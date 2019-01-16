Основанный россиянами разработчик нашел $500 млн инвестиций вместо IPO

Разработчик ПО для управления данными Veeam, основанный российскими предпринимателями, получил $500 млн инвестиций. Выручка Veeam составляет порядка $1 млрд, и обычно на данном этапе стартапы начинают задумываться об IPO, но теперь компания может с этим не торопиться.

Veeam получил деньги

Венчурный фонд Insight Venture Partners инвестировал $500 млн в компанию Veeam, которая занимается разработками в сфере резервного копирования для интеллектуального управления данными. Средства были вложены при содействии стратегического инвестора совета попечителей Канадского пенсионного плана (CPPIB).

По условиям сделки управляющий директор Insight Venture Partners Майкл Триплетт (Michael Triplett) войдет в совет директоров Veeam. Основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов останутся в руководстве компании и сохранят в ней долю. Структуру собственности Veeam не раскрывает.

Средства будут потрачены на ускорение роста бизнеса на следующем этапе. Кроме того, на эти деньги Veeam рассчитывает упрочить свои позиции на рынке управления данными в публичных и частных средах. С помощью внутреннего бизнес-подразделения Insight Venture Partners под названием Insight Onsite разработчик будет осуществлять экспансию бизнеса — как путем естественного роста, так и путем слияний и поглощений.

Комментарии к сделке

Как поясняет Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam, фонд Insight Venture Partners работает с ним и с Бароновым с 2002 г. Фонд инвестировал в их первую компанию Aelita Software, которая была продана в 2004 г. После этого фонд оказывал предпринимателям консультационные услуги, а в 2013 г. купил миноритарную долю в Veeam, объем которой не раскрывался. Ресурс The Register пишет, что после этой покупки и до сего дня Veeam не получал финансирования от фондов прямых инвестиций.

The Register характеризует полученные $500 млн как «сюрприз» и отмечает, что теперь Veeam может не торопиться с публичным размещением акций (IPO). Представитель Veeam отметил в беседе с Register, что компании, которые достигают выручки в размере $1 млрд, обычно начинают искать возможности стать публичными. В пример он приводит Airbnb и Uber, которые запланировали выход на биржу в 2019 г.

Основанный россиянами разработчик ПО для управления данными Veeam получил $500 млн инвестиций

Однако Veeam вместо этого предпочел пойти по пути привлечения крупных инвестиций, что позволит «не отвлекаться» на IPO. Компания также акцентирует внимание на том, что это даст необходимые средства для совершения приобретений. The Register отмечает, что год назад Veeam купил за $42,5 млн стартап N2WS, который предоставляет услуги резервного копирования и аварийного восстановления данных для Amazon Web Services (AWS).

Чем занимается Veeam

Veeam называет себя одним из крупнейших в мире частных разработчиков ПО, приводя приблизительный объем продаж — около $1 млрд. Другие финансовые показатели компания не раскрывает. Veeam был создан в 2006 г., штаб-квартира находится в Швейцарии, региональные офисы открыты в 30 странах. Основной продукт компании — платформа Veeam Availability Platform, предназначенная для автоматизации управления данными и обеспечения их доступности.

По собственным данным, сейчас с Veeam работает 325 тыс. заказчиков, и ежегодно их количество увеличивается на 50 тыс. Разработчик утверждает, что его решения защищают больше приложений и данных, чем любая другая компания на рынке управления системами, но конкретных цифр не приводит. Тимашев заявляет, что 82% компаний из списка Fortune 500 пользуются решениями Veeam. Рынок облачного управления данными в компании оценивают в $30 млрд.

Об инвесторах

Фонд Insight Venture Partners был основан в 1995 г. Средства, привлеченные фондом под свое управление, превышают $20 млрд. В портфеле Insight насчитывается 300 проинвестированных компаний.

CPPIB осуществляет инвестиции из свободных средств Канадского пенсионного плана в интересах 20 млн вкладчиков и бенефициаров. При этом у него свое собственное, независимое от плана управление. В сентябре 2018 г. фонд Канадского пенсионного плана составлял более 368 млрд канадских долларов.