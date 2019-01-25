В России написан законопроект о «налоге на мобильники»

Сенаторы предложили ввести в стране платную регистрацию всех устройств, способных подключаться к сотовым сетям. Новые правила затронут все современные устройства с сотовым модемом – смартфоны, планшеты и даже умные счетчики воды и электричества.

Налог на гаджет

В России разработан законопроект, предусматривающий обязательную и, что более важно, платную регистрацию каждого используемого на территории страны устройства, наделенного модулем поддержки сотовых сетей, пишет РБК. Документ подготовлен первым замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой в соавторстве с группой парламентариев.

Впервые о существовании такого законопроекта стало известно еще в начале декабря 2018 г., но на тот момент в нем упоминались лишь смартфоны и сотовые телефоны. В новой редакции правила распространились уже на любые устройства, в составе которых есть модем сотовой связи.

В законопроекте говорится о введении регистрации техники с сотовым модулем с 1 февраля 2020 г. В ближайшем будущем документ будет передан на рассмотрение в Государственную Думу. Другими словами, в стране может быть введен налог на технику, и регистрация каждого нового устройства будет оплачиваться отдельно.

Регистрировать придется каждый смартфон

Добавим, что Людмила Бокова также входит в число авторов законопроекта о суверенном Рунете, подразумевающем возможность изоляции российского сегмента интернета от глобальной Сети.

Идея законопроекта

Подготовленный Людмилой Боковой законопроект возлагает на производителей и поставщиков техники с поддержкой сотовых сетей необходимость в обязательном порядке регистрировать устройства по номеру IMEI. На частных лиц это тоже распространяется: купленные за рубежом или в иностранных интернет-магазинах гаджеты, оснащенные модемом GSM, 3G, LTE или 5G, будут вынуждены самостоятельно регистрировать их по возвращении в Россию или после получения посылки. Это можно будет сделать через портал госуслуг – к моменту вступления закона в силу, если законопроект одобрят, соответствующий сервис уже будет доступен.

По словам Боковой, законопроект создан в первую очередь для борьбы с кражами мобильных устройств и ввозом контрафактной техники, а также для борьбы с терроризмом. Иначе говоря, доступ к базе будут иметь все силовые ведомства страны. Дополнительная цель законопроекта заключается в пополнении казны: как сказано в пояснительной записке к документу, бюджет страны ежегодно лишается порядка 16,6 млрд руб. за счет неуплаты налогов при неучтенном ввозе мобильных устройств.

Техническая реализация

Для хранения IMEI-номеров всех зарегистрированных в стране гаджетов авторы законопроекта предлагают создать единую базу данных. Контролировать ее будет Научно-исследовательский институт систем связи и управления, и в список предъявляемых к ней требований входит обязательная синхронизация с международной базой данных номеров IMEI ассоциации GSMA.

Доступ к российской базе данных получат, помимо силовиков, все действующие на территории страны операторы связи. Им будут даны полномочия по блокировке и разблокировке устройств, а они же будут предупреждать владельцев «заграничных» устройств о необходимости прохождения процедуры регистрации.

База данных будет состоять их трех основных категорий – белого, серого и черного списков. В белый список войдут устройства, ввезенные в страну и зарегистрированные импортерами. Черный список – категория заблокированных по тем или иным причинам гаджетов, а в серый список попадут временно «амнистированные» устройства. Эта категория включает как раз технику, приобретенную за границей частными лицами.

Стоимость «услуги»

Как отметили авторы законопроекта, стоимость регистрации каждого устройства не превысит 100 руб., но точные размеры суммы пока не утверждены. Расходы в любом случае лягут на конечного потребителя – импортеры, заплатившие за регистрацию нескольких партий устройств, внесут соответствующие коррективы в стоимость каждого смартфона, ноутбука, планшета и т.д.

Людмила Бокова, автор законопроекта

Аналогичную сумму потребуется заплатить и при регистрации гаджета, купленного самостоятельно в другой стране. Обойти эту процедуру не удастся – в случае отказа от регистрации устройство будет заблокировано и не сможет подключаться к российским сотовым сетям. На самостоятельную регистрацию техники потребителям будет выделено несколько месяцев.

Посчитают не всех

Регистрация в новой базе данных затронет 99,9% устройств, способных подключаться к сотовым сетям, в том числе и тех, что были ввезены в страну и куплены до вступления нового закона в силу. На этот случай авторы законопроекта предусмотрели своего рода «амнистию»: владельцы такой техники смогут не регистрировать ее в течение трех-пяти лет со дня начала действия новых правил.

В оставшиеся 0,1% гаджетов входит техника, принадлежащая въезжающим в Россию иностранцам, использующим SIM-карты зарубежных операторов связи. В случае перехода на отечественные SIM им тоже придется пройти регистрацию.

Реакция операторов связи

Федеральные российские операторы сотовой связи, в большинстве своем, поддержали Людмилу Бокову и ее новый законопроект. Положительная реакция поступила от «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2, и лишь МТС отказался от комментариев. Однако ни один из операторов не уточнил, хватит ли ему оставшихся 12 месяцев для необходимых изменений в настройку оборудования и закупку дополнительного «железа», если оно потребуется.