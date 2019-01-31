Выручка Microsoft рванула вверх благодаря Azure и планшетам Surface

Рост выручки Microsoft за II кв. 2019 г. на 12% до $32,5 млрд состоялся, главным образом, на росте популярности Azure – на 76%, Surface – на 39% и LinkedIn на 29%.

План превращения Microsoft в «облачную компанию» становится реальностью

Microsoft сегодня объявила финальные финансовые результаты за второй финансовый квартал 2019 г., закончившийся для компании 31 декабря 2018 г. Квартальная выручка Microsoft составила $32,5 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Операционная прибыль компании составила $10,3 млрд, увеличившись по сравнению со вторым кварталом 2018 г. на 18%. Чистая прибыль компании, учтенная по стандарту GAAP, составила $8,4 млрд, без учета GAAP – $8,6 млрд. Прибыль на одну разводненную акцию компании составила $1,08 по GAAP и $1,10 без учета GAAP ($1,08 и $0,96 за период годом ранее соответственно).

Таким образом, Microsoft полностью подтвердила прогноз аналитиков по $32,5 млрд выручки и $1,09 на акцию. Microsoft также объявила о возврате за квартал держателям акций до $9,6 млрд, в форме выкупа акций и в виде дивидендов.

Самые высокие результаты продемонстрировал облачный сервис компании – Azure, с ростом выручки на 76% год к году, при общем росте подразделения серверных продуктов и сервисов, в которые входит Azure, на 24%. В компании подчеркивают, что высокие показатели Azure стали итогом плана по превращению Microsoft в «облачную компанию», провозглашенного ранее CEO компании Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Мощные результаты нашего коммерческого облачного подразделения отражают наше растущее глубокое партнерство с ведущими компаниями в каждой отрасли, включая розницу, финансовые услуги и здравоохранение. Мы обеспечиваем дифференцированный подход к оплате облачных услуг, и ежедневно работаем над укреплением доверия наших клиентов», – отметил Сатья Наделла в комментариях к квартальному отчету.

На чем зарабатывает современная Microsoft

Согласно квартальному отчету Microsoft, основную массу выручки за прошедший период принесли три ключевых подразделения компании.

Квартальная выручка Microsoft по подразделениям

Выручка подразделения Productivity and Business Processes выросла за квартал на 13% год к году и составила $10,1 млрд. Корпоративные продукты Office обеспечили прирост выручки на 11%, продажи консьюмерских и облачных продуктов Office выросли только на 1%.

В то же время интеллектуальные бизнес-приложения Microsoft Dynamics 365 обеспечили квартальный рост на 17%. По данным компании, число подписчиков онлайн-сервиса Office 365 выросло до 33,3 млн.

Microsoft продолжает успешно монетизировать LinkedIn, купленную в декабре 2016 г. За прошедший квартал выручка профессиональной соцсети выросла значительным образом – на 29%.

Квартальная выручка подразделения Intelligent Cloud выросла на 20% и достигла $9,4 млрд. Рекордный рост на 76% показало облачное подразделение Azure, при этом сегмент серверных продуктов и облачных сервисов показал рост выручки на 24%. Выручка корпоративных сервисов (Enterprise Services) выросла на 6%.

CNews сообщал, что по итогам 2016 г. Microsoft стал номером один в России среди зарубежных облачных провайдеров с долей 29%.

К подразделению Intelligent Cloud отныне также прикреплен онлайн-репозиторий GitHub, приобретенный Microsoft совсем недавно, в октябре 2018 г., за $7,5 млрд. В этом квартале Microsoft еще не представила финансовых результатов отдельно по GitHub, скорее всего, данные появятся только в отчете за следующий квартал.

Динамика квартальной выручки Microsoft по отдельным направлениям

Подразделение More Personal Computing обеспечило квартальный рост выручки на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $13,0 млрд.

Главным драйвером роста подразделения стали квартальные продажи устройств семейства Surface, которые выросли на 39% (до 41% в постоянной валюте), до $1,86 млрд. В сентябре прошлого года Microsoft представила три обновленных устройства этого семейства: Surface Laptop 2, Surface Pro 6 и Surface Studio 2. Выручка игрового сегмента выросла на 8% – главным образом, за счет роста продаж ПО и сервисов для Xbox.

Сектор Windows OEM продемонстрировал снижение выручки на 5%, сектор коммерческих продаж Windows – вырос на 13%. Выручка от рекламы в поиске Bing за вычетом затрат на покупку трафика выросла на 14%.