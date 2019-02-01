 

Продажи смартфонов ушли в минус. Но не у всех

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, Текст: Владимир Бахур
Несмотря стагнирующий по итогам IV квартала и в целом 2018 г. глобальный рынок смартфонов, в накладе далеко не все производители: Huawei увеличила за год продажи смартфонов на 47,7%, а Nokia и вовсе их утроила.

Рынок сокращается три квартала подряд

Глобальные продажи смартфонов по итогам четвертого квартала 2018 г. составили 365,2 млн штук, что на 5,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, общее последовательное сокращение рынка наблюдается третий квартал подряд.

Негативный тренд также демонстрируют годовые показатели: согласно предварительным данным аналитиков компании IHS Markit, за весь календарный 2018 год было продано 1,44 млрд смартфонов, что на 2,4% меньше, чем 1,41 млрд смартфонов за 2017 год.

По данным IHS Markit, последний квартал 2018 г. подтвердил тенденцию на консолидацию рынка вокруг топовых производителей смартфонов: шесть компаний, занимающих верхние строчки рейтинга наибольших продаж за квартал обеспечили поставки порядка 75% всех смартфонов в глобальном масштабе. У большинства компаний вне этой шестерки продажи и соответствующие рыночные доли уменьшились за квартал в большей степени, нежели у лидеров.

Лидеры и аутсайдеры

Большинство компаний – лидеров рынка смартфонов, продемонстрировали в четвертом квартале 2018 г. отрицательную динамику продаж в штучном выражении, в том числе, Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, LG, Motorola, TCL-Alcatel и даже постоянно растущая Nokia.

На общем фоне снижения Huawei с квартальным приростом продаж на 49% смотрится новым лидером, нащупавшим «золотую жилу». Небольшой плюс – порядка 7%, также в последнем квартале года продемонстрировала компания vivo.

Глобальные квартальные продажи смартфонов

IV кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2017
Продажи, млн штук Тренд Продажи, млн штук Тренд Продажи, млн штук Тренд Квартал к кварталу
1 Samsung 70,2 19,0% 70,9 20,0% 74,3 19,0% -1,0%
2 Apple 64,3 18,0% 46,9 13,0% 77,3 20,0% 37,0%
3 Huawei 60,5 17,0% 52 15,0% 41 11,0% 16,0%
4 Oppo 26,4 7,0% 31,2 9,0% 27,4 7,0% -15,0%
5 vivo 25,2 7,0% 28,9 8,0% 23,5 6,0% -13,0%
6 Xiaomi 24,8 7,0% 33,3 9,0% 28,2 7,0% -26,0%
7 LG 11,1 3,0% 11,6 3,0% 13,9 4,0% -4,0%
8 Motorola 10,1 3,0% 10,7 3,0% 11,4 3,0% -6,0%
9 TCL-Alcatel 4,5 1,0% 5,7 2,0% 4,8 1,0% -21,0%
10 Nokia 4,2 1,0% 4,5 1,0% 4,4 1,0% -7,0%
Остальные 63,3 18,0% 59,9 17,0% 81,3 21,0% 6,0%
Всего 365,2 355,6 387,4 3,0%

Источник: IHS Markit

По итогам четвертого квартала 2018 г. Samsung Electronics смогла продать только 70,2 млн смартфонов, что на 5,5% меньше чем за аналогичный период предыдущего года. Как следствие, рыночная доля компании уменьшилась до 19,2%.

Основное воздействие на продажи Samsung оказал растущий прессинг со стороны китайских брендов, и именно это подтолкнуло компанию на пересмотр своей бизнес-стратегии по продвижению новых технологий. Так, первая тройная камера Samsung появилась в смартфонах Galaxy A, а не в топовой линейке Galaxy S, при этом первая в мире счетверенная камера также дебютировала в смартфоне Galaxy A9 среднего ценового диапазона.

Годовые продажи Samsung снизились на 8% до 290 млн смартфонов (316 млн смартфонов в 2017 году). Аналитики IHS Markit подчеркивают, что впервые с 2014 года Samsung не осилила планку продаж в 300 млн штук.

Квартальные продажи Huawei увеличились на 47,7% год к году и достигли 60,5 млн смартфонов. Для компании это уже четвертый подряд квартал с двузначными показателями роста, который наблюдается почти во всех регионах планеты за исключением Северной Америки.

Годовой итог Huawei тоже впечатляющ: с 35% годовым приростом компания впервые взяла планку в 200 млн смартфонов и закончила год с продажами в количестве 206 млн смартфонов (153 млн за предыдущий год). Также хорошо выглядит 30% рывок Xiaomi до отметки в 120 млн смартфонов (92 млн в 2017 г.).

По мнению аналитиков IHS Markit, одной из причин взрывного роста продаж смартфонов Huawei стал «патриотический фактор», за счет которого китайские покупатели стали отдавать предпочтение отечественному производителю.

В 2018 году Huawei впервые сместила Apple со второй строчки рейтинга глобальных продаж смартфонов в штучном выражении. Тем не менее, сложности компании с развертыванием сетевых инфраструктур в США и других странах несут потенциальную угрозу объемам продаж компании при переходе пользователей к смартфонам для сетей поколения 5G.

Квартальные продажи смартфонов Apple снизились на 16,9% до 64,3 млн iPhone (77,3 млн за тот же период 2017 года). Основными причинами снижения продаж аналитики называют сложности с китайским рынком, а также достаточно высокие цены на новые iPhone 2018 года.

Глобальные годовые продажи смартфонов

Компания 2018, млн шт. 2017, млн шт.
1 Samsung 290 316
2 Huawei 206 153
3 Apple 205 216
4 Xiaomi 120 92
5 Oppo 115 118
6 vivo 104 95
7 LG 45 56
8 Motorola 39 38
9 TCL-Alcatel 17 21
10 Nokia 15 5
Остальные 254 334
Всего 1 410 1 444

Источник: IHS Markit

Неудержимый двузначный прирост продаж смартфонов Xiaomi с начала года был остановлен в последнем квартале 2018: компании удалось продать только 24,8 млн смартфонов, что на 12,1% меньше, чем 28,2 млн штук в четвертом квартале 2017 г.

По мнению аналитиков IHS Markit, такие бренды как Xiaomi, Oppo и Vivo стали жертвами сокращающегося спроса на смартфоны в Китае – на фоне усилившегося давления со стороны брендов Huawei и Honor.

Абсолютным лидером продаж в штучном выражении стала Nokia: 175% прирост продаж, с 5 млн штук в 2017 г. до 15 млн штук в 2018 г. В прошлом году финская HMD Global, владеющая брендом Nokia на смартфоны и гаджеты, сфокусировала свое внимание на продажах смартфонов среднего и бюджетного ценовых сегментов в таких регионах как Европа, Азия и Африка, что определенно оказалось верной бизнес-стратегией. В ближайших планах компании – экспансия на рынок Северной Америки.

Александр Якичев, Виктор Сестреватовский

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