Создана компактная и дешевая оперативная память нового типа

Тайваньская компания Etron Technology создала новую архитектуру динамической оперативной памяти с произвольным доступом – RPC DRAM или память с уменьшенным числом контактов. По заверению разработчиков, чипы RPC DRAM практически не уступают DDR4 в производительности, а меньшее количество выводов позволит выпускать такую память в миниатюрных корпусах.

Новая архитектура DRAM

Etron Technology, тайваньский разработчик и производитель интегральных схем, представил альтернативную архитектуру памяти DRAM (Dynamic Random-Access Memory – «динамическая память с произвольным доступом») – RPC DRAM (RPC – Reduced Pin Count). Она отличается уменьшенным числом контактов, при этом, как утверждают в компании, пропускная способность и емкость новых чипов сопоставимы с таковыми у памяти DDR4. По словам главы Etron Ники Лу (Nicky Lu), технология RPC DRAM позволит добиться уменьшения физических размеров и стоимости модулей памяти, что cделает ее подходящей для применения в разработке различных гаджетов и прочих компактных устройств.



Архитектура RPC DRAM схожа с DDR3 или LPDDR3 с организацией X16, X32, X64, обеспечивает пропускную способность порядка 4,8 ГБ/сек, 9,6 ГБ/сек или 19,2 ГБ/сек соответственно и предусматривает наличие лишь 22 пинов. Регистры шины данных переключаются между адресным и командным режимами.

Etron также продемонстрировала разные варианты «упаковки» чипов. Самый компактный из них характеризуется размерами в 4,7 х 2 мм.

RPC DRAM напоминает DDR3 или LPDDR3, но содержит вдвое меньше контактов

В настоящее время компания сотрудничает с Lattice Semiconductor, американским производителем программируемых логических схем (ПЛИС). В результате совместной работы компаниям удалось собрать демонстрационный образец на базе отладочной платы Lattice EPC5-5G и памяти Etron RPC DRAM. Lattice также обещает выпустить «серию эталонных платформ, которые позволят ускорить разработку с использованием технологии RPC» в первой половине 2019 г.

Демонстрационный стенд Lattice и Etron на базе платы EPC5-5G и RPC DRAM

О ситуации на рынке DRAM

В начале января 2019 г. компания Samsung опубликовала прогноз по результатам IV квартала 2018 г., в соответствии с которым прибыль оказалась почти на 29% ниже прошлогоднего показателя и на 18% ниже ожиданий аналитиков.

Подобные итоги объясняются усилением конкуренции на рынке смартфонов и ослаблением спроса на чипы памяти на фоне растущей макроэкономической неопределенности. Сокращение спроса на память со стороны дата-центров привело к уменьшению поставок и общему снижению цен на эту продукцию.

Спад спроса на память последовал после двух лет агрессивного роста этого рынка. Сейчас Samsung продает ЦОДам порядка 30% своей памяти типа DRAM, в то время как пять лет назад этот показатель составлял 5%.

В IV квартале 2018 г., по данным DRAMeXchange, цены на DRAM упали примерно на 10%.

Samsung ожидает снижения прибыли и по итогам I квартала 2019 г., но сохраняет оптимизм относительно второй половины года – оздоровлению рынка может поспособствовать выпуск новых смартфонов.