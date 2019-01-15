«Яндекс», МТС и «Ростелеком» признаны лучшими для инвестирования российскими ИТ-компаниями

Аналитики полагают, что в 2019 г. со стороны инвесторов разумно будет вкладывать средства в бизнес «Яндекса», МТС и «Ростелекома». На зарубежных рынках как привлекательные для инвестирования отмечаются израильские компании и Nvidia.

Самые привлекательные компании

Самыми привлекательными объектами для инвестирования в российской ИТ-отрасли в 2019 г. будут «Яндекс», МТС и «Ростелеком». К такому выводу пришли аналитики ГК «Финам», составившие прогноз по акциям ИТ-компаний на текущий год.

Привлекательность «Яндекса» для инвесторов объясняется наличием у компании двух бурно развивающихся проектов — сервиса «Яндекс.такси» и созданного совместно со Сбербанком маркетплейса «Беру.ру». Относительно МТС аналитики «Финама» отмечают, что это на сегодняшний день крупнейшая российская ИКТ-компания по объему годовой выручки — он достигает 443 млрд руб. Исследователи полагают, что оператор удержит это первенство в ближайшие годы.

Сильной стороной «Ростелекома» является то, что компания стала «главным бенефициаром» нацпрограммы «Цифровая экономика». Кроме того, как отмечают аналитики, «Ростелеком» ведет деятельность во всех сегментах рынка связи, клиентами компании являются более 46 млн домохозяйств. Исследователи полагают, что стоимость акций «Ростелекома» в конце 2019 г. будет составлять порядка 80 руб. На момент публикации данного материала они торговались на уровне 72 руб.

По словам руководителя отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам» Михаила Аристакесяна, российский сегмент ИТ-рынка будет расти в 2019 г. в первую очередь благодаря внедрению цифровых технологий на государственном уровне и развитию сетевых торговых площадок. Напомним, 2018 г. был не самым удачным для акций российских ИТ-компаний из-за санкций.

Инвестиции за рубежом

Из зарубежных компаний аналитики советуют обратить внимание на акции Nvidia, графические системы которой становятся все более востребованы по мере развития индустрии компьютерных игр. Кроме того, спрос на графические процессоры растет в сферах искусственного интеллекта, глубокого обучения и супервычислений, а также в дата-центрах.

«Яндекс» попал в число самых привлекательных для инвесторов ИТ-компаний

Если говорить не об отдельных компаниях, а о странах в целом, то исследователи дают положительную оценку рынку Израиля. Они отмечают, что в стране развиты высокие технологии и биотехнологии, также у израильских компаний солидная репутация на рынке кибербезопасности. Кроме того, в последние годы Израиль ориентируется на экспорт и активно осваивает новые рынки.

Состояние мирового рынка

В целом аналитики прогнозируют большинству секторов мировой ИТ-отрасли рост в 2019 г. Ожидается увеличение продаж полупроводников на 16% до $478 млрд. Должны также пойти вверх продажи носимой электроники, начиная со смартфонов и умных часов. Рост рынка будут подогревать искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, а также беспилотные авто.

В 2018 г. на рынке акции технологических компаний наблюдался кризис, в связи с чем индек S&P Information Technologies упал на 8%, заняв невыгодное положение на фоне других компонентов S&P 500. В «Финам» эту ситуация объясняют тем, что несколько лет подряд технологии бурно росли, поэтому вокруг крупных технологических компаний сформировались завышенные оценки. Теперь, даже если эти компании сохраняют неплохие базовые показатели, на их капитализации в первую очередь отражается различного рода негатив. Но, по словам Аристакесяна, технологические компании должны остаться локомотивом фондового рынка, а их потенциальная доходность для инвесторов в 2019 г. будет привлекательной.