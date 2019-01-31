Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему?
Компании по всему миру не собираются отказываться от частных облаков, несмотря на доступность публичных. Исследователи прогнозируют, что в 2019 г. увеличится число поставщиков и платформ для приватных облаков, а бизнес будет совмещать две модели
Частные облака остаются популярными из-за зрелости технологии
Несмотря на рост популярности публичных облаков, предприятия по всему миру не спешат отказываться от альтернативной частной модели. Аналитики IDC прогнозируют, что к концу 2019 г. 75% компаний, использующих публичные облака, параллельно будут пользоваться частными платформами. Исследователи IDC отмечают, что изолированная инфраструктура остается самым подходящим автономным вариантом, а ключевыми причинами сохранения жизнеспособности частных облаков стали зрелость самой технологии, а также рост числа поставщиков и платформ.
При этом организации не хотят отказываться от ключевых преимуществ частного облака. Среди них – прямое управление инфраструктурой и, в некоторых случаях, более низкие затраты.
Другой проблемой для компаний становится появление новых стандартов, например, GDPR. Предприятия должны придерживаться жестких принципов защиты данных в ЕС, но поставщики публичных облаков могут быть не в состоянии полностью удовлетворить эти потребности.
«Корпоративные ИТ-организации привыкли к такому уровню контроля и прозрачности, который они не обязательно получат от таких компаний, как Amazon или Microsoft, – рассказал исследователям Хюн Парк (Hyoun Park), основатель и генеральный директор бостонской консалтинговой компании Amalgam Insights.
Компании не верят в доступность публичных облаков
Кроме того, репутация публичного облака, как менее дорогой технологии, не всегда звучит правдоподобно из-за того, что существует множество факторов, влияющих на расходы, связанные с рабочими нагрузками.
«В зависимости от конкретного сценария, может быть дешевле использовать частное облако, но случается и наоборот. Это очень сильно зависит от рабочей нагрузки и необходимого результата», – сказал Карл Брукс (Carl Brooks), аналитик 451 Research.
«Одним из важных факторов, которые удерживают многих ИТ-директоров от перехода на публичные облака, являются значительные затраты средств и времени, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Например, процесс переноса одного петабайта данных может занять неделю. Однако стратегия NetApp Data Fabric позволяет обеспечить единообразие вида данных заказчика без привязки к месту их обработки. Она включает в себя технологии, которые помогают гладко связывать ресурсы заказчика on-prem с публичными облаками, а также гибко перемещать данные и оптимизировать ресурсы».
По мнению аналитиков, статические и прогнозируемые рабочие нагрузки обычно лучше подходят для частных облаков, поскольку предприятия могут более эффективно планировать и потреблять ресурсы. Кроме того, администраторы таких систем лучше понимают их, а потому им проще следить за своими расходами и бюджетом.
Масштабируемость по требованию становится отличным выбором для компаний с непредсказуемыми рабочими нагрузками или внезапными всплесками спроса. Но эта же гибкость, по мнению экспертов, может привести к неожиданным расходам. Перерасход в публичном облаке обычно происходит по двум причинам: пользователи раскручивают ресурсы и забывают их сворачивать либо не просчитывают реальные потребности, что приводит к покупке лишних рабочих нагрузок.
Эксперты отмечают, что в ответ на корпоративный спрос к частным облакам некоторые ведущие провайдеры публичных сред теперь предлагают интегрированные программные и аппаратные платформы для доставки общедоступных облачных сервисов в локальные центры обработки данных. Другим выходом становятся гибридные облака.