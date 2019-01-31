Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору

Оператор сети Wi-Fi Московского метрополитена «Максимателеком» станет единым оператором всех точек доступа Wi-Fi в Москве. Компания объединит сети Wi-Fi, созданные в городе другими операторами, на общей цифровой платформе. Предполагается, что пользователи от этого выиграют.

Единый оператор

Весь городской Wi-Fi в Москве будет переведен под контроль единого оператора — компании «Максимателеком». Единый оператор был определен по результатам открытого конкурса. Как показывает анализ сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляла чуть менее 160,9 млн руб.

Заказчиком в данном случае выступило государственное казенное учреждение Москвы «Московское городское агентство по телекоммуникациям». Определением поставщика занимался Департамент Москвы по конкурентной политике.

В качестве закупаемых услуг указаны услуги по обработке персональных данных и идентификации пользователей в общедоступной сети Wi-Fi. Наименование объекта закупки звучит как «Оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi».

На конкурс были поданы две заявки. «Максимателеком» предложила оказать требуемые услуги за 149,5 млн руб. Вторая заявка принадлежала ООО «Нэт бай нэт холдинг», которое предлагало оказать услуги чуть менее чем за 160,7 млн руб. Телекоммуникационная компания NetByNet является дочерней структурой оператора «Мегафон».

Обе заявки были признаны соответствующими требованиям, победителем стала «Максимателеком». Заявки можно было подать с 29 декабря 2018 г. по 23 января 2019 г. Их рассмотрение состоялось 28 января.

Зачем это нужно

Как сообщила «Максимателеком» информационному агентству ТАСС, в Москве будет создано единое интернет-пространство, которое объединит все сети Wi-Fi, развернутые в городе другими операторами, такими как МГТС, «Вымпелком», «Акадо» и «Престиж-интернет» (является частью РТХ «Эр-телеком холдинг»).

Для объединения сетей будет использована единая цифровая платформа, к которой можно подключить до 25 тыс. точек доступа. Сейчас сеть московского городского Wi-Fi насчитывает 15 тыс. точек доступа.

Оператор Wi-Fi в московском метро станет единым оператором Wi-Fi всего города

В компании считают, что наличие единого оператора Wi-Fi будет выгодно пользователям сразу по нескольким причинам. Во-первых, пользовательский опыт станет единообразным, в том числе благодаря бесшовной авторизации. Во-вторых, алгоритм подключения и авторизации станет единым для всех точек доступа.

В-третьих, у пользователей появится возможность пользоваться услугами централизованной технической поддержки — раньше для этого нужно было обращаться к разным операторам. Также в компании утверждают, что за счет интеграции сетей появится возможность расширить число предлагаемых сервисов.

Чем занимается «Максимателеком»

«Максимателеком», основанная в 2004 г., изначально принадлежала российскому системному интегратору «Энвижн групп». В 2013 г. компанию выкупила группа частных инвесторов во главе с предпринимателем Сергеем Асланяном, который ранее являлся президентом технологического концерна «Ситроникс».

В июле 2013 г. компания выиграла подряд на развертывание сети Wi-Fi в Московском метрополитене, будучи единственным конкурсантом. Это был третий аукцион метрополитена с начала 2013 г. Два предыдущих тендера, проведенных с целью найти Wi-Fi-оператора, закончились неудачей: желающих принять участие в них не нашлось.

По условиям контракта, «Максимателеком» получила право на развитие Wi-Fi в столичном метро на 15 лет. Оператор развернул сеть хотспотов на всех линиях метрополитена. Пассажиры могут использовать сеть в том числе и при движении поезда, пользование интернетом для них бесплатно, есть платная услуга отключения рекламы.

Точки доступа Wi-Fi располагаются внутри вагонов, которых на момент заключения контракта в Московском метрополитене насчитывалось более 4,8 тыс. «Максимателеком» сообщала, что проект окупится за 7 лет при вложениях на уровне 1,5 млрд руб. По состоянию на 2017 г. к Wi-Fi в московском метро ежедневно подключалось до 1,5 млн человек, причем 150 тыс. из них оплачивали отключение рекламы. В октябре 2016 г. компания выиграла подряд на создание сети Wi-Fi в Петербургском метрополитене.