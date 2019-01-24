Конференция CNews «BPM 2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов» состоится 12 февраля

12 февраля 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «BPM 2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов».

BPM-системы наконец-то окончательно утвердились на российском рынке. Заказчики исчерпали лимит оптимизации с помощью отдельных решений и поняли, что настоящей эффективности можно достичь только путем модернизации сквозных бизнес-процессов.

Рынок в целом готов к внедрению специализированных BPM-систем, однако некоторые его игроки по-прежнему считают, что имеющиеся у них проблемы можно решить с помощью BPM-модулей привычных ECM, ERP - систем. Причина – страх перед масштабными изменениями и неготовность к долгой кропотливой работе по изменению годами формировавшихся бизнес-процессов. Еще одним негативным фактором является сложность и запутанность бизнес-процессов на крупных предприятиях, а также наличие предыдущего негативного опыта их модернизации.

Тем не менее, число успешных BPM-проектов на рынке растет. Этому способствует, в том числе, постепенное формирование необходимой нормативной базы, в частности, в области использования электронной цифровой подписи, а также все более высокий уровень квалификации исполнителей работ – вендоров и интеграторов. Расширяется и пул заказчиков – еще несколько лет назад это были преимущественно финансовые организации, а сейчас к ним постепенно присоединяется промышленность и ритейл.

Каким был 2018 г. для российского рынка BPM?

Изменился ли спрос на BPM в условиях цифровой трансформации?

Какие новые свойства BPM стали востребованы?

Каковы особенности внедрения процессного управления в разных сферах бизнеса?

Как преодолеть организационные сложности в ходе реализации проекта?

Какие новые инструменты управления бизнес-процессами нужны бизнесу?

Российское или иностранное: плюсы и минусы импортозамещения.

Какая нормативная база нужна для полноценной работы BPM?

Какие крупные проекты были реализованы в 2018 г.?

Что ждет рынок BPM в России в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «BPM 2019: рынок готов к оптимизации бизнес-процессов».

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