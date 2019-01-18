Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля

28 февраля 2019 г. CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019».

Действия государственного регулятора определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в последние годы. Меры про оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ.

Главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор по-прежнему остаются инструменты для вывода на рынок новых продуктов. Консолидация банковского сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на высокопроизводительные решения.

Рост конкуренции между банками заставляет их быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих. Значительная часть ИТ-проектов связана с выполнением именно этих задач.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок ИТ в финсекторе в 2018 г.?

Какое влияние на его развитие оказывает регулятор?

Какие направления цифровизации являются для него основными?

Будет ли расти число цифровых банков в России?

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги?

Готовы ли банки к широкому использования кибервалюты?

Как банки противостоят киберугрозам?

Какие новые онлайн-сервисы готовят банки для своих клиентов?

Как роботизация изменит облик отделений банков?

Каким будет 2019 г. для рынка ИТ в финансовом секторе?





Подтвердили свое участие:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ;

Иван Карпов, управляющий директор – блок ИТ, Modulbank;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ «Геобанк»;

Илья Кучугин, директор блока ИТ, Банк «Зенит»;

Артём Ядройцев, старший руководитель продукта, Raiffeisenbank;

Александр Мольский, ИТ-директор, «Ренессанс Life»;

Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, «МТС-Банк».

Приглашены к выступлению:

Фёдор Прохоров, директор департамента ИТ, «Сетелем Банк»;

Михаил Попов, CEO, TalkBank;

Олег Илюхин, директор по ИТ, СДМ банк;

Валерий Марушев, начальник отдела сопровождения и обеспечения ИТ-инфраструктуры Сберабанк;

Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем «Ренессанс Кредит»;

Денис Сотин, директор дирекции информационных технологий, Росбанк;

Максим Евдокимов, вице-президент, руководитель управления развития платежного бизнеса банк «Тинькофф Кредитные Системы»;

Михаил Алексин, CIO, TouchBank;

Дарья Русланова, директор инструментов поддержки продаж и развития отношений с клиентами блока информационные технологии, Альфа-Банк;

Святослав Емельянов, член правления, директор по управлению рисками «Почта Банк»;

Андрей Трушкин, руководитель центра инноваций и перспективных технологий, Промсвязьбанк;

Дмитрий Пелевин, директор по цифровым технологиям, МФК «Вэббанкир»;

Алексей Скогорев, директор по инновациям банка «Уралсиб»;

Андрей Обухов, управляющий директор департамента ИТ, УБРиР;

Андрей Трушкин, руководитель центра инноваций и перспективных технологий, Промсвязьбанк;

Антон Мясин, управляющий директор, Газпромбанк;

Артём Косолапов, Deputy CIO, «Русфинанс банк»;

Евгений Астафьев, управляющий директор, Внешэкономбанк;

Владимир Кузнецов, начальник управления информационных технологий, Евразийский банк развития;

Владислав Ломакин, начальник управления развития ИТ-продуктов, «Ингосстрах»;

Александр Орлов, директор департамента, «Росгосстрах Банк»;

Евгений Загний, начальник управления ИТ процессов, ХКФ Банк

Список участников на нынешний момент доступен по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1230, e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.