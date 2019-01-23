«Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена

Медиасистема «Яндекс.Авто» доступна для автомобилей российского, немецкого, корейского, японского и французского производства, продающихся в стране. Цена включает предоплаченный мобильный интернет и подписку на «Яндекс.Музыку».

Универсальная бортовая система

Российский интернет-гигант «Яндекс» официально анонсировал собственный автомобильный бортовой компьютер «Яндекс.Авто», предлагаемый к установке вместо штатных мультимедийных систем автомобилей. Стоит новинка ровно 30 тыс. руб., но приобрести и установить ее в свой автомобиль можно пока исключительно в Нижнем Новгороде. В дальнейшем география распространения будет расширена.

Выбор города для релиза «Яндекс.Авто» обусловлен повышенным интересом его жителей к устройству, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Яндекс.Авто» работает на одноименной программной платформе, широко применяемой в машинах «Яндекс.Драйва» (сервис каршеринга).

Устройство включает в себя несколько фирменных сервисов «Яндекса», включая «Навигатор», голосовой помощник «Алису», «Музыку» и «Погоду».

Что входит в стоимость?

Рекомендуемая цена бортового компьютера «Яндекс.Авто» включает в себя, помимо самого устройства, мобильный интернет от оператора связи МТС на полгода использования. Доступ к сервисам «Яндекса» полностью безлимитный, а трафик на другие веб-ресурсы и сервисы ограничен на уровне 1 ГБ в месяц или 6 ГБ за весь период использования.

"Яндекс.Авто" в салоне автомобиля Kia

Помимо этого, владельцам «Яндекс.Авто» предоставляется подписка на музыкальный потоковый сервис «Яндекс.Музыка». Срок действия – 6 месяцев со дня приобретения устройства. По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрея Василевского, стоимость компьютера включает и его интеграцию непосредственно в сам автомобиль – покупателю не придется оплачивать эту услугу дополнительно.

Интерфейс "Яндекс.Авто"

Также пользователям предоставляется гарантийное обслуживание.

Поддерживаемые автомобили

Медиасистема «Яндекс.Авто» в настоящее время может быть установлена в автомобили Renault Kaptur и Duster, Lada X-Ray и Volkswagen Polo. Пока список ограничен только этими моделями, но в скором будущем появятся установочные комплекты для Mitsubishi Outlander, Lada Vesta и, Kia Rio, Nissan Qashqai и X-Trail, Skoda Rapid и Toyota RAV4 и Camry, Hyundai Solaris и Creta – очень распространенных на территории России автомобилей. В дальнейшем каталог поддерживаемых марок и моделей машин будет пополняться - найти его можно на официальном сайте auto.yandex.

"Яндекс.Авто" для Hyundai Solaris

В зависимости от выбранной модели машины будет меняться и внешний вид самой мультимедийной системы – ее дизайн и расположение аппаратных кнопок. Программный интерфейс системы останется неизменным.

Способы управления и технические характеристики

Основных вариантов пользования бортовым компьютером «Яндекс.Авто» ровно два – при помощи сенсорного экрана или голосового помощника «Алиса». Последний интегрирован во все идущие в комплекте с устройством сервисы, включая «Навигатор».

Навигация может работать без подключения к интернету, как и в случае с «Навигатором» для смартфонов – для этого потребуется в меню настроек скачать карту требуемой области.

"Яндекс.Авто для Renault Duster

Об аппаратной начинке «Яндекс.Авто» официальной информации пока нет. На запрос CNews «Яндекс» не ответил.

Кто производитель?

Партнером «Яндекса» по выпуску «Яндекс.Авто» стала французская компания Faurecia-Coagent – дочернее предприятие альянса PSA Peugeot Citroen, основанное в 1997 г. и специализирующееся на выпуске автомобильных компонентов. Финальная сборка компьютеров для всех поддерживаемых автомобилей производится в Китае.

«Хардварные» новинки «Яндекса»

«Яндекс.Авто» - далеко не первый за последний год гаджет «Яндекса». В конце мая 2018 г. компания анонсировала умную колонку «Яндекс.Станция» с голосовым ассистентом «Алиса», а в начале декабря 2018 г. состоялся дебют брендового Android-смартфона «Яндекс.Телефон».

Стоимость колонки на момент релиза составляла ровно 10 тыс. руб., и, с учетом ее аппаратных возможностей, в этой ценовой категории конкурентов у нее среди устройств, официально продаваемых в России, сравнительно немного. Со смартфоном немного иная ситуация: при официальной рекомендуемой цене 18 тыс. руб. конкурентов у него очень много – количество ближайших соперников исчисляется несколькими десятками.

У «Яндекс.Авто» же, в том виде, в котором он представлен, и с теми опциями, которые входят в стоимость, конкурентов у него пока нет. Стандартные бортовые системы автомобилей к ним по объективным причинам не относятся.