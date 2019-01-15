Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку

Microsoft и Пентагон заключили контракт на сотрудничество в течение пяти лет. С 2010 г. это уже пятый по счету договор софтверного гиганта с военным ведомством.

Пять лет сотрудничества

Корпорация Microsoft заключила крупный контракт с Министерством обороны США, сообщает агентство Reuters. Договор предусматривает поставку Пентагону корпоративных сервисов в течение пяти следующих лет (до января 2024 г.). Какие именно сервисы будут переданы ведомству, стороны сделки не уточняют.

В заявлении, анонсирующем соглашение, Пентагон поясняет, что контракт включает в себя «услуги по разработке продуктов Microsoft для разработчиков ПО и групп разработчиков продуктов, позволяющие использовать целый ряд проприетарных ресурсов и исходный код». Также договор предусматривает «поддержку Microsoft для программных инструментов, базы данных знаний, помощь в решении проблем и внесение изменений в исходный код продуктов по мере необходимости».

Сумма сделки уже известна – она составит $1,76 млрд. Также сообщается, что Пентагон отказался от единовременной выплаты: на счета Microsoft оговоренная сумма будет поступать постепенно.

Все средства будут разделены по индивидуальным заказам, что предусмотрено условиями договора. Все выплаты будут перечисляться в течение всего срока действия контракта между сторонами. Потребителями продукции Microsoft в этот раз станет не только Пентагон – корпоративные сервисы будут поставляться разведывательным ведомствам и службам береговой охраны.

Друзья навек?

Рассматриваемое соглашение между Пентагоном и Microsoft – далеко не единственное за последние 10 лет. Так, в декабре 2016 г. стороны заключили договор на сумму $927 млн, детали которого не раскрываются. Это могла быть как поддержка защищенного правительственного сервиса Azure Government, так и поддержка 4 млн копий Windows 10, которые Пентагон заканчивает устанавливать по условиям другого ранее подписанного контракта.

Microsoft

Этот контракт датирован февралем 2016 г. Согласно договоренности, Пентагон закупит не только лицензии Windows 10, но также значительное количество техники, включая ноутбуки. Сумма сделки не разглашается.

Не менее тесно и плодотворно Microsoft и Минобороны США сотрудничали и в начале десятилетия: к примеру, в 2012 г. софтверный гигант и ВМС США подписали соглашение на сумму $700 млн на использование последними различных программных продуктов корпорации. Годом позже, в июне 2013 г. Microsoft отгрузил Пентагону партию лицензий Windows 8 на сумму $617 млн.

К более актуальным случаям сотрудничества относится договор на поставку Министерству обороны очков смешанной реальности HoloLens, заключенный в ноябре 2018 г. Согласно документу, Microsoft поставит американским военным 100 тыс. гарнитур на сумму $480 млн, чтобы солдаты могли нарабатывать опыт проведения боевых и разведывательных операций непосредственно в виртуальной реальности, без использования реальных единиц военной техники и оружия.

«Облачные» планы Пентагона

Заключив и реализовав несколько крупных контрактов с Пентагоном, Microsoft рассчитывает подписать еще один крупный договор с ведомством. Пентагон хочет запустить проект Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), предусматривающий перенос всех данных оборонного ведомства США в единое облако. Поиск подрядчика осуществляется среди крупнейших американских ИТ-компаний,.

Заявка на разработку JEDI была подана в марте 2018 г., и вплоть до октября 2018 г. фаворитом был Google, но под давлением сотрудников, не желавших работать на военных, интернет-гиганту пришлось взять самоотвод.

Сейчас новым фаворитом считается Amazon, но Microsoft намерена отстоять право на разработку JEDI. Сумма контракта составит $10 млрд – более чем в пять раз больше, чем Microsoft получит по новому договору с Пентагоном в течение следующих пяти лет.

К слову, в июне Google отказалась еще от одного соглашения с Пентагоном на $250 млн: корпорация разрабатывала для военных проект Maven – систему наблюдения с интерфейсом в стиле Google Earth, позволяющую кликать на любые объекты в поле зрения и получать по ним исчерпывающую информацию.

Табу на российское ПО

Закупая продукцию американской корпорации Microsoft, Пентагон попутно готовит законодательный запрет на использование российского и китайского программного обеспечения. Сейчас ведомство составляет список поставщиков ПО, в котором используется российский или китайский код, и в скором будущем использование их решений будет официально запрещено.

Американские военные объясняют это желанием обезопасить свои системы от возможности шпионажа и кибератак со стороны потенциальных противников. Все это делается на фоне ухудшения отношений США с КНР и Россией. Ряд российских разработчиков ПО, в том числе и «Лаборатория Касперского», уже испытали это на себе. К примеру, антивирусные решения «Касперского» с сентября 2017 г. запрещены к использованию в военных и государственных ведомствах США.