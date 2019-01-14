Россияне строят космическую рекламу, видимую с Земли. Впервые названа цена

Российский проект StartRocket позволит крупным компаниям превратить небо в гигантский рекламный дисплей. Логотипы брендов будут видны и днем, и ночью благодаря системе спутников, управляемых с Земли. Реклама в небе обойдется в $600 тыс. в сутки.

Космос как билборд

Сегодня в разговоре с CNews Владилен Ситников, основатель стартапа StartRocket, впервые рассказал о ценах на услуги своего проекта StartRocket, созданного в 2018 г. За возможность показывать логотип или рекламный слоган в небе в течение 24 часов рекламодателю потребуется заплатить $600 тыс.

StartRocket - это висящий в небе рекламный дисплей, формируемый сверхмалыми спутниками-кубсатами (они выполняют роль пикселей, формирующих изображение), показывающий рекламу непосредственно из космоса. Он способен отображать как логотипы и слоганы, так и полноценные рекламные изображения, предоставленные непосредственно рекламодателями. По задумке автора, размер космического рекламного дисплея составит от 1 до 3 кв. км, и освещаться он будет непосредственно солнечным светом, притом как днем, так и ночью.



Система StartRocket предусматривает возможность менять изображение три раза в сутки, то есть клиент стартапа может заплатить за 8 или 16 часов — $200 тыс. и $400 тыс. соответственно. В дальнейшем компания планирует снижать стоимость своих услуг: так, уже в 2020 г. цена снизится втрое, и в последующие годы она продолжит уменьшаться. Идея проекта StartRocket, пишет Futurism.com, подразумевает демонстрацию рекламных изображений всем жителям земного шара.

Дисплей StartRocket, вид с Земли

Сейчас StartRocket ведет переговоры с потенциальными клиентами. Информации о рекламодателях, готовых к заключению контракта, пока нет.

Общая концепция

На небе дисплей StartRocket займет сравнительно немного места – с поверхности планеты он будет выглядеть приблизительно как половина Луны. По словам Владилена Ситникова, StartRocket – это международный проект, то есть рекламодатели будут привлекаться во всех странах мира.

Дисплей StartRocket, вид с орбиты

Важно отметить, что формировать рекламное изображение в небе будет система небольших спутников (кубсатов), хотя изначально стартап планировал использовать один космический объект, состоящий из корректирующих и направляющих двигателей и натянутой между ними парашютной тканью. Выбор в их пользу вместо единого космического объекта обусловлен рядом технических причин. В беседе с CNews основатель проекта подчеркнул, что управлять несколькими компактными спутниками проще и эффективнее, нежели одним, но крупным объектом. Контроль над группировкой спутников, осуществляемый с Земли, даст операторам возможность оперативной смены их траектории, что позволит избежать столкновений с другими спутниками на орбите или с космическим мусором.

Роадмап, юридическая, финансовая и техническая составляющие

В 2018 г. Владилен Ситников в интервью порталу Sostav.ru раскрыл «дорожную карту» создания проекта. В ней он поделил его разработку на пять масштабных этапов, срок одного из которых уже истек. Первым этапом стала разработка «минимально жизнеспособного продукта» (апрель-август 2018 г.), следом шла стадия заключения сделок с клиентами, которая должна продлиться до конца нынешнего месяца. С февраля 2019 г. по июнь 2019 г. компания планирует заниматься бронированием мест на космическом рекламном дисплее, и с февраля же 2019 г. по декабрь 2019 г. - вопросом производства необходимого оборудования и разработкой соответствующего программного обеспечения. Последним, пятым этапом должен стать запуск всей платформы в 2020 г.

К нынешнему моменту видно, что намеченный год назад график сбит. В настоящее время руководство StartRocket, по словам Владилена Ситникова, находится в поиске рекламодателей и попутно обсуждает патентную составляющую проекта. Старт процесса регистрации патентов уже не за горами. Компания также ведет консультации с венчурными инвесторами и активно готовится к тестированию системы кубсатов непосредственно на орбите. Испытания начнутся, как только будет собран необходимый объем инвестиций. В беседе с CNews Ситников подчеркнул, полноценный запуск проекта в эксплуатацию будет возможен лишь спустя два года с момента тестирования, дата которого пока не назначена. Иными словами, если испытания будут проведены в 2019 г., то дисплей заработает лишь в 2021 г.

На данный момент специалисты StartRocket завершили проект научной обоснованности возможности применения солнечного света для вывода сообщений на земной орбите. Помощь в этом им оказали сотрудники космического центра «Сколтеха». После проведения орбитальных испытаний компания приступит к разработке технической документации. Небольшие размеры ординарного спутника дают возможность его вывода при помощи любой ракеты-носителя любого агентства. Это может быть даже частная компания, следовательно, проблем с поиском партнера в этой сфере у StartRocket не возникнет.