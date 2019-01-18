Google завладела активами Fossil для создания собственных смарт-часов

Fossil передаст в пользование Google свои разработки в сфере смарт-часов, а также часть своих сотрудников. Google приписывают планы по выпуску собственных умных часов Pixel Watch.

Покупка со взглядом в будущее

Корпорация Google сообщила о приобретении части компании Fossil, занимающейся разработкой носимой электроники, в том числе смарт-часов, пишет TechCrunch. Это не один из лидеров рынка, однако своего покупателя она нашла и даже добилась немалых успехов в сотрудничестве с модными брендами.

Fossil разрабатывала умные часы для брендов Kate Spade, Emporio Armani, Diesel, Michael Kors и других. Google купила ее, в некотором смысле, авансом: прямо сейчас Fossil не может ничего предложить ей, но она ведет разработку некой пока секретной технологии для умных часов следующего поколения, которая способна вывести устройства такого рода на новый уровень.

Условия сделки и связь с HTC

Покупка Fossil обошлась Google ровно в $40 млн, и это официальная информация. Сделка будет завершена до конца зимы. За эти деньги она приобретет лишь часть компании, включающей все ее наработки, так или иначе связанные со смарт-гаджетами. Часть сотрудников, работающих над упомянутой сверхсекретной технологией, войдут в штат Google и продолжат работать в прежнем направлении.

О размере суммы, которую Google готова выложить за интеллектуальную собственность Fossil, судить сложно, можно лишь сравнить ее со сделкой 2015 г., когда сама Fossil купила производителя фитнес-трекеров Misfit за немалые $250 млн.

Судьба той части компании, за которую Google отказалась платить, остается неизвестной. Сообщается лишь, что свое существование как отдельного предприятия Fossil прекращать в обозримом будущем не планирует, несмотря на то, что за последний год прибыль с продаж часов, как классических, так и умных, за год заметно снизился. Согласно официальному финансовому отчету компании, прибыль составила $487 млн в третьем квартале 2018 г. против $552 млн в третьем квартале 2017 г. Впрочем, у компании Fitbit, крупного игрока на рынке носимых устройств, по официальным данным, дела идут схожим образом: третий квартал 2017 г. принес ей прибыль в размере $570 млн, а в третьей четверти 2018 г. она заработала $394 млн. И только Apple продолжает наращивать прибыль: как сообщает исследовательская компания Canalys, сумма, вырученная с продаж часов Watch не раскрывается, но известно, что за весь 2017 г. этих устройств было продано 18 млн, что на 54% больше в сравнении с 2016 г. Информация за 2018 г. пока недоступна.

смарт-часы Fossil линейки Q-Series

Здесь невольно возникают ассоциации с тайваньской компанией HTC – она функционирует и сейчас (хоть и не очень успешно), несмотря на то, что в сентябре 2017 г. Google за $1,1 млрд купил ее интеллектуальную собственность и R&D-отдел мобильного подразделения.

Зачем Google смарт-часы?

Выкупленные у HTC технологии Google использует в своих смартфонах семейств Pixel, которые она позиционирует как флагманские. Не исключено, что Fossil ей понадобилась ровно за тем же: Google вполне может выпустить умные часы со своим логотипом на корпусе и назвать их, к примеру, Pixel Watch.

Для этого ей даже не потребуется разрабатывать соответствующую программную платформу – у нее уже есть Wear OS, ранее известная как Android Wear, и сейчас это самая популярная ОС в сегменте носимых смарт-гаджетов. Wear OS используется в часах многих сторонних производителей и поддерживает установку немалого количества адаптированных под небольшие экраны часов приложений из магазина Google Play. Словом, экосистема выстроена заранее, и среди конкурентов Wear OS можно выделить лишь Apple watchOS на часах Apple Watch и Tyzen OS, продвигаемую компанией Samsung.

Впервые о желании Google выпустить собственные смарт-часы для конкуренции с Apple Watch стало известно еще в 2016 г. Тогда эти планы так и не были реализованы.

В настоящее время каталог устройств Google включает планшетные компьютеры и ноутбуки на базе браузерной операционной системы Chrome OS, востребованные в первую очередь в образовательном сегменте. Также интернет-корпорация выпускает смартфоны Pixel, пришедшие на смену смартфонам Nexus и не пользующиеся спросом ввиду устаревшего дизайна, не самых современных характеристик и завышенной цены. Помимо этого, Google широко представлена на рынке смарт-динамиков, и умные часы Pixel Watch вполне могут оказаться достойным дополнением к уже имеющемуся арсеналу гаджетов. Напомним, что в России продукция Google официально не продается.

Нужны ли миру Pixel Watch?

На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, рынок умных часов сейчас двигает исключительно Apple, занимающая лидирующее положение в сегменте и ежегодно выпускающая новое поколение часов Apple Watch – пусть и в дизайне 2014 г., но зато каждый раз с новыми функциями и актуальными возможностями. Также можно вспомнить умные часы Samsung серии Gear с традиционно сильной аппаратной начинкой и оригинальным дизайном. Но платформа Tyzen, под которую практически не выпускаются новые приложения, сдерживает развитие этой линейки.

В сегменте устройств на базе WearOS все в точности наоборот: есть современная операционная система, но нет подходящих электронных компонентов. Дефицит касается в первую очередь процессоров: MediaTek уже давно не радовала соответствующими чипами, а Qualcomm в сентябре 2018 г. выпустила Snapdragon Wear 3100, оказавшийся всего лишь улучшенной модификацией процессора Wear 2100, анонсированного в феврале в 2016 г.

С другой стороны, Pixel Watch вполне могут удивить мир своей сверхсекретной технологией Fossil. Однако у Google уже был неудачный опыт с приобретением в 2011 г. компании Motorola за $12,5 млрд, активы которой так и не принесли интернет-корпорации пользу.

Когда ждать?

Если Google купила Fossil действительно с целью разработки Pixel Watch, то велика вероятность их анонса уже в мае нынешнего года на конференции Google I/O 2019. На этом мероприятии Google ежегодно рассказывает о своих новинках, и там же, к слову, состоится анонс мобильной ОС Android 10 Q, одним из главных нововведений в которой станет темная тема.