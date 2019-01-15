 

Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»

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, Текст: Игорь Королев
Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторг с опозданием более чем на полгода переезжают в новый офис в «Москва-Сити». Как выяснил CNews, задержка могла быть вызвана трудностями с согласованием с ФСБ систем видеонаблюдения и безопасности в опенспейсе нового офиса и проблемами «Ростелекома» с поставками серверов для офисных «тонких клиентов».

Минкомсвязи, Минпромторг и Минэкономразвития перезжают в «Москва-Сити»

Правительство одобрило переезд Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в новый офис в комплексе «Москва-Сити». Вместе с этими ведомствами в «Москва-Сити» переедут центральные аппараты Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, и Росимущество.

Также переезд ожидает Центральное территориальное управление Росстандарта, Федеральное автономное учреждение «Национальный институт аккредитации» и подведомственное Минэкономразвитию Федеральное казенное учреждение «Центр поддержки». Последнее учреждение будет выполнять функции бэкофиса для нового помещения.

Переезд ряда федеральных органов власти в «Москва-Сити» был задуман еще в 2017 г. Идею поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров прогнозировал, что переезд будет осуществлен осенью 2018 г. Ответственным за переездом является Минэкономразвития.

Причины задержек с переездом: согласование с ФСБ систем видеонаблюдения и сервера для «тонких клиентов»

Однако с переездом возникли задержки. Как пояснил CNews источник, близкий к Минэкономразвития, одной из причин задержек с переездом стали проблемы ведомства с согласованием с Федеральной службой безопасности (ФСБ) систем видеонаблюдения и безопасности в опенспейсе нового здания. Происходящее в офисах федеральных органов власти подлежит жесткому контролю со стороны ответственных за безопасность лиц, подчеркивает собеседник издания.

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Задержка с переездом Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторга
может быть вызвана трудностями с согласованием систем видеонаблюдения и безопасности
и поставками серверов для офисных «тонких клиентов»

Другой причиной задержки называются проблемы «Ростелекома», ответственного за ИТ-инфраструктуру нового офиса, с сертификацией в ФСБ серверов, которые обеспечат работу установленных в новом офисе «тонких клиентов».

Со своей стороны, бывший сотрудник Минкомсвязи вспоминает, что год назад в ведомстве работало порядка 300 человек, и для такого количества людей в новом офисе просто не было мест. Но после смены руководства численность сотрудников министерства сократилась примерно в два раза, поэтому данная проблема могла решиться сама собой, говорит собеседник издания.

Замминистра связи Олег Войтенко заявил CNews, что численность сотрудников ведомства была сокращена лишь на 10-15% и приближается к предельному значению, установленному правительством для данного ведомства - 326 человек. Для такого количества персонала предоставленные площади в «Москва-Сити» вполне подойдут.

Представитель Минкомсвязи добавляет, что министерство готово было переезжать еще прошлой осенью. Причин, препятствующих переезду, было много, основная из которых незавершенное строительство.

В пресс-службе «Ростелекома» не стали комментировать вопрос переезда в «Москва-Сити». В пресс-службах Минэкономразвития, ФСБ и «Дом.РФ» (организация - владелец офисных площадей) к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Во сколько миллиардов государству обойдется содержание нового офиса

В конце декабря 2018 г. Минэкономразвития провело четыре закупочных процедуры по выбору подрядчиков для обеспечения нового офиса на 2018-2019 г. Согласно информации с портала госзакупок, во всех случаях контракты были заключены с госструктурами, ставшими в ходе закупок единственными поставщиками соответствующих услуг.

Договор на аренду помещений и машиномест заключен с подконтрольным государству АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК). За неполный 2019 г. данная организация получит 3,77 млрд руб.

В 2018 г. АИЖК приобрело у стуктур госбанка ВТБ помещения в небоскребе «IQ-Сити», находящемся в «Москва-Сити». Сумма сделки составила 24,9 млрд руб. В эти помещения и будут переезжать указанные госведомства.

Контракт на предоставление ИТ-услуг новому офису достался «Ростелекома», компания получит за это 1,32 млрд руб. Наиболее дорогостоящим элементом контракта являются услуги по технической поддержке ИТ - они обойдутся в 1,1 млрд руб.

Также в контракт с «Ростелекомом» входят услуги систем обеспечения безопасности, фиксированной телефонии, проводного широкополосного доступа в интернет, таксофонов, предоставления каналов связи, а также услуги по разработке защищенных информационных и телекоммуникационных систем.

Контракт на содержание и эксплуатацию помещений получило подконтрольное государство АО «Управление служебными зданиями», стоимость обслуживания составит 237 млн руб. А подконтрольное Росгвардии ФГУП «Охрана» получило контракт на охрану помещений стоимостью 100 млн руб.

Во всех контрактах речь идет об оказании услуг в течении неполного года - 325 дней. За этот срок государство затратит на аренду нового офиса 5,4 млрд руб. В пересчете на полный год перечисленные услуги обошлись бы государству в 6,1 млрд руб., в том числе 4,22 млрд руб. ушло бы на аренду помещений, 1,48 млрд руб. на ИТ-услуги.

Здания, которые сейчас занимают упомянутые федеральные органы власти, будут вовлечены в рыночный оборот путем продажи с аукционов, но это произойдет не ранее 2021 г., когда «Дом.РФ» станет собственником данных этих объектов. До той поры здание в «Москва-Сити» не будет передано в федеральную собственность, пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минэкономразвития.

В связи с этим необходимо заключение контракта на аренду здания. Сам контракт является техническим, подчеркивают в Минэкономразвития, так как затраты на него будут покрываться дивидендами, которые «Дом.РФ» выплатит государству.

Аксаков Анатолий, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

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