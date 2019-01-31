Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему?

Компании по всему миру не собираются отказываться от частных облаков, несмотря на доступность публичных. Исследователи прогнозируют, что в 2019 г. увеличится число поставщиков и платформ для приватных облаков, а бизнес будет совмещать две модели

Частные облака остаются популярными из-за зрелости технологии

Несмотря на рост популярности публичных облаков, предприятия по всему миру не спешат отказываться от альтернативной частной модели. Аналитики IDC прогнозируют, что к концу 2019 г. 75% компаний, использующих публичные облака, параллельно будут пользоваться частными платформами. Исследователи IDC отмечают, что изолированная инфраструктура остается самым подходящим автономным вариантом, а ключевыми причинами сохранения жизнеспособности частных облаков стали зрелость самой технологии, а также рост числа поставщиков и платформ.

При этом организации не хотят отказываться от ключевых преимуществ частного облака. Среди них – прямое управление инфраструктурой и, в некоторых случаях, более низкие затраты.

Фото: depositphotos.com Несмотря на рост популярности публичных облаков, бизнес не спешит отказываться от частных платформ

Другой проблемой для компаний становится появление новых стандартов, например, GDPR. Предприятия должны придерживаться жестких принципов защиты данных в ЕС, но поставщики публичных облаков могут быть не в состоянии полностью удовлетворить эти потребности.

«Корпоративные ИТ-организации привыкли к такому уровню контроля и прозрачности, который они не обязательно получат от таких компаний, как Amazon или Microsoft, – рассказал исследователям Хюн Парк (Hyoun Park), основатель и генеральный директор бостонской консалтинговой компании Amalgam Insights.

Компании не верят в доступность публичных облаков

Кроме того, репутация публичного облака, как менее дорогой технологии, не всегда звучит правдоподобно из-за того, что существует множество факторов, влияющих на расходы, связанные с рабочими нагрузками.

«В зависимости от конкретного сценария, может быть дешевле использовать частное облако, но случается и наоборот. Это очень сильно зависит от рабочей нагрузки и необходимого результата», – сказал Карл Брукс (Carl Brooks), аналитик 451 Research.

«Одним из важных факторов, которые удерживают многих ИТ-директоров от перехода на публичные облака, являются значительные затраты средств и времени, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Например, процесс переноса одного петабайта данных может занять неделю. Однако стратегия NetApp Data Fabric позволяет обеспечить единообразие вида данных заказчика без привязки к месту их обработки. Она включает в себя технологии, которые помогают гладко связывать ресурсы заказчика on-prem с публичными облаками, а также гибко перемещать данные и оптимизировать ресурсы».

По мнению аналитиков, статические и прогнозируемые рабочие нагрузки обычно лучше подходят для частных облаков, поскольку предприятия могут более эффективно планировать и потреблять ресурсы. Кроме того, администраторы таких систем лучше понимают их, а потому им проще следить за своими расходами и бюджетом.

Масштабируемость по требованию становится отличным выбором для компаний с непредсказуемыми рабочими нагрузками или внезапными всплесками спроса. Но эта же гибкость, по мнению экспертов, может привести к неожиданным расходам. Перерасход в публичном облаке обычно происходит по двум причинам: пользователи раскручивают ресурсы и забывают их сворачивать либо не просчитывают реальные потребности, что приводит к покупке лишних рабочих нагрузок.

Эксперты отмечают, что в ответ на корпоративный спрос к частным облакам некоторые ведущие провайдеры публичных сред теперь предлагают интегрированные программные и аппаратные платформы для доставки общедоступных облачных сервисов в локальные центры обработки данных. Другим выходом становятся гибридные облака.