Qualcomm отказалась продавать модемы для iPhone

Представитель Apple сообщил в суде, что компания перешла на использование исключительно модемов Intel в iPhone не из-за обиды на Qualcomm, и не из конкурентных соображений. Как оказалось, Apple просила Qualcomm продать ей модемы для iPhone XS, XS Max и XR, но получила отказ.

Просьба Apple

Apple сообщила, что хотела использовать модемы Qualcomm в моделях iPhone XS, XS Max и XR, но Qualcomm отказалась их продавать из-за судебного разбирательства между компаниями. Поэтому в указанных моделях пришлось использовать LTE-чипы Intel. Об этом заявил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) на слушании Федеральной торговой комиссии США, сообщает ресурс Cnet.

До этого считалось, что Apple перешла на исключительное использование модемов Intel как из принципа, так и из соображений конкуренции. Но на слушании компания опровергла это утверждение. Как пояснил Уильямс, Apple изначально планировала распределить свой последний заказ на модемы между Qualcomm и Intel. Заказ полностью достался Intel только после того, как Qualcomm отказалась поставить продукт.

Недостатки Intel

Зависимость от Intel может помешать Apple быстро вывести на рынок iPhone с поддержкой стандарта связи 5G, поскольку появление 5G-модемов производства Intel ожидается не ранее 2020 г. При этом практически каждый крупный производитель Android-смартфонов собирается запустить в продажу модели с поддержкой 5G к новогодним праздникам 2019 г.

Кроме того, LTE-чипы Intel известны тем, что они медленнее аналогов от Qualcomm. Ранее, когда Apple использовала в iPhone модемы обоих производителей одновременно, ей приходилось ограничивать скорость чипов Qualcomm, чтобы одни iPhone не были быстрее, чем другие.

Требования Qualcomm

Apple также раскрыла роялти, которые платит Qualcomm с каждого iPhone — $7,5 за штуку, как сообщил Уильямс. Это при том, что производитель iPhone считает в данном случае разумной цену на уровне $1,5. Разница проистекает из того, что Apple рассчитывает роялти ориентируясь на цену модема, который стоит $30. Qualcomm же рассчитывает роялти исходя из цены всего iPhone. Apple согласилась на $7,5, поскольку Qualcomm изначально хотела потребовать роялти в размере 5%, то есть от $12 до $20 за каждый проданный iPhone.

Apple хотела купить у Qualcomm модемы для новых iPhone, но получила отказ

В настоящий момент Qualcomm продолжает снабжать Apple чипами для более старых моделей iPhone, включая iPhone 7 и 7 Plus, то есть для всех устройств, которые вышли на рынок до начала судебного разбирательства. Напомним, Qualcomm была единственным поставщиком модемов для всех iPhone начиная от iPhone 4s в 2011 г. и заканчивая iPhone 6s и 6s Plus в 2015 г.

Qualcomm пыталась повысить роялти сначала в 2011 г., потом в 2013 г., но Apple удалось оба раза договориться о сумме $7,5. Однако соглашения содержали пункты, по которым Apple была ограничена в возможностях найти второго поставщика, утверждает Уильямс.

«Мы смотрели во все глаза на надбавку за лицензирование в размере более чем $1 млрд в год, и это было как пистолет, приставленный к нашей голове. Если бы мы не согласились, в качестве альтернативы по умолчанию произошел бы переход к уровню выплат для контрактных производителей в размере $18, $17. Нам были нужны поставки их чипов. Если бы мы попытались преследовать их по закону, мы потеряли бы доступ к чипам. У нас не было особого выбора», — пояснил он.

Позиция Qualcomm

Напомним, до этого на слушаниях Федеральной торговой комиссии исполнительный директор Qualcomm Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf) сообщил, что в 2011 г. его компания вынуждена была выплатить Apple $1 млрд в качестве компенсации расходов производителя iPhone, связанных с переходом с модемов Infineon на модемы Qualcomm.

По словам Молленкопфа, именно эта вынужденная скидка заставила Qualcomm прописать в соглашении пункт о том, что компания будет единственным поставщиком модемов для iPhone, поскольку до этого Apple никак не оговорила в договоре размер заказа, зафиксировав при этом размер скидки на уровне $1 млрд.

Тяжба Qualcomm и Apple

Напомним, в январе 2017 г. Федеральная торговая комиссия при поддержке Intel и Apple начала расследование против Qualcomm, обвиняя компанию в монополизации рынка модемов и подрыве конкуренции. Речь идет как раз об ограничениях, которое производитель модемов наложил на Apple. Слушания по делу начались 4 января 2018 г. в окружном суде Сан-Хосе в Калифорнии. Суд рассматривает только те переговоры между Apple и Qualcomm, которые были проведены до марта 2018 г.

Также в начале 2017 г. Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их расследовании против Qualcomm. Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование.

В начале 2018 г. европейские регуляторные органы оштрафовали Qualcomm на 997 млн евро (около $1,2 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства в ходе серии сделок с Apple. Qualcomm обвиняют в том, что она выплатила Apple миллиарды долларов в период между 2011 и 2016 гг., чтобы оставаться единственным поставщиком 4G-чипов для iPhone и iPad.

Помимо исков, касающихся нарушения антимонопольного законодательства, в ходе разбирательства компании подали друг против друга ряд исков о нарушении патентов. В одном из них Qualcomm утверждает, что Apple нарушила пять ее патентов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X.

Qualcomm и Apple на рынке процессоров

Напомним, по итогам 2017 г. Qualcomm занимает шестое место среди мировых производителей полупроводников с выручкой $16,9 млрд и годовым ростом на 9,5%. На первом месте в этом списке находится Samsung, на втором — Intel с объемом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7%.

Если говорить отдельно о рынке систем-на-кристалле (SoC) для смартфонов, то здесь Qualcomm является лидером — в третьем квартале того же года, по данным Counterpoint Research, ее доля составляла 42%. На втором месте находилась Apple с долей рынка 20%.