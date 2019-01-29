Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца

Созданная менее двух месяцев назад холдинговая структура для консолидации многочисленных активов бизнесмена Антона Черепенникова приобрела контрольный пакет российского производителя серверов и СХД Yadro — дочерней компании НКК.

Yadro — из-под НКК в «ИКС холдинг»

Дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) — российская компания Yadro, производитель серверов и СХД — перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. Стороны сделки подписали документы о купле-продаже контрольного пакета «КНС групп», владеющей брендом Yadro. «ИКС холдингу» отошел 51% долей компании. Об этом объявили в пресс-службе Yadro.

«Юридически сделка была структурирована через группу компаний “Форпост” (также принадлежит Черепенникову; — прим. CNews), которая в ближайшие месяцы будет интегрирована в “ИКС холдинг” наряду с другими активами Антона Черепенникова, — говорится в сообщении организации. — “ИКС холдинг” вошел в состав владельцев “КНС групп” (Yadro) в результате реализации долей президентом НКК Александром Калининым, а также топ-менеджерами НКК и компании Yadro. Доля в 49% осталась принадлежать менеджерам и ключевым сотрудникам компании Yadro. Управленческая команда, развивавшая Yadro с 2014 года, остается неизменной».

Сопоставление этих сведений с данными из ЕГРЮЛ и «Контур.фокус» говорит о том, что описанный переход «КНС групп» (Yadro) от НКК к «ИКС холдингу», по всей видимости, представляет собой трехступенчатую бизнес-схему. Так, еще в начале января 2019 г. 85% ООО «КНС групп» принадлежали НКК, а оставшиеся 15% — вышеупомянутому Александру Калинину, владельцу 33% НКК.

Неделю назад, 22 января 2019 г. доля НКК в ООО «КНС групп» сократилась до 42,5%. Остальные ее активы перешли президенту входящей в НКК компании OCS Алексею Александровичу Калинину (35%), директору по технологиям Yadro Артему Икоеву (2,5%), управляющему директору Yadro Алексею Шелобкову (2,5%) и Сергею Столярову (2,5%). С упомянутым «Форпостом» никто из этих людей юридически не связан.

Логотип компании Yadro на болиде «Формулы Русь»

В пресс-службе Yadro пояснили CNews, что заявленные стороны уже подписали договор, но исполнение всех формальностей еще впереди. «В СПАРКе и в ЕГРЮЛ новая картина пока не отражена, так как формально процесс еще идет», — отметили в организации. В свою очередь, в пресс-службе «ИКС ходинга» уточнили CNews, что регистрация новой сделки (второй ступени) ориентировочно будет завершена в понедельник 4 февраля 2019 г.

Таким образом, если после этого «Форпост», как было заявлено выше, получит 51% «КНС групп», а после этого интегрируется в «ИКС холдинг» не просто по факту, а еще и юридически, то эта интеграция станет третьей ступенью запущенной бизнес-схемы.

Перспективы Yadro

В Yadro заверяют, что под управлением «ИКС холдинга» компания продолжит создавать новые высокотехнологичные продукты для бизнеса. «Для компании это событие является важным шагом в рамках долгосрочной стратегии лидерства на отечественном рынке серверов и систем хранения данных для корпоративного сектора», — рассуждают в организации.

В структуре «ИКС холдинга» Yadro сфокусируется на взаимной синергии с другими компаниями своих новых владельцев. Она призвана помочь в реализации планов цифровой трансформации стратегическим заказчикам, среди которых «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.Ru Group, банк ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк и др. «Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено интеграции программных решений компаний-разработчиков холдинга с программно-аппаратными продуктами Yadro для создания инновационных технологических решений», — заверяют в Yadro.

Несколько фактов о Yadro и «ИКС холдинге»

Компания Yadro была основана в 2014 г. и занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре рядка крупных российских компаний. Над собственной линейкой продуктов в Yadro трудится порядка 180 инженеров в центрах разработки в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка компании составила 6,5 млрд руб. (рост на 326% по сравнению с 2016 г.) при показателе чистой прибыли на уровне 260,7 млн руб. По собственным данным организации, по итогам 2018 г. выручка Yadro не изменилась, сохранившись на отметке в 6,5 млрд руб. «При этом доля в выручке от реализации продукции собственной разработки составила более 30%», — подчеркивают в компании.

Что касается покупателей Yadro, то ООО «ИКС холдинг» было зарегистрировано 6 декабря 2018 г. Антон Черепенников владеет долей а 99%. Оставшийся 1% принадлежит Алексею Хренову. Основными направлениями деятельности организации заявлены инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. Холдинг намерен объединить в единую экосистему нескольких крупных игроков российского рынка ИТ, конечным бенефициаром которых выступает сам Черепенников.

В частности, под управление «ИКС холдинга» запланировано перевести группы «Цитадель», «Форпост» и «Криптонит», а также некоторые отдельные компании — всего 23 актива. Общее число сотрудников, работающих в упомянутых компаниях, превышает 6,5 тыс. человек. Офисы организаций расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Орле, Нижнем Новгороде, Новосибирске и некоторых других городах России. «ИКС холдинг» планирует завершить все формальные процедуры по консолидации активов в течение 2019 г.