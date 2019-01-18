С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих

Foxconn досрочно уволила около 50 тыс. контрактных работников, которые обычно работают на ее фабрике по сборке iPhone до конца января. Также досрочные увольнения провел еще один сборщик iPhone — Pegatron. Одновременно с этим TSMC, производитель процессоров для техники Apple, сообщила о рекордном спаде выручки.

Увольнения в Foxconn

Тайваньская компания Foxconn, крупнейший сборщик iPhone, уволила около 50 тыс. контрактных работников с фабрики в Китае начиная с октября месяца, пишет газета Nikkei. Речь идет о фабрике в округе Чжэнчжоу провинции Хэнань, которую издание называет «самой важной фабрикой iPhone». Пиковое количество рабочих на этой фабрике достигает 300 тыс.

Увольнять контрактных рабочих — нормальная практика для Foxconn. Однако в этот раз они потеряли работу на месяц раньше, чем обычно. Как правило, Foxconn нанимает сезонных работников на период с августа до середины или конца января, при этом каждый месяц они подписывают новый контракт. В конце января производство iPhone и другой техники сокращается, и необходимость в дополнительной рабочей силе отпадает.

«Это очень необычно — попросить работников линии сборки уйти до конца года», — сообщил источник Nikkei, знакомый с ситуацией. В декабре Foxconn зафиксировала годовой спад выручки более чем на 8%. Nikkei увязывает решение Foxconn с общим ослаблением спроса на смартфоны, в частности, со слабым спросом на iPhone, и напоминает, что Apple недавно пересмотрела прогноз по выручке в худшую сторону.

Реорганизация производства

Помимо раннего увольнения сезонных работников, Foxconn готовится к трудному для нее в 2019 г., внося в организацию производства изменения, которые помогут сократить расходы. Недавно компания объединила бизнес-подразделение, которое занимается сборкой MacBook и iPad, с подразделением, где производят ноутбуки и десктопы для Dell и Acer.

Раньше у каждого подразделения было свое руководство и собственный офисный штат, включая отдел кадров, администрацию, бухгалтерию, финансовый отдел и сотрудников коммунального хозяйства. Объединив подразделения, Foxconn сможет уволить 50% всего вспомогательного персонала, в том числе сократить количество топ-менеджеров, сообщает источник

Другие сборщики iPhone

Слабый спрос на iPhone заставил и других сборщиков продукции Apple принять похожие меры, пишет Nikkei. Например, тайваньская компания Pegatron, второй по значимости производитель iPhone, начала по этой причине сокращать контрактных работников уже в ноябре. Как и Foxconn, Pegatron возобновляет соглашения с сезонными рабочими каждый месяц.

Слабый спрос на iPhone спровоцировал увольнения на предприятиях по их сборке

Источник, близкий к Pegatron, сообщил, что обычно максимальное количество рабочих в компании достигает примерно 200 тыс. человек. К концу пикового сезона Pegatron начинает увольнять десятки тысяч рабочих каждый месяц, пока их количество не достигнет примерно 100 тыс. — минимума, необходимого для ежедневных операций. «Но в 2018 г. это просто произошло раньше, чем в прошлом, из-за плохого спроса», — сообщает источник.

В декабре Pegatron зафиксировала годовой спад в выручке на уровне 40% по сравнению с ноябрем, и это был второй подряд месяц ухудшения показателя.

Источники Nikkei в отрасли сообщают, что ранние увольнения рабочих, задействованных в процессе производства iPhone, происходят по всей цепочке поставок компонентов. Например, один из ключевых поставщиков, базирующийся в Шеньчжене, отправил 4 тыс. рабочих в длительный отпуск с октября по март. Решение, увольнять ли их окончательно, будет принято уже в марте.

Проблемы TSMC

Одновременно тайваньская TSMC обнародовала финансовый прогноз, согласно которому ее ожидает самый серьезный за последние 10 лет спад выручки. Компания объясняет это общим ослаблением спроса на передовые смартфоны, не называя конкретно Apple. Напомним, TSMC является эксклюзивным поставщиком процессоров серии A для Apple, и останется таковым как минимум до 2020 г.

В первом квартале 2019 г. выручка TSMC снизится на 14% и составит около $7,3-7,4 млрд. Соответственно, по итогам всего года компания ожидает роста не на уровне 6,5%, как сообщалось ранее, а на уровне 1-3%. В четвертом квартале 2018 г. выручка компании продемонстрировала годовой рост на 2% и составила $9,4 млрд. Прибыль выросла на 0,7% до $3,24 млрд.