Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете»

Законопроект об автономном Рунете, который наделит Роскомнадзор полномочиями по управлению трафиком в сетях операторов связи и интернет-компаний, разделил участников рынка. Против законопроекта выступили «Вымпелком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Яндекс». Зато документ, помимо органов власти, поддержали Mail.ru Group и «Ростелеком».

Стоит ли государству контролировать маршруты интернет-трафика?

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи провел расширенное заседание по законопроекту об автономном Рунете, который был внесен в нижнюю палату сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клиншасом и депутатом Андреем Луговым. Как передают агентства «Интерфакс» и Rambler News Services (RNS), законопроект вызвал диаметрально противоположные точки зрения у участников дискуссии.

Что требует законопроект об автономном Рунете

Напомним, законопроект вводит понятие автономных сетей – организаций, обладающих собственными пулами IP-адресов. Согласно документу, операторы связи, владельцы технологических сетей связи, организаторы обмена информации в интернете (ОРИ, обеспечивают общение между пользователями интернета) и владельцы автономных сетей должны будут установить специальное оборудование от Роскомнадзора.

С помощью данного оборудования Роскомнадзор сможет защищать указанные сети от внешних угроз и фильтровать запрещенный интернет-трафик. При необходимости Роскомнадзор сможет взять на себя управления трафиком в этих сетях.

Со своей стороны, установив оборудование, операторы связи лишаются необходимости самостоятельно фильтровать доступ к запрещенным сайтам и не будут нести ответственности перед пользователями за сбои в работе данного оборудования.

Законопроект об автономном поддержали органы власти, Mail.ru Group и «Ростелеком»

Против выступили «Вымпелком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Яндекс»

Кроме того, Роскомнадзор будет вести реестры точек обмена интернет-трафиком (IX) и трансграничных магистральных интернет-каналов. Операторы связи должны будут выполнять правила маршрутизации трафика, установленные Роскомнадзором, и обмениваться трафиком только через IX, внесенные в соответствующий реестр. Также Роскомнадзор будет управлять российскими доменными зонами и создаст национальную систему DNS (отвечает за соответствие доменов IP-адресам).

МТС, «Мегафон», «Вымпелком», Tele2 и «Яндекс» против законопроекта

Против законопроекта выступила «большая четверка» сотовых операторов: «Вымпелком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2 . Директор по работе с органами государственной власти «Вымпелкома» Сергей Мальянов подсчитал, что только на сеть данного оператора для выполнения требований законопроект потребуется 400 серверов. Их стоимость составит примерно 1 млрд руб., которую должно будет оплатить государство. Сам оператор должен будет заплатить 500 млн руб. за инсталляцию серверов.

На расширение данного оборудование за пять лет потребуется еще 1,2 млрд руб., говорит Мальянов. Кроме того, есть риски получения персональных данных третьими лицами и риск использования полученных данных с технических средств противодействия угроз, не связанных с принятием обязательного выполнения этих указаний, добавил представитель «Вымпелком».

Вице-президент МТС по правовым вопросам Руслан Ибрагимов отметил, что, хотя оборудование для управления трафиком будет передаваться операторам связи безвозмездно, непонятно, кто компенсирует затраты операторов на его установку, адаптацию к нему существующих сетей, электроснабжение, кондиционирование, ремонт и пр.

Директор по связям с органами государственной власти «Мегафон» Алексей Ганин напомнил, что операторам связи никто не компенсирует затраты на выполнение требований Закона Яровой (хранение всего трафика абонентов) расширения Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и пр.

Кроме того, непонятно, как быть с исками абонентов за сбои в сетях связи. «По мнению наших технических экспертов, нет никакой возможности четко установить, что сбой на сети произошел по вине установленного Роскомнадзором оборудования , - говорит Ганин. – Нам говорят: предъявляйте иски, с которыми к вам будут приходить от пользователей, Роскомнадзору. Мы не можем прийти к Роскомнадзору и сказать: «Нам кажется, что вроде бы по вашей вине произошел сбой».

Против документа выступил и «Яндекс». Директор по сетевой инфраструктуре компании Алексей Соколов отметил, что непонятно, насколько предлагаемые законопроектом «черные ящики» будут что-то решать. «Более того, непонятно, как при такой мощности трафика, которая сейчас есть, те устройства, которые надо ставить, будут обрабатывать терабитные потоки, и сколько они будут стоить».

А требование о необходимости установки такого рода оборудование всеми перечисленными организациями, включая небольшие, ухудшит связанность российского интернета. «Люди, чтобы избежать обязанностей, которые налагает законопроект, станут массово отказываться от собственных автономных систем и лишать себя резервирования», - предупредил Соколов.

Mail.ru Group, «Ростелеком» и органы госвласти за законопроект

А вот вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян поддержал данный законопроект. «Документ должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом, даже если все те меры, которые предлагаются в законопроект, никогда не пригодятся, и наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно».

Но Габриелян добавил, что часть законопроекта, связанная с правилами маршрутизации трафика, должна будет работать только при наступлении чрезвычайной ситуации. Отметим, что «Мегафон» является крупнейшим акционером Mail.ru Group.

Поддержку законопроекту выразили подконтрольный государству «Ростелеком» и органы государственной власти: Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, Федеральная служба охраны (ФСО) и Федеральная служба техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Большая часть предполагаемых законопроектом затрат уже учтена в программе «Цифровая экономика», заявил замминистра связи Олег Иванов.

«Сейчас интернет и в целом системы связи настолько внедрены в социальную сферу нашего общества, настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы и сам интернет и другие элементы систем связи общего пользования России без должного управления и контроля», - говорит Иванов.

«На пестрой карте российского интернета есть очень много белых пятен, - добавил представитель ФСО Владимир Пугачев. - «Белые пятна», они оказываются порой необъяснимые, то есть порой они оказываются «черными». И поэтому этот законопроект направлен на то, чтобы убрать эти белые пятна, раскрасить, может быть сделать их более прозрачным».