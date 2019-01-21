Структура ЦОДов изменится в 2019 году: на первый план выйдут периферийные вычисления

Бизнес найдет применение периферийным вычислениям, а искусственный интеллект все чаще будет исправлять человеческие ошибки. Аналитики предсказывают, что в 2019 г. технологии ИИ и развитие центров обработки данных станут ключевыми направлениями развития ИТ.

Периферийные вычисления обретут бизнес-модель

Развитие искусственного интеллекта и технологии для обработки данных станут главными трендами в 2019 г. К такому мнению пришли аналитики издания Network World. Они выделили десять ключевых направлений, которые будут в центре внимания бизнеса.

На первое место эксперты поставили развитие периферийных вычислений, отметив, что операторы ЦОДов видят в этой технологии потенциал снижения нагрузок на основные серверы, а бизнес надеется получить время отклика ниже отметки в 10 миллисекунд. Проблему аналитики видят в том, что под периферийные вычисления не придуманы конкретные бизнес-модели, хотя на технологическом уровне ряд компаний, например, Schneider Electric, добились определенных успехов.

Также в топ-3 оказались технологии водяного охлаждения дата-центров высокой плотности мощности ввиду нехватки исключительно воздуха: вода в тысячи раз эффективнее отводит тепло, а потому, в условиях роста потребностей в вычислительных мощностях, у предприятий практически нет альтернативного выбора.

Популярность наберут контейнеры и микросервисы

Еще одно отмеченное специалистами направление – оптимизация работы оборудования ЦОДов с помощью систем искусственного интеллекта, которые будут заниматься постоянным мониторингом и исправлением человеческих ошибок.

Фото: ru.depositphotos.com На первое место эксперты поставили развитие периферийных вычислений: операторы ЦОДов видят в этой технологии потенциал снижения нагрузок на основные серверы

Эксперты предсказывают дальнейший рост мощностей дата-центров и повышения их гибкости. Облачная инфраструктура, по мнению исследователей, имеет свои недостатки, например, – дороговизну отдельных сервисов. Впрочем, сами ЦОДы тоже модифицируются ввиду новых нагрузок, которые вызваны внедрением искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики больших данных.

При всех преимуществах виртуализации, эта технология – ресурсоемкая, и количество виртуальных машин на физический сервер ограничено. В связи с этим, приложения будут из монолитных превращаться в модульные структуры, большую популярность наберут программные контейнеры и микросервисы. Обработка информации с первичных источников данных будет осуществляться как в облаке, так и на собственных локальных вычислительных ресурсах, в том числе и распределенных.

Аналитики Network World отмечают, что трендами 2019 г. станет стратегия «голого металла» (аренда железа и размещение приложений и ОС в чужом ЦОДе) и сражение облачных провайдеров за рынок виртуальных станций.