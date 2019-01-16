К «Яндексу» вернулся старейший американский акционер
Американский фонд Oppenheimer вернулся в капитал Yandex через три года после выхода из него. Фонд забрал 5% акций интернет-компании.
Oppenheimer вернулся в капитал «Яндекса»
Американский фонд Oppenheimer собрал 5,5% акций компании Yandex, владеющей российским поисковиком «Яндекс». Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Рыночная стоимость этого пакета акций составляет $542 млн.
Oppenheimer уже был в числе акционеров Yandex. Фонд стал скупать акции интернет-компании сразу после ее выхода на IPO в 2011 г.
На конец 2012 г. фонд владел 5% акций Yandex, на начало 2014 г. – 7,7%, на начало 2015 г. – 11%. Однако в начале 2016 г. фонд полностью вышел из капитала интернет-компании.
Как растут и падают котировки акций Yandex
В начале 2018 г. акции Yandex торговались на отметке $36 за одну ценную бумагу. К весне они подорожали до $43. Затем началось падение, и в апреле 2018 г. акции подешевели до $34.
Далее начался рост и к июлю акции подорожали до $38. Затем снова началось падение и к сентябрю акции снизились до $30. К октябрю котировки выросли до $35. Однако затем на рынке появилась информация, что Сбербанк может получить контроль над Yandex.
Это спровоцировало падение котировок до $25. Основатель и крупнейший акционер Yandex Аркадий Волож опроверг слух о продаже компании, после чего котировки подросли до $30. Сейчас акции компании торгуются в районе $29,5.
Кому принадлежит Yandex
Акции Yandex разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но не могут продаваться, а могут лишь конвертироваться в акции класса «А» из соотношения 1:1.
Крупнейшим владельцем акций класса «В» является глава и основатель Yandex Аркадий Волож. Ему принадлежат в совокупности 10% от общего числа акций, что составляет 49% от общего числа голосов. Также акции класса «В» есть у одного из старейших сотрудников «Яндекса» Владимира Иванова. Ему принадлежат 3,8% от общего числа акций, что составляет 6% от общего числа голосов.
Инвестиционные фонды скупают акции класса «А». В частности, фонд WCM Investment Management владеет 5% от общего числа акций, что составляет 2,5% от общего числа голосов.
Есть ли перспективы у акций Yandex
Аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что акции Yandex сейчас торгуются по цене, близкой к справедливой. «Но у компании есть долгосрочные перспективы роста: это крупнейшая публичная ИТ-компания в России, кроме того, в будущем возможно IPO принадлежащего ей сервиса «Яндекси.Такси», - говорит аналитик.