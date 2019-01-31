Минкомсвязи утвердило новые правила проверки российского ПО

С начала февраля начинают действовать правила подтверждения соответствия программ, включенных в реестр российского ПО, дополнительным требованиям к офисному программному обеспечению. Эти требования были утверждены постановлением правительства в марте 2017 г., но механизм проверки софта определен приказом Минкомсвязи только в конце прошлого года. Новые правила должны внести ясность в процесс регистрации ИТ-продуктов в реестре отечественных программ, а также закрыть нормативно-правовые пробелы, осложняющие переход госорганов на российский софт.

В чем суть

3 февраля вступил в силу приказ Минкомсвязи №722 об утверждении порядка и методики подтверждения соответствия программ для ЭВМ и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. №325.

В приказе перечислены необходимые сведения и документы, которые должен предоставить правообладатель ПО для его регистрации, указаны правила и сроки проведения экспертизы, описана методика подтверждения соответствия программ дополнительным требованиям, а также обозначены условия взаимодействия всех участников процесса.

Кроме того, в этом нормативном документе прописана процедура разрешения разногласий между правообладателями и Экспертным советом в случае вынесения решения о несоответствии ПО требованиям.

Почему это важно

Напомним, с 1 января 2016 г. действуют правила, согласно которым российские госзаказчики обязаны закупать программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр отечественного ПО. Приобретать зарубежный софт госведомствам разрешено лишь случаях, когда в реестре отсутствует аналогичные российские ИТ-продукты, или когда программное обеспечение, включенное в реестр, не соответствует необходимым техническим характеристикам.

Минкомсвязи определило порядок проверки соответствия отечественного ПО дополнительным требованиям, установленным правительством России

В марте 2017 г. постановлением правительства №325 были установлены дополнительные требования к отечественному софту, включённому в реестр. Тогда же планировалось, что в течение трех месяцев после публикации постановления Минкомсвязь утвердит порядок и методику подтверждения соответствия ПО этим требованиям. Но процесс затянулся и приказ ведомства так и не был опубликован в срок.

Год спустя, в июне 2018, вступило в силу постановление правительства №658, согласно которому закупки офисного софта, программ для ведения бюджетного учета и ПО в сфере информационной безопасности для федеральных госорганов должны производиться централизованно и соответствовать дополнительным требованиям, которые были установлены годом ране.

Но из-за того, что механизм проверки на соответствие требованиям так и не был прописан, закупки ПО временно приостановились. Теперь же этот нормативно-правовой пробел ликвидирован.

Сроки и объемы ИТ-импортозамещения становятся все более определенными

Кроме этого, нужно отметить, что в июне 2017 г. Минкомсвязи опубликовало рекомендации по переходу на использование отечественного офисного ПО для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. В частности, к 2020 г. доля использования отечественных операционных систем в органах исполнительной власти должна составлять не менее 80% рабочих мест.

А летом 2018 г. были одобрены методические рекомендации по переходу на отечественное офисное ПО для региональных госорганов и органов местного самоуправления. Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 г. не менее 60% операционных систем, используемых в органах исполнительной власти субъектов России, и 50% – для органов местного самоуправления муниципальных образований, должны быть отечественными.

К тому же сроку текстовые и табличные редакторы, редакторы презентаций и почтовые приложения российского производства должны применяться не менее, чем на 80% рабочих мест для региональных органов власти и не менее 60% – для муниципальных. Доля отечественных интернет-браузеров должна составлять 80% в региональных органах власти, 50% – в муниципальных. На 100% отечественными к 2020 г. должны быть ПО системы электронного документооборота, справочно-правовая система и средства антивирусной защиты.

Этот приказ также рекомендует использовать программное обеспечение из реестра ПО, соответствующее дополнительным требованиям, утвержденным правительством в марте 2017 г.

В декабре 2018 г., в российском правительстве были утверждены директивы по переходу на отечественную ИТ-продукцию для ряда крупнейших госкомпаний, таких как «Аэрофлот», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Роснано», ВТБ и др. Согласно предписанию, к 2022 г. доля программ российского производства в них должна превысить 50% и выбирать их также следует из реестра отечественного ПО.

А в середине января этого года глава российского правительства заявил, что 2024 г. доля отечественного софта в госструктурах должна превысить 90%, а в госкомпаниях – 70%. По его словам, построение собственной современной российской цифровой экосистемы, которая обеспечит стране независимость в киберпространстве, является вопросом национальной безопасности.

Подробнее о реестре

Создание Единого реестра отечественного ПО закреплено федеральным законом, который был подписан в июне 2015 г. президентом Владимиром Путиным. Дополнительными целями этого закона называются обеспечение информационной безопасности, а также возможность оказания поддержки российским правообладателям программного обеспечения и ввода ограничений на использование зарубежной ИТ-продукции в органах госвласти.

Осенью 2015 г. вступило в силу ограничительное постановление правительства, согласно которому госорганы стали обязаны закупать только отечественный софт, за исключением случаев, когда российских аналогов с необходимым функционалом нет. Роль реестра в этих процессах – предоставить информацию о возможных отечественных альтернативах иностранному ПО.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Экспертный совет по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи орган уполномочен проводить экспертизы при включении в реестр сведений о программном обеспечении.

Первые продукты, официально признанные государством отечественным ПО, появились в реестре в феврале 2016 г. и на сегодняшний день в нем указаны свыше 5 000 отечественных ИТ-разработок.