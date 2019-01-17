CNews опубликовал рейтинги поставщиков IaaS и SaaS. Рынок IaaS в России показал рекордный рост
Поставки IaaS и SaaS растут двузначными темпами, значительно опережая общую динамику ИТ-рынка, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews, опубликованных в рамках обзора «Облачные сервисы 2018». Заказчики «распробовали» облака, поэтому в ближайшие годы высокие темпы развития рынка сохранятся. Однако мотивация клиентов меняется: соображения экономии при переходе в облака уступают место другим факторам.
Скорость оказалась важнее цены
Способ потребления ИТ смещается от традиционной модели к облачной, когда физические системы установлены на стороне заказчика, а конечный пользователь получает сервис из удаленного дата-центра. В связи с этим не удивительно, что российский рынок облаков растет высокими темпами. Согласно рейтингу CNews IaaS, выручка 20 крупнейших поставщиков услуг IaaS выросла на 64%. Выручка крупнейших поставщиков SaaS также заметно выросла по сравнению с 2016 г., увеличившись на 29%, и составила p23,4 млрд.
Облачный подход позволяет сократить издержки и сделать структуру расходов более прозрачной, повысить гибкость и масштабируемость сервисов, ускорить вывод на рынок новых продуктов. Осведомленность потенциальных заказчиков о том, что такое облачные технологии и в чем заключается их выгода, растет, поэтому поставщикам больше не приходится заниматься «просветительской» работой. Расширение портфеля реализованных проектов положительно сказывается на доверии по отношению к облачным провайдерам. При этом мотивация заказчиков эволюционирует. Если раньше в качестве главного стимула для перехода в облака клиенты называли совокупную стоимость владения, то теперь ведущим фактором становится возможность быстрее выводить на рынок новые продукты.
Динамика выручки 10 крупнейших поставщиков IaaS, в ₽млрд
Будущее за гиперконвергенцией и контейнеризацией
Меняется не только отношение заказчиков к облакам, но и технические требования, предъявляемые к физической и виртуальной инфраструктуре. В последние годы популярной темой обсуждения в ИТ-сообществе стали гиперконвергентные платформы, которые позволяют объединить в рамках универсального стека вычислительные комплексы, СХД и сети SAN. Такую унифицированную архитектуру легче масштабировать, кроме того, упрощается процесс администрирования.
|№2017
|№2016
|Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS
|Город
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., ₽тыс., включая НДС
|Выручка от оказания услуг IaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС
|Рост выручки 2017/2016, в %
|Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
|Название дата-центров, на базе которых оказываются услуги IaaS
|Количество заказчиков IaaS
|Название компаний - ключевых клиентов IaaS
|1
|-
|Ростелеком
|Москва
|1 629 430
|н/д
|н/д
|н/д
|Москва I, II, III; ММТС-9
|н/д
|н/д
|2
|4
|Softline
|Москва
|1 500 652
|751 660
|100%
|2%
|iXсellerate, SDN, DataLine, «ИТ Телеком», «Мегафон Екатеринбург», «Мегафон Самара», «Мегафон Ростов-на-Дону»
|983
|н/д
|3
|2
|DataLine
|Москва
|1 427 000
|1 095 000
|30%
|22%
|OST 1, OST 2, OST 3, NORD 1, NORD 2, NORD 3, NORD 4
|410
|н/д
|4
|3
|Крок
|Москва
|1 194 184
|957 356
|25%
|5%
|ЦОД «Компрессор», ЦОД «Волочаевская-1»
|240
|Девелоперская компания «А101», TelemedHelp, Castorama, Loqui и др.
|5
|-
|Selectel
|Санкт-Петербург, Москва
|1 046 800
|753 200
|39%
|н/д
|Цветочная 1, Цветочная 2, Берзарина 1, Дубровка 1, Дубровка 2, Дубровка 3
|18 899
|н/д
Источник: CNews Analytics, 2018
(1) выручка за 2016 г. скорректирована
*по оценке CNews Analytics
В области виртуализации растет популярность «контейнеров», когда заказчик получает в аренду изолированную среду для выполнения приложений или процессов со всеми необходимыми компонентами и настройками. Данная услуга занимает промежуточное положение между IaaS и PaaS. «Контейнеризация используется как разработчиками новых облачных сервисов, так и разработчиками корпоративного ПО, поскольку обеспечивает быстрое развертывание и горизонтальное масштабирование приложений», – отмечает Максим Семенихин, управляющий директор Selectel.
Подробнее читайте в новом обзоре CNews «Облачные сервисы 2018».