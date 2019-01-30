Начались продажи российского смартфона с вырезом в экране. Опрос

«Российский iPhone X»

В России стартовали продажи смартфона Inoi 5X Lite, позиционируемого в качестве первого российского телефона с вырезом в экране в бюджетном ценовом сегменте. Иными словами, пока все другие бренды отказываются от устаревшей особенности дизайна, пришедшей в мир полтора года назад вместе с Apple iPhone X, Inoi делает ее «главной фишкой» своей новинки.

В отечественной рознице смартфон Inoi 5X Lite оценивается ровно в 6 тыс. руб. Гаджет уже доступен для приобретения, в отличие от старшей модели Inoi 5X стоимостью 7 тыс. руб. – на нее пока что можно оформить лишь предварительный заказ.

Дизайн

Внешний облик Inoi 5X Lite хорошо знаком всем, кто хоть немного интересуется современными гаджетами. Это почти полная копия упомянутого смартфона iPhone X и заодно его потомка iPhone XS, что выражено в общем стиле корпуса, моноброви и пропорциях.

Вернее, на iPhone X новый Inoi 5X Lite похож лишь сзади – камера ведь тоже вертикальная. Спереди можно увидеть сходство с iPhone XR за счет широких рамок экрана. Заметим, что вырез в экране дополнен в этом смартфоне выдающимся «подбородком», но пока неизвестно, стал ли производитель размещать на нем сенсорные кнопки управления, или же они здесь виртуальные.

Inoi 5X Lite в темно-сером цвете

В России смартфон предложен в четырех оттенках корпуса – темно-сером, белом, золотистом и ярко-красном. Аналогичные расцветки доступны и для Inoi 5X. Корпуса обоих смартфонов изготовлены из пластика, их дизайны идентичны.

Спецификации

Несмотря на существенную разницу в стоимости, Inoi 5X Lite имеет лишь два отличия от старшего Inoi 5X, и заключаются они в поддерживаем объеме карт microSD (до 32 ГБ у 5X Lite и до 128 ГБ у 5X) и центральном процессоре. 5X Lite построен на 4-ядерном MediaTek 6580A с тактовой частотой 1,3 ГГц, и этот чип не имеет поддержки сотовых сетей четвертого поколения (LTE). То есть скорость мобильного интернета на этом смартфоне будет ограничена возможностями сетей третьего поколения (3G).

Inoi 5X, в свою очередь, базируется уже на более современном MediaTek MT6739. При том же количестве ядер и при равной частоте он уже содержит LTE-модем, то есть мобильный интернет будет объективно быстрым.

Inoi 5X в золотистом цвете

В остальном смартфоны полностью идентичны: в их распоряжении имеются по 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, защищенный стеклом 2,5D экран 5,5 дюйма с разрешением 1132х540 пикселей (ниже HD+) и соотношением сторон 19:9, два слота под SIM-карты (один гибридный) и литий-полимерный аккумулятор емкостью 2850 мАч. По заверениям производителя, заряда батареи хватит на 100 часов в режиме ожидания и 8 часов разговоров. Подзарядка осуществляется по интерфейсу microUSB 2.0.

Смартфоны работают под управлением оптимизированной для недорогих гаджетов ОС Google Android 8 Oreo Go Edition. Основная камера Inoi 5X Lite и Inoi 5X двойная и состоит из модулей с разрешением 0,3 и 8 Мп. Еще одна 8-мегапиксельная матрица интегрирована в вырез в экране.

Вся гамма оттенков смартфонов Inoi 5X и 5X Lite

К очевидным преимуществам смартфонов даже перед флагманами можно отнести наличие отдельного входа под наушники, а среди «одноклассников» они выделяются экраном IPS со 178-градусными углами обзора. Сканера отпечатков пальцев в смартфонах нет, система распознавания лиц в описании не упомянута.

Новинки Inoi

Основанная в 2016 г., компания Inoi представлена сейчас исключительно в сегменте бюджетных смартфонов и сотовых телефонов в ценовой категории «до 10 тыс. руб.». В список моделей, с момента анонса которых не прошло и двух месяцев, входят смартфон Inoi 5 Pro с 2 ГБ RAM и 16 ГБ собственной памяти за 7 тыс. руб., а также Inoi 1 Lite – один из самых дешевых Android-смартфонов на рынке России. Его цена составила всего 2 тыс. руб, Смартфон, как и 5X, работает на Android Go, и в его распоряжении имеются 512 МБ оперативной памяти, штатный накопитель емкостью 4 ГБ, 4-дюймовый экран с матрицей TN и аккумулятор 1000 мАч.