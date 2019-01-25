«Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL

Гражданская продукция радиоэлектронного кластера «Ростеха» за 20 млн руб. будет объединена в единый каталог, представляющий собой информсистему в виде веб-портала.

Каталог радиоэлектроники «Ростеха»

К середине 2018 г. у «Ростеха» появится электронный каталог гражданской продукции его радиоэлектронного кластера. В этот кластер входят холдинги «Росэлектроника» и «Швабе», концерн «Автоматика» и «Объединенная приборостроительная корпорация» а также организации прямого управления: особое конструкторское бюро «Салют», монтажно-технологическое управление «Альтаир» и ЦНИИ «Электроника».

Каталог будет представлять собой автоматизированную информсистему, реализованную в виде веб-портала. В ней будет предусмотрена возможность создания мобильных приложений для iOS и Android. Это следует из техзадания соответствующего тендера, оформленного в формате закупки у единственно возможного поставщика с ценой договора, установленной на уровне 20 млн руб.

Непосредственным заказчиком системы выступает входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» из Татарстана. Фронт работ рассчитан на 140 календарных дней с момента подписания договора. Название его исполнителя в публичных документах на сайте госзакупок не прописано. На вопрос CNews, кому именно достался подряд, в пресс-службе НЦИ на момент выхода материала не ответили.

Некоторые подробности о каталоге

По условиям техзадания, подрядчику предстоит создать систему на платформе «1С-Битрикс» для управления контентом веб-проекта (CMS). «Система должна быть спроектирована из таких компонентов и таким образом, чтобы была обеспечена возможность установки на любые операционные системы семейства Windows Server от 2008 и более поздних, а также на операционные системы семейства Linux», — указано в документах.

В «Ростехе» будет создан сайт-каталог гражданской радиоэлектронной продукции

В качестве веб-сервера, обеспечивающего прием и передачу сообщений из сети, рекомендуется задействовать Nginx, но при этом система должна поддерживать установку и на других веб-серверах, например, на Apache.

Для СУБД, функциональные возможности которой ориентированы на обработку «гипербольших» объемов информации, до 100 ГБ рекомендуется использовать PostgreSQL, но при этом система должна поддерживать использование и других SQL-совместимых СУБД, например, MySQL.

Создаваемая система должна иметь возможность взаимодействия с внешними системами с применением протоколов SSL/TLS, в том числе с применением и западных, и российских криптопровайдеров и соответствующих сертификатов. Также она должна иметь встроенные средства работы с почтовыми серверами и обеспечивать возможность горизонтального и вертикального масштабирования.

«Предлагаемое исполнителем решение не должно требовать от заказчика обязательной оплаты поддержки лицензий и сопровождения программного продукта», — подчеркивается в техзадании.

Курс «Ростеха» на «демилитаризацию»

Говоря о гражданской продукции радиоэлектронного кластера «Ростеха», необходимо отметить, что госкорпорация сейчас развивается в контексте общенационального курса на «демилитаризацию» предприятий оборонного комплекса.

Еще 1 декабря 2016 г. в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что доля военной продукции на предприятиях ОПК должна быть существенно снижена в пользу гражданских изделий. С точки зрения главы государства, необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации, судостроения, космоса и других высокотехнологичных отраслей.

«Недавно мы на этот счет проводили совещание, даже не одно, хочу с вами поделиться этими планами, — рассказал тогда Путин. — В 2016 г. ОПК будет выпускать “гражданки” примерно на 16,1%. В 2020 планируется небольшой рост. Почему небольшой, потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025 уже 30%, к 2030 г. — не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу Правительство организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности».

В этой парадигме, подводя в середине августа итоги первого полугодия 2018 г., в «Ростехе» отмечали, что в соответствии со стратегией радиоэлектронного кластера, доля гражданской продукции в общем объеме его выручки к 2025 г. должна вырасти в 3 раза — с текущих 20% до 60%. В первом полугодии кластер нарастил объем выручки от гражданской продукции на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — до 18,4 млрд руб.

«Мы делаем ставку на реализацию крупных экосистемных проектов, где задействуется самый широкий спектр наших разработок, — заявил тогда индустриальный директор радиоэлектронного кластера “Ростеха” Сергей Сахненко. — Примером таких проектов является создание ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, “Безопасный город” в Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в Москве. Текущий портфель гражданских заказов превышает 45 млрд руб. и продолжает расти, что позволяет прогнозировать по итогам 2018 г. выручку от гражданской продукции на уровне 60 млрд рублей».