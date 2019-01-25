Intel поставил рекорд по выручке, но его акции рухнули

Результаты Intel за четвертый квартал 2018 г. оказались заметно хуже прогнозов аналитиков. Объемы продаж процессоров значительно снизились, и акции компании резко подешевели на 6,7%.

Выручка Intel

Компания Intel опубликовала финансовые отчеты за четвертый квартал 2018 г. и за весь 2018 г., и если годовые показатели вселяют уверенность, то результаты за последнюю четверть прошлого года инвесторов не обрадовали.

За весь 2018 г. чипмейкер заработал $70,8 млрд или на 13% больше в сравнении с 2017 г., и это его новый рекорд. Аналитики Intel уже выпустили прогноз на нынешний год – по их мнению, компания заработает $71,5 млрд, что станет еще одним рекордом, но при этом рост выручки составит лишь около 1% по отношению к показателям 2018 г.

Чистый доход Intel за год вырос с $9,6 млрд до $21,1 млрд, но заслуга в этом принадлежит в первую очередь не компании, а президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). В этом году он официально снизил налоговую ставку всем американским компаниям, решившим перевести все финансовые операции из заграницы непосредственно в США. В случае отсутствия соответствующего распоряжения чистый доход Intel остался бы на уровне 2017 г.

Дела у Intel идут не лучшим образом

Четвертый квартал 2018 г. принес Intel прибыль в размере $18,7 млрд против $17,1 млрд в четвертом квартале 2017 г. Прирост составил 9%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Переориентация Intel

Intel уделяет все больше внимания корпоративному сегменту рынка процессоров, наращивая объемы производства серверных CPU для ЦОД и облачных сервисов за счет снижения количества выпускаемых пользовательских чипов. Так, если в 2012 г. на потребительские процессоры приходилось 72% от общего объема произведенных процессоров против 28-процентной доли серверных, то в 2018 г. доли распределились приблизительно поровну: 52% у настольных и мобильных CPU и 48% у серверных.

Выручка от реализации серверных процессоров за последний год показала 21-процентный рост и достигла $23 млрд, тогда выручка Intel в сегменте потребительских процессоров подросла лишь на 9% до $37 млрд. В четвертом квартале 2018 г. с продаж клиентских процессоров Intel заработала на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 г. – $9,8 млрд, а корпоративный сегмент принес ей $6,1 млрд, что означает 9-процентный прирост.

Доли потребительских и серверных процессоров Intel

Intel увеличила объем реализации процессоров для ноутбуков на 4% за весь 2018 г., а в четвертом квартале рост продаж едва достиг 1%, причем, в сравнении с третьим кварталом того же года, продажи снизились на 10%.

Ситуация с процессорами Intel для настольных ПК еще более удручающая: за 2018 г. их продажи пережили 6-процентное сокращение, а в четвертом квартале в сравнении с последней четвертью 2017 г. – снизились на 8%. При этом средняя стоимость за год выросла на 11%. Средняя цена мобильных процессоров за год выросла на 3 %, а цена серверных изменений не претерпела, в отличие от объема продаж – спад составил 3%.

Таким образом, в целом не самые лучшие показатели продаж процессоров Intel скомпенсировала ростом их стоимости, тем самым избежав падения прибыли.

Перераспределение расходов

В 2018 г. Intel пересмотрела свои расходы в сторону их уменьшения. По официальным данным, снижение составило $100 млн – компания стала вкладывать меньше средств в развитие, а также в исследования и разработки (R&D).

Финансовые результаты Intel за 2018 г.

Перераспределение затронуло, в том числе, и переход на новую для Intel 10-нанометровую технологию производства процессоров – компания утверждает, что в эту сферу объемы инвестиций возросли, хотя точные цифры не приводятся. Даже если это так, то новые финансовые вливания пока не оказывают должного действия на ускорение перехода на новый техпроцесс: по последним данным, 10-нанометровые процессоры Ice Lake, дебют которых ожидался в четвертом квартале 2019 г., теперь могут выйти лишь в 2020 г. AMD, напомним, уже успешно освоила 7-нанометровое производство.

Падение акций и «заговор» Китая

Результаты Intel за четвертый квартал 2018 г. в общем и за последний квартал в частности оказался ниже ожиданий даже самых оптимистично настроенных экспертов. Даже представленный аналитиками Intel прогноз на первую четверть 2019 г., в которой, по их мнению, компания заработает $16 млрд, не уберег акции Intel от резкого падения.

Сразу после публикации отчета и прогноза стоимость акций американского чипмейкера снизилась на 6,7%, и в краткосрочной перспективе падение продолжится.

Но в сложившейся ситуации повинна не только сама Intel, хотя ее вину, в том числе, в задержке с выпуском процессоров Ice Lake и создании дефицита на 14-нанометровые чипы отрицать нельзя.

Финансовые результаты Intel за 4 квартал 2018 г.

Часть вины лежит на Китае как на стране в целом и на властях США. Напряженные отношения между двумя государствами привели к замедлению роста экономики КНР и повлекли за собой снижение спроса на ноутбуки, в подавляющем большинстве которых используются процессоры Intel. Также, на фоне ссор властей США и Китая и ситуации вокруг Huawei в Поднебесной упал спрос на продукцию компании Apple, в ряде смартфонов которой стоят модемы Intel.

Сократились и объемы поставок в Китай серверных решений Intel для центров обработки данных и облачных сервисов. Падение цен на флеш-память, крупные партии которой Intel с 2018 г. выпускает самостоятельно, тоже не могло не отразиться на финансовых результатах компании.

«Безголовая» Intel

Масла в огонь подливают и безуспешные поиски нового генерального директора: уже более полугода компания существует без CEO после внезапного ухода с этого поста Брайна Кржанича (Brian Krzanich). Причиной ухода стал вскрывшийся факт романтических отношений с одной из подчиненных. С июля 2018 г. компанией управляет исполняющий обязанности СЕО Роберт Свон (Robert Swan), до этого занимавший должность финансового директора Intel.