Церковным приходам посоветовали вести проповедь в соцсетях

РПЦ рекомендует проводить проповеди в режиме онлайн в социальных сетях с целью максимально быстрого охвата широкой аудитории. Веб-сервисы значительно опережают по скорости распространения информации уже имеющиеся в распоряжении Церкви инструменты.

Онлайн-проповеди

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал на своем официальном сайте ряд рекомендаций по использованию социальных сетей для проведения проповедей. Документ получил название «Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб». В документе сказано, что проповедь в социальных сетях для православных христиан обусловлена евангельской заповедью.

Опубликованный материал содержит два основных раздела – теоретическую и практическую часть, а также, в общей сложности, шесть подпунктов.

Зачем церкви социальные сети?

Православие в стране ежедневно сталкивается с двумя значительными трудностями: низкая скорость распространения информации по уже имеющимся каналам и не самый широкий охват аудитории. Социальные сети, считают в Московском патриархате, могут решить обе эти проблемы.

Ведение онлайн-проповедей, да и в целом групп и сообществ в соцсетях позволит работать» с пользователями, проживающими в разных городах, странах и даже часовых поясах. Запись видео, опубликованную в социальной сети, можно будет посмотреть реальном времени, и то же самое относится к текстовой информации.

Распространение информации о Церкви в интернете

Московский патриархат не разделяет социальные сети на российские и зарубежные – упоминаются как «Одноклассники» и «ВКонтакте», принадлежащие российскому холдингу Mail.Ru Group, так и Facebook и Instagram, подконтрольные корпорации Facebook.

Рекомендации к онлайн-проповедям

Авторы опубликованных рекомендаций советуют приходам, готовым вести онлайн-проповеди, не уравнивать между собой все социальные сети и не выкладывать в них один и тот же материал. В первую очередь следует учитывать специфику как самого ресурса, так и его пользователей, в том числе обращать внимание на их возраст.

К недопустимым способам ведений страниц в социальных сетях рекомендации относят перепечатку информации с официальных сайтов, связанных с РПЦ в общем и конкретным церковным приходом в частности. Также настоятельно не рекомендуется размещать в постах ссылки на такие сайты без дополнительных общих сведений.

Страница в сети "ВКонтакте", посвященная РПЦ

Не меньшее внимание следует уделять достоверности публикуемой информации и регулярности появления постов и медиаконтента – видеороликов, фотографий и аудиозаписей, соответствующих тематике группы. Настоятельно рекомендуется ведение обратной связи с пользователями. В публикуемом контенте авторы рекомендаций советуют избегать нравоучительных интонаций.

Православные видеоблоги

В деле просвещения народных масс посредством всемирной Сети Синодальный отдел взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ рекомендует использовать не только социальные сети. Под эти цели также подходят и современные видеохостинги, такие как YouTube, Rutube и др., считают в отделе.

В августе 2018 г. на официальном сайте отдела появились рекомендации и советы священникам РПЦ по ведению собственных видеоблогов и даже стримов. Документ содержит пять обширных пунктов, рассматривающих общие правила ведения видеоканалов.

Видеоканал официального сайта Московского Патриархата на Youtube

В рекомендациях сказано о недопустимости применения таких инструментов привлечения аудитории, как хайп (попытка пиара на фоне актуальных в интернете тем) или кликбейт (громкое или заведомо ложное название видеоролика, а также ложное превью-изображение). В то же время авторы считают допустимой монетизацию православного блога – в тексте сказано, что она позволит частично либо полностью покрыть расходы на ведение и развитие канала.

Православные мессенджеры и соцсети

В памятке по православным видеоблогам упоминаются также и мессенджеры, которые, наравне с видеосервисами и социальными сетями уже считаются серьезной альтернативой централизованным СМИ в качестве инструментов распространения церковной информации. Речь идет в первую очередь о популярных сервисах наподобие WhatsApp, Viber, Telegram и др., в которых можно создавать групповые чаты и целые сообщества.

Отметим, что в России еще два года назад, в феврале 2017 г., заработал первый официальный православный мессенджер «Правжизнь Телеграм», разработанный командой веб-ресурса «Правжизнь». Проект основан на мессенджере «Телеграм», в настоящее время официально запрещенном (но, тем не менее, продолжающим работать) в России. На момент релиза проект существовал в веб-версии и в виде Android-приложения.

Конечно же, не стоит забывать и про официальную православную социальную сеть «Елицы», в развитие которой летом 2016 г. таинственными инвесторами, чьи личности так и не были раскрыты, было вложено $2 млн. Проект успешно функционирует и сейчас.