного сервера CommuniGate Pro, и «Открытая мобильная платформа», разработчик мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Специалисты компаний успешно протестировали существующую функциональность работы почтовых сервисов и договорились о проведении регулярных тестирований на совместимость своих решений в целях создания комплексной инфраструктуры с участием защищенной мобильной платформы, серверных компонентов, а также пользовательских приложений.

Компании отмечают стратегическую важность этого партнёрства: и организации государственного сектора, и коммерческие предприятия должны иметь возможность обмениваться данными в коммуникационных приложениях с использованием средств защиты информации. Сейчас основной запрос пользователей касается создания апробированного полнофункционального комплекса решений для мобильных устройств. С развитием отечественной доверенной ОС Sailfish появилась возможность реализации политики импортозамещения в части использования мобильных устройств и ПО.

Мобильные приложения Sailfish Mobile OS RUS, работающие с сервисами CommuniGate Pro

В связи с этим разработчики рассчитывают, что успех технологических испытаний взаимодействия мультипротоколького сервера CommuniGate Pro и компонентов операционной системы Sailfish, во-первых, обеспечит пользователей возможностью работы с почтой, календарями и другими коммуникационными приложениями на мобильных устройствах в связке с платформой CommuniGate Pro. Во-вторых, откроет перспективы для еще более плотной интеграции решений производителей и развития отечественной коммуникационной инфраструктуры для мобильных устройств.

Файл-сервер, встроенный в CommuniGate Pro

«Партнерство Группы компаний CommuniGate Systems и «Открытая мобильная платформа» несет в себе большой потенциал для пользователей OС Sailfish. Полная совместимость платформы CommuniGate Pro с мобильными приложениями означает бесшовную и простую интеграцию с производительной коммуникационной инфраструктурой», – подчеркнул Генеральный директор CommuniGate Systems Александр Малышев.

Мобильные приложения, работающие в среде Sailfish Mobile OS RUS, будут предоставлять пользователю полноценный доступ к различным службам, базирующимся на платформе CommuniGate Pro, с использованием обширного списка поддерживаемых протоколов разнообразных стандартов: SMTP, SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV и т.д.

База для партнерства

Группа компаний CommuniGate Systems известна своими инновационными разработками в области унифицированных коммуникаций, занимается внедрением и поддержкой программного обеспечения. Платформа CommuniGate Pro внесена в Реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России. Она представляет собой полностью интегрированное решение операторского класса, которое поддерживает все актуальные серверные операционные системы, включая российские ОС. Платформа CommuniGate Pro работает с различными клиентами – как с тонкими, так и отдельными приложениями для коммуникации, установленными на ПК, ноутбуках, мобильных системах и других устройствах конечного пользователя.

Sailfish Mobile OS RUS, разрабатываемая «Открытой мобильной платформой», работает на смартфонах и планшетах, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ и ФСТЭК России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Как отмечают производители, в 2018 г. ОС Sailfish получила стремительное развитие и стала флагманом политики импортозамещения в сегменте мобильных коммуникаций.