Курировать «цифру» в «Ростехе» станет почетный сотрудник МВД с наградным оружием

Ответственный за цифровизацию в «Ростехе»

Замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров будет отвечать в госкорпорации за реализацию цифровых проектов. Его задачей станет координация и консолидация различных направлений работ «Ростеха» в сфере цифровых технологий. Решение об этом принял глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В пресс-службе «Ростеха» в общении с CNews уточнили, что речь идет не о какой-то новой должности — она у Назарова остается прежней, а исключительно о расширении спектра полномочий топ-менеджера.

Назаров и ранее курировал ряд крупных цифровых проектов: информационно-аналитическую систему (ИАС), единую информационную систему (ЕИС) и единый агрегатор торговли (ЕАТ). Теперь в зоне его ответственности — весь спектр соответствующих компаний и проектов, включая радиоэлектронный кластер, возглавляемый индустриальным директором Сергеем Сахненко, профильные организации прямого управления, совместные предприятия, а также блок проектов в сфере цифровой экономики под руководством директора по особым поручениям корпорации Василия Бровко.

Александр Назаров стал куратором всех цифровых проектов «Ростеха»

В цифровых проектах «Ростеха» задействовано три холдинга радиоэлектронного кластера госкорпорации — «Росэл», «Швабе» и «Автоматика» (объединяют более 160 научных и промышленных организаций), ряд предприятий авиационного кластера, несколько организаций прямого управления («РТ-РБ», «РТ-проектные технологии» и др.), а также несколько совместных предприятий с участием частного капитала, таких как «БАРС груп», NTech Lab, «Криптонит» и др.

В настоящий момент «Ростех» считает себя одним из ключевых поставщиков решений на российском рынке для интернета вещей, умных городов, цифровых фабрик, здравоохранения, образования, госуправления, энергетики и других отраслей экономики. Организация также внедряет цифровые технологии в собственные производственные и управленческие процессы.

Наряду с цифровыми проектами Александр Назаров продолжит курировать непрофильные и проблемные активы «Ростеха», а также работу дочернего фармацевтического холдинга госкорпорации — «Национальной иммунобиологической компании».

В чем смысл административных новшеств

В госкорпорации считают, что консолидация нескольких цифровых направлений «Ростеха» будет содействовать достижению стратегических целей организации, среди которых — повышение конкурентоспособности компании и экспансия на быстрорастущие рынки высокотехнологичной продукции. В госкорпорации напоминают, что стратегия развития «Ростеха» до 2025 г. предусматривает существенный рост доли цифровых решений в его продуктовой линейке, что позволит организации «претендовать на роль ведущего комплексного поставщика “цифры” в России».

«Разработки и проекты в этой области в настоящий момент ведутся нашими дочерними структурами и партнерами по нескольким направлениям, в интересах разных государственных и корпоративных заказчиков, по всей стране, — говорит Сергей Чемезов. — Для формирования комплексных продуктовых предложений и успешного продвижения корпорации на рынке цифровых технологий необходима координация и консолидация усилий всех предприятий и команд, участвующих в данной работе. Александр Назаров станет главным лоббистом (или куратором) этих процессов в корпорации.

Трудовая биография Александра Назарова

По данным «Ростеха», Александр Назаров родился 13 июля 1969 г. В 1992 г. с отличием окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. М. И. Неделина. В 2001 г. окончил Академию управления МВД. Является кандидатом юридических наук и профессором Академии военных наук.

В 1987-1992 гг. Назаров отслужил в Вооруженных силах России. В 1992-1994 гг. работал на неназванном промышленном предприятии. В 1995-2007 гг. служил на различных должностях в правоохранительных органах. В 2007-2008 гг. выступал заместителем начальника ГУВД по Ростовской области по экономической безопасности. В 2008-2010 гг. — начальником Оперативно-розыскного бюро №3 Департамента экономической безопасности МВД России. В 2010-2011 гг. — заместителем начальника департамента экономической безопасности МВД России.

В 2011-2014 гг. Назаров работал советником гендиректора «Ростеха». В 2014-2015 годы — управляющим директором по проблемным активам госкорпорации. Управляющим директором по непрофильным и проблемным активам «Ростеха» Назаров стал в 2015 г. Замгендиректора госкорпорации — в 2017 г.

Назаров возглавляет советы директоров АО «РТ-проектные технологии», ООО «РТ-капитал», АО «ИМЗ». Входит в советы директоров АО «Концерн “Калашников”», АО «Национальная иммунобиологическая компания».

Назаров имеет звание почетного сотрудника МВД и наградное оружие. Также отмечен иными государственными и ведомственными наградами.