Meizu готовит дешевые смартфоны на топовом процессоре Qualcomm 855

Meizu собирается выпустить мощные флагманские смартфоны, которые удивят всех своей рекордно низкой ценой, даже в сравнении с новинками Xiaomi.

Китайские флагманы

Глава китайской компании Meizu Джек Вонг (Jack Wong) в своем блоге в системе микроблогов Weibo (аналог Twitter) раскрыл подробности о новой линейке смартфонов первой половины 2019 г. Meizu выпустит сразу три новинки, одна из которых будет ориентирована на геймеров.

Новые смартфоны Meizu носят название 16s, 16s Plus и 16T, и на их примере можно увидеть, что компания решила не тратить время на нейминг и скопировала таблицу имен одновременно у Apple и OnePlus. Судя по названиям, все три устройства станут преемниками смартфонов из актуальной серии Meizu 16. Несмотря на топовую начинку, стоить смартфоны будут значительно дешевле в сравнении с ближайшими конкурентами.

Технические характеристики и цена

Стоимость Meizu 16s и 16s Plus на момент старта продаж будет варьироваться в пределах от $295 до $370 в зависимости от оснащения и выбора модели. Цены актуальны для рынка Китая и могут измениться. Для сравнения, стоимость пока не анонсированного Xiaomi Mi 9 стартует от $440.

Meizu 16th - предшественник 16s и 16s Plus

Гендиректор Meizu также поделился некоторыми подробностями о начинке своих грядущих новинок, но полностью рассекречивать их спецификации все же не стал. Вся троица базируется на смартфоне Qualcomm Snapdragon 855 – флагманском, энергоэффективном и самом мощном на рынке. Чип содержит восемь вычислительных ядер и сотовый модем 5G, однако на поддержку сетей пятого поколения Джек Вонг упор делать не стал.

Смартфоны Meizu 16s и 16s Plus, судя по названию, будут очень похожи друг на друга внешне (дизайн засекречен) и, по всей видимости, в плане электронной составляющей в плане модели процессора и объемов памяти. Главным различием станут диагонали экранов: младшая модель 16s получит панель на 6,2 дюйма, а старшая – 6,5 дюйма. Также у 16s емкость аккумулятора составит ровно 4000 мАч, тогда как 16s Plus экипируют АКБ 4500 мАч.

Игровой Meizu 16T

О возможностях и облике Meizu 16T, несмотря на то, что это наиболее интересный аппарат из трех готовящихся, Джек Вонг рассказывать не стал. На данном этапе о нем известно лишь то, что в новом модельном ряду он окажется не только самым производительным, но и самым доступным. То есть, если Meizu 16s в минимальной комплектации стоит $295, то цена Meizu 16T будет еще ниже, хотя и неизвестно, насколько именно.

Флагман 2018 г. Meizu 16th тоже вполне пригоден для игр

Что Meizu принесет в жертву во имя удешевления, пока остается тайной. К слову, литера «Т» в названии смартфона – это, как и в случае смартфонов OnePlus, сокращение от Turbo, что указывает на повышенную производительность.

Дата премьеры

Презентация новых смартфонов Meizu 16s и 16s предварительно запланирована на май 2019 г., но пока нет ни точной даты, ни места проведения этого мероприятия. Meizu 16T увидит свет немного позже, предположительно, в начале лета, поскольку работа над ним началась сравнительно недавно.

Напомним, что текущие флагманы Meizu 16 и 16th были анонсированы в августе 2018 г., а в начале осени к ним присоединился Meizu 16X, самый доступный смартфон в серии. Иными словами, 16Т станет первым игровым смартфоном компании. Но это вовсе не означает, что ему проложен прямой путь к успеху.

Соперники Meizu 16T

Напротив, путь к популярности у Meizu 16T вполне может оказаться тернистым ввиду того, что в сегменте игровых смартфонов играют очень крупные компании. Свои геймерские мобильники предлагают Xiaomi, Razer, ZTE (под брендом Nubia), а также ASUS, причем последняя выпускает для своего смартфона целую серию специализированных аксессуаров, а Xiaomi и Razer уже успели выпустить по два поколения гаджетов.

Тем не менее, шанс на успех у Meizu 16T есть: по состоянию на январь 2019 г. в продаже нет ни одного игрового смартфона на основе Qualcomm Snapdragon 855 – большинство работают на чипе 845, и есть модели и вовсе на Snapdragon 835 образца 2016 г. То есть, пока что у Meizu 16T нет прямо-таки прямых конкурентов, но ко дню релиза они вполне могут появиться. Так что главное его оружие – это не оснащение, а стоимость, которая, если верить заявлениям Джека Вонга, окажется сверхнизкой на фоне прочих геймерских смартфонов.